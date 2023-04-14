***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih18/05/2023Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 9. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.4. 2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,5. 2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,6. 2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi9. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması,11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi13. Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138358BIST