***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/05/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli toplantısında,2022 yılı dönem kârı 4.207.609.512-TL'den 1.303.504.617-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.904.104.894-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 110.241.970-TL tutarında 1. kanuni yedek akçe ayrılmasına,1. kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 566.434-TL'nin özel fon olarak ayrılmasına, Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 2.793.296.491-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yukarıda yer alan kâr dağıtım önerisinin 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Ayrıca vergi avantajından faydalanmak için, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu hesaplanan değer artış tutarının olağanüstü yedekler hesabından çıkılarak özel fon hesabında izlenmesi işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir. Kamunun bilgisine az ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146369BIST