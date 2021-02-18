***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2020 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2020 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin esas sözleşme tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve KapanışGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarEK AÇIKLAMALAR:Şirketimiz 30. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2021 Perşembe günü saat 10.00'da, Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. Bankamızın 30. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. Gündem maddesinde yer alan Bankamız esas sözleşmesinin 11.1 Maddesinin tadil metni ekte yer almaktadır.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması,4. 2020 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,5. 2020 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,6. 2020 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,9. 2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin esas sözleşme tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,13. Dilekler ve Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910853BIST