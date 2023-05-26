***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih18/05/2023Saati10:00AdresiSaray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 9. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularYönetim Kurulu'nun 2022 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı dönem kârı 4.207.609.512-TL'den 1.303.504.617-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.904.104.894-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 110.241.970-TL tutarında 1. kanuni yedek akçe ayrılması, kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 566.434-TL'nin özel fon olarak ayrılması, tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 2.793.296.491-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oylamaya sunuldu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca vergi avantajından faydalanmak için, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu hesaplanan değer artış tutarının olağanüstü yedekler hesabından çıkarılarak özel fon hesabında izlenmesi hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil Tarihi26/05/2023AçıklamalarBankamızın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde yapılmış olup alınan kararlar ve Genel Kurul Tutanağı aynı gün kamuya açıklanmıştı. Şirketimizin 32. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar 26 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup aynı tarihli ve 10839 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi'nin örneği ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154020BIST