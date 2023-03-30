***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/03/2023Karar Sayısı6943/1872SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTürkiye Finans Katılım Bankası A.Ş 'nin 2022 yılı Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekteki gibidir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129879BIST