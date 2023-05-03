***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
03.05.2023 17:09
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/05/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli toplantısında,
2022 yılı dönem kârı 4.207.609.512-TL'den 1.303.504.617-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.904.104.894-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 110.241.970-TL tutarında 1. kanuni yedek akçe ayrılmasına,
1. kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 566.434-TL'nin özel fon olarak ayrılmasına, Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 2.793.296.491-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yukarıda yer alan kâr dağıtım önerisinin 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Ayrıca vergi avantajından faydalanmak için, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu hesaplanan değer artış tutarının olağanüstü yedekler hesabından çıkılarak özel fon hesabında izlenmesi işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir. Kamunun bilgisine az ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146369
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1353
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.267,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4781
|% 0,08
|
|Euro
|21,5224
|21,5382
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,3717
|24,4940
|% 0,75
|
|Frank
|21,8769
|22,0087
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1770
|5,2030
|% 0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|6,12
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.479
|4.577
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.296
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,03
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|-2,88
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de