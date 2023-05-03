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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

03.05.2023 17:09
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/05/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli toplantısında,
2022 yılı dönem kârı 4.207.609.512-TL'den 1.303.504.617-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.904.104.894-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 110.241.970-TL tutarında 1. kanuni yedek akçe ayrılmasına,
1. kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 566.434-TL'nin özel fon olarak ayrılmasına, Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 2.793.296.491-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yukarıda yer alan kâr dağıtım önerisinin 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Ayrıca vergi avantajından faydalanmak için, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu hesaplanan değer artış tutarının olağanüstü yedekler hesabından çıkılarak özel fon hesabında izlenmesi işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir.  Kamunun bilgisine az ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146369


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