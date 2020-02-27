***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih27/03/2020Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 11. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 15. Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,9. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması,11. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,15. Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821927BIST