***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.02.2022 16:21
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
21/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
31/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2021 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2021 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz 31. Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.03.2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. Bankamızın 31. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. Gündem maddesinde yer alan Bankamız esas sözleşmesinin 11.1 Maddesinin tadil metni ekte yer almaktadır.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması,
4. 2021 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2021 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2021 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,
11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,
12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003176
BIST