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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.03.2024 21:34
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
10/05/2024
Saati
10:00
Adresi
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2023 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2023 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2023 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.05.2024 Cuma günü saat 10:00'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1. kat toplantı salonunda aşağıda verilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM
1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2.     2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3.     2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.
4.     2023 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5.     2023 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6.     2023 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7.     Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
8.     Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,
9.     2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
10.  Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,
11.  Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,
12.  Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
                        
13.  Dilekler ve Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263477


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