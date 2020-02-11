***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
11.02.2020 17:06
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
378.174 444.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
131.529 -90.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.185 -8.148
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.654 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.254 -10.185
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-215 2.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
122.344 -82.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
159.912 -120.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.161 17.286
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.407 20.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
509.703 353.840
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 0 -8.148 0 0 -96.245 13.483 0 0 444.750 353.840 0 353.840
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 7.725 0 0 0 0 0 0 54 0 0 7.779 0 7.779
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 127.929 -5.585 0 0 378.174 509.703 0 509.703
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -6.187 0 0 0 0 0 0 382 0 0 -5.805 0 -5.805
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 0 378.174 4.827.079 0 4.827.079
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.536.840 3.937.713
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.938.263 3.356.300
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
94.428 80.686
Bankalardan Alınan Gelirler
39.227 4.366
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
6 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
361.013 377.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.335 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
351.016 334.435
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.662 43.550
Finansal Kiralama Gelirleri
68.211 86.530
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.692 31.846
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.596.001 -2.191.887
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.600.591 -1.233.647
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-806.929 -782.732
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-11.539 -73.734
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-64.049 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-112.893 -101.774
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.940.839 1.745.826
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
141.723 126.793
Alınan Ücret ve Komisyonlar
327.668 315.163
Gayri Nakdi Kredilerden
86.370 99.223
Diğer
12 241.298 215.940
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-185.945 -188.370
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
12 -185.945 -188.370
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 6 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 191.088 83.909
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.088 7.409
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
302.325 398.665
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-123.325 -322.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 645.796 621.806
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.919.452 2.578.511
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.256.926 -957.202
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -75.551 -98.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -526.251 -450.587
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -583.571 -502.998
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
477.153 569.450
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 477.153 569.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -98.979 -124.700
Cari Vergi Karşılığı
-74.301 -127.935
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-85.910 -63.646
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
61.232 66.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 378.174 444.750
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 378.174 444.750
Grubun Karı (Zararı)
378.174 444.750
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.098.711 15.892.762 17.991.473 2.686.198 10.748.398 13.434.596
Nakit ve Nakit Benzerleri
594.701 11.114.042 11.708.743 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 597.200 7.511.351 8.108.551 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 1.270 3.602.691 3.603.961 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.769 0 -3.769 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 7.482 1.257.240 1.264.722 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
5.284 1.255.694 1.260.978 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.198 1.546 3.744 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.489.193 3.515.344 5.004.537 1.958.363 1.148.733 3.107.096
Devlet Borçlanma Senetleri
1.140.997 3.514.724 4.655.721 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 620 5.532 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
343.284 0 343.284 669.968 45.216 715.184
Türev Finansal Varlıklar
5 7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 19.546.058 12.075.561 31.621.619 22.058.984 7.973.534 30.032.518
Krediler
20.683.211 11.896.956 32.580.167 22.622.518 7.859.028 30.481.546
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
513.917 178.605 692.522 788.144 114.506 902.650
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.651.070 0 -1.651.070 -1.560.056 0 -1.560.056
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.215.218 0 1.215.218 900.166 0 900.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 87.747 0 87.747 143.047 0 143.047
DİĞER AKTİFLER
15 923.663 267.888 1.191.551 859.728 1.187.341 2.047.069
VARLIKLAR TOPLAMI
24.191.199 28.236.211 52.427.410 27.143.211 19.909.273 47.052.484
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 15.266.513 24.708.001 39.974.514 10.902.974 15.959.505 26.862.479
ALINAN KREDİLER
2 1.770.890 1.993.749 3.764.639 4.526.673 7.487.945 12.014.618
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 38.149 96.137 134.286 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.149 19.369 57.518 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 76.768 76.768 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 297.139 5.078 302.217 0 0 0
KARŞILIKLAR
5 283.178 48.042 331.220 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
133.929 0 133.929 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
149.249 48.042 197.291 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
6 141.689 0 141.689 69.714 0 69.714
