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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.02.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER



***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
27/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 11. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 15. Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                               Şirketimiz 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.
4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması,
11. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,
13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821927


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Riyal 1,6382 1,6464 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 9,44  
Altın Gr. 327 327 2,83  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.156 2.210 19,97  
Yarım 1.042 1.069 9,66  
Çeyrek 523 534 4,83  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,14  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,06 52,06 -0,75  
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