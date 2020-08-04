***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020, 23.03.2020 ve 01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih04/08/2020Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 9. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 15. Dilekler ve Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularTürkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 04.08.2020 tarihi itibarı ile yapılan 29. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir 2019 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 2019 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun karın kullanımına ilişkin teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeliği için üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sn. Majed Hamdan A. Alghamdi, Sn.Wael Abdulaziz A. Raies, Sn. Meriç Uluşahin, Sn. Müge Öner, Sn. Eren Güra, Sn.Lama Ahmad M. Ghazzaoui'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTürkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 04.08.2020 tarihi itibarı ile yapılan 29. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864610BIST