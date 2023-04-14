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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.04.2023 15:27
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
18/05/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 9. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2.      2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3.      2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.
4.      2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5.      2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6.      2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7.      Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
8.      Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
9.      2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
10.   Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 
11.   Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi
12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
13. Dilekler ve Kapanış.
                                              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138358


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Altın Gr. 1.262 1.262 -6,17  
Cumhuriyet 8.795 8.928 106,00  
Tam 8.843 8.933 142,00  
Yarım 4.319 4.371 69,00  
Çeyrek 2.159 2.185 34,00  
Gümüş.Ons 25,86 25,89 0,05  
Gümüş Gr. 16,16 16,18 0,12  
B. Petrol 86,58 86,58 0,49  
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