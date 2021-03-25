***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşler Tarihi18/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2020 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2020 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin esas sözleşme tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularTürkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 25.03.2021 tarihi itibarı ile yapılan 30. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir 2020 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 2020 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun karın kullanımına ilişkin teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Sn.Lama Ahmad M. Ghazzaoui'nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle boş olan yönetim kurulu üyeliğine, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Shujaat NADEEM'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTürkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 25.03.2021 tarihi itibarı ile yapılan 30. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920532BIST