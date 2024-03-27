***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih10/05/2024Saati10:00Adresiİnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2023 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2023 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2023 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.05.2024 Cuma günü saat 10:00'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1. kat toplantı salonunda aşağıda verilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.GÜNDEM1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.4. 2023 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,5. 2023 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,6. 2023 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,9. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,10. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,11. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,13. Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263477BIST