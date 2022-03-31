***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.12.2022Tarih31/03/2022Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2021 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2021 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları hakkında bilgi sunuldu ve finansal tablolar ve müzakere edildikten sonra, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı dönem kârı 1.209.137.958-TL'den 288.089.510-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 921.048.448-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 42.045.365-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, tüm yedekler ayrıldıktan sonra kalan 879.003.083-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, TTK'nın 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul gündeminde yer alan şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü şekilde Esas Sözleşme'nin 11.1 maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirilmesine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTürkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 2021 yılına ait 31. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2022 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mah. Sokullu Cad. N6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 733033304 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmış olup ekte genel kurul toplantı tutanağını yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014565BIST