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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.04.2022 20:52
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
31/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2021 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2021 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.1 Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları hakkında bilgi sunuldu ve finansal tablolar ve müzakere edildikten sonra, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı dönem kârı 1.209.137.958-TL'den 288.089.510-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 921.048.448-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 42.045.365-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, tüm yedekler ayrıldıktan sonra kalan 879.003.083-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, TTK'nın 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul gündeminde yer alan şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü şekilde Esas Sözleşme'nin 11.1 maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirilmesine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/04/2022
Açıklamalar

Bankamızın 31. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde yapılmış olup alınan kararlar ve Genel Kurul Tutanağı aynı gün kamuya açıklanmıştı. Şirketimizin 31. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup aynı tarihli ve 10554 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi'nin örneği ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017445


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Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,18  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,09  
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