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.122.603 331.605 1.454.208 1.533.676 242.128 1.775.804
ÖZKAYNAKLAR
11 4.813.476 13.603 4.827.079 4.386.323 -63.142 4.323.181
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.538 0 1.538 7.725 0 7.725
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.538 0 1.538 7.725 0 7.725
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.922 0 1.922 -7.263 0 -7.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.921 13.603 27.524 -31.678 -63.142 -94.820
Kar Yedekleri
1.817.921 0 1.817.921 1.375.864 0 1.375.864
Yasal Yedekler
172.884 0 172.884 150.809 0 150.809
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.546.531 0 1.546.531 1.222.894 0 1.222.894
Diğer Kar Yedekleri
98.506 0 98.506 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
378.174 0 378.174 441.675 0 441.675
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -3.075 0 -3.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
378.174 0 378.174 444.750 0 444.750
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.733.637 28.693.773 52.427.410 21.690.856 25.361.628 47.052.484
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.790.513 17.733.521 26.524.034 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.916.693 3.410.452 7.327.145 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
3.845.718 2.442.592 6.288.310 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
75.019 0 75.019 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.770.699 2.442.592 6.213.291 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
70.975 233.235 304.210 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
58.825 233.235 292.060 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
12.150 0 12.150 18.150 0 18.150
Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1,3 1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.800 2.218.599 2.464.399 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
165 0 165 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
655.031 0 655.031 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.553 0 22.553 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
999.273 0 999.273 780.704 0 780.704
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.905 0 2.905 1.698 0 1.698
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
32.381 0 32.381 7.214 0 7.214
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.915.712 12.104.470 15.020.182 1.505.130 11.464.772 12.969.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.119.864 1.119.864 214.000 3.753.672 3.967.672
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 214.000 441.761 655.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.119.864 1.119.864 0 3.311.911 3.311.911
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.915.712 10.984.606 13.900.318 1.291.130 7.711.100 9.002.230
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.915.712 10.945.773 13.861.485 1.291.130 7.379.803 8.670.933
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.253.272 4.649.531 6.902.803 245.392 3.906.053 4.151.445
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
662.440 6.296.242 6.958.682 1.045.738 3.473.750 4.519.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 38.833 38.833 0 331.297 331.297
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
454.680.050 78.860.738 533.540.788 449.350.654 74.159.547 523.510.201
EMANET KIYMETLER
3.628.456 2.761.552 6.390.008 4.694.504 2.119.017 6.813.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.327.688 309.503 2.637.191 2.778.176 308.797 3.086.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
887.027 138.495 1.025.522 1.040.032 104.302 1.144.334
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 371.374 371.374 0 153.396 153.396
Emanet Kıymet Alanlar
413.741 1.942.180 2.355.921 876.296 1.552.522 2.428.818
REHİNLİ KIYMETLER
451.051.594 75.941.692 526.993.286 444.656.150 71.899.561 516.555.711
Menkul Kıymetler
52.955 0 52.955 11.529 0 11.529
Teminat Senetleri
165.780.965 15.739.074 181.520.039 157.847.973 13.912.631 171.760.604
Emtia
6.061.321 1.135.117 7.196.438 5.238.653 1.311.901 6.550.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
64.416.523 1.137.403 65.553.926 71.955.528 1.225.370 73.180.898
Diğer Rehinli Kıymetler
214.551.504 57.930.098 272.481.602 209.451.135 55.449.659 264.900.794
Rehinli Kıymet Alanlar
188.326 0 188.326 151.332 0 151.332
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 157.494 157.494 0 140.969 140.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
463.470.563 96.594.259 560.064.822 456.943.720 90.842.083 547.785.803
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-319.743 191.686
Alınan Kar Payları
4.568.564 3.668.722
Ödenen Kar Payları
-2.657.460 -2.087.694
Alınan Temettüler
6 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
327.668 315.163
Elde Edilen Diğer Kazançlar
67.123 59.387
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
574.889 453.400
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-714.789 -706.219
Ödenen Vergiler
-69.750 -182.235
Diğer
1 -2.415.994 -1.328.838
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
308.012 -413.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.262.918 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.924.348 -21.943
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.010.643 -3.883.285
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.005.861 -1.745.024
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.012 -164.841
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.138.957 4.952.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.369.194 316.268
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 -273.715 133.256
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-11.731 -221.868
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.311.298 1.592.713
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-145.515 -201.719
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.646 10.421
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.800.079 -5.916.958
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.428.650 7.250.969
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
200.000 450.000
Diğer
1 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-109.855 54
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-110.239 0
Diğer
384 54
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 1.181.950 2.171.180
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-250.934 3.542.079
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.148.791 2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.897.857 6.148.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818423
BIST