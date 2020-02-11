***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)378.174 444.750DİĞER KAPSAMLI GELİRLER131.529 -90.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.185 -8.148Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.654 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.254 -10.185Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-215 2.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar122.344 -82.762Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri159.912 -120.306Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.161 17.286Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.407 20.258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)509.703 353.840Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Yeni Bakiye2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 0 -8.148 0 0 -96.245 13.483 0 0 444.750 353.840 0 353.840Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 7.725 0 0 0 0 0 0 54 0 0 7.779 0 7.779Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 127.929 -5.585 0 0 378.174 509.703 0 509.703Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -6.187 0 0 0 0 0 0 382 0 0 -5.805 0 -5.805Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 0 378.174 4.827.079 0 4.827.079Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.536.840 3.937.713Kredilerden Alınan Kar Payları3.938.263 3.356.300Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler94.428 80.686Bankalardan Alınan Gelirler39.227 4.366Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler6 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler361.013 377.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.335 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar351.016 334.435İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.662 43.550Finansal Kiralama Gelirleri68.211 86.530Diğer Kar Payı Gelirleri35.692 31.846KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.596.001 -2.191.887Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.600.591 -1.233.647Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-806.929 -782.732Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-11.539 -73.734İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-64.049 0Diğer Kar Payı Giderleri-112.893 -101.774NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.940.839 1.745.826NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ141.723 126.793Alınan Ücret ve Komisyonlar327.668 315.163Gayri Nakdi Kredilerden86.370 99.223Diğer12 241.298 215.940Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-185.945 -188.370Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer12 -185.945 -188.370TEMETTÜ GELİRLERİ3 6 177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 191.088 83.909Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.088 7.409Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)302.325 398.665Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-123.325 -322.165DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 645.796 621.806FAALİYET BRÜT KÂRI2.919.452 2.578.511BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.256.926 -957.202DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -75.551 -98.274PERSONEL GİDERLERİ (-)7 -526.251 -450.587DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -583.571 -502.998NET FAALİYET KARI (ZARARI)477.153 569.450BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 477.153 569.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -98.979 -124.700Cari Vergi Karşılığı-74.301 -127.935Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-85.910 -63.646Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi61.232 66.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 378.174 444.750DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 378.174 444.750Grubun Karı (Zararı)378.174 444.750Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.098.711 15.892.762 17.991.473 2.686.198 10.748.398 13.434.596Nakit ve Nakit Benzerleri594.701 11.114.042 11.708.743 432.960 9.596.126 10.029.086Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 597.200 7.511.351 8.108.551 436.472 8.161.992 8.598.464Bankalar2 1.270 3.602.691 3.603.961 1.166 1.434.134 1.435.300Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.769 0 -3.769 -4.678 0 -4.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 7.482 1.257.240 1.264.722 3.613 811 4.424Devlet Borçlanma Senetleri5.284 1.255.694 1.260.978 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.198 1.546 3.744 3.613 811 4.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.489.193 3.515.344 5.004.537 1.958.363 1.148.733 3.107.096Devlet Borçlanma Senetleri1.140.997 3.514.724 4.655.721 1.283.483 1.102.955 2.386.438Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.912 620 5.532 4.912 562 5.474Diğer Finansal Varlıklar343.284 0 343.284 669.968 45.216 715.184Türev Finansal Varlıklar5 7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 19.546.058 12.075.561 31.621.619 22.058.984 7.973.534 30.032.518Krediler20.683.211 11.896.956 32.580.167 22.622.518 7.859.028 30.481.546Kiralama İşlemlerinden Alacaklar513.917 178.605 692.522 788.144 114.506 902.650İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 208.378 0 208.378Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 208.378 0 208.378Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.651.070 0 -1.651.070 -1.560.056 0 -1.560.056SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 213.563 0 213.563 406.616 0 406.616Satış Amaçlı213.563 0 213.563 406.616 0 406.616Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.215.218 0 1.215.218 900.166 0 900.166MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 106.139 0 106.139 88.372 0 88.372Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer106.139 0 106.139 88.372 0 88.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 87.747 0 87.747 143.047 0 143.047DİĞER AKTİFLER15 923.663 267.888 1.191.551 859.728 1.187.341 2.047.069VARLIKLAR TOPLAMI24.191.199 28.236.211 52.427.410 27.143.211 19.909.273 47.052.484YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 15.266.513 24.708.001 39.974.514 10.902.974 15.959.505 26.862.479ALINAN KREDİLER2 1.770.890 1.993.749 3.764.639 4.526.673 7.487.945 12.014.618PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 38.149 96.137 134.286 51.949 374.096 426.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı38.149 19.369 57.518 51.949 10.431 62.380Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 76.768 76.768 0 363.665 363.665KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 297.139 5.078 302.217 0 0 0KARŞILIKLAR5 283.178 48.042 331.220 219.547 34.581 254.128Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı133.929 0 133.929 110.826 0 110.826Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar149.249 48.042 197.291 108.721 34.581 143.302CARİ VERGİ BORCU6 141.689 0 141.689 69.714 0 69.714ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515Krediler0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 1.122.603 331.605 1.454.208 1.533.676 242.128 1.775.804ÖZKAYNAKLAR11 4.813.476 13.603 4.827.079 4.386.323 -63.142 4.323.181Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.538 0 1.538 7.725 0 7.725Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.538 0 1.538 7.725 0 7.725Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.922 0 1.922 -7.263 0 -7.263Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.921 13.603 27.524 -31.678 -63.142 -94.820Kar Yedekleri1.817.921 0 1.817.921 1.375.864 0 1.375.864Yasal Yedekler172.884 0 172.884 150.809 0 150.809Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.546.531 0 1.546.531 1.222.894 0 1.222.894Diğer Kar Yedekleri98.506 0 98.506 2.161 0 2.161Kar veya Zarar378.174 0 378.174 441.675 0 441.675Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -3.075 0 -3.075Dönem Net Kâr veya Zararı378.174 0 378.174 444.750 0 444.750Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.733.637 28.693.773 52.427.410 21.690.856 25.361.628 47.052.484Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.790.513 17.733.521 26.524.034 7.593.066 16.682.536 24.275.602GARANTİ VE KEFALETLER1 3.916.693 3.410.452 7.327.145 4.216.393 3.342.615 7.559.008Teminat Mektupları3.845.718 2.442.592 6.288.310 4.193.623 2.800.495 6.994.118Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler75.019 0 75.019 142.281 0 142.281Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.770.699 2.442.592 6.213.291 4.051.342 2.800.495 6.851.837Banka Kredileri70.975 233.235 304.210 21.250 109.625 130.875İthalat Kabul Kredileri58.825 233.235 292.060 3.100 109.625 112.725Diğer Banka Kabulleri12.150 0 12.150 18.150 0 18.150Akreditifler0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015Belgeli Akreditifler0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1,3 1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692Cayılamaz Taahhütler1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.800 2.218.599 2.464.399 390.826 1.875.149 2.265.975İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri165 0 165 418 0 418Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri655.031 0 655.031 673.652 0 673.652İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.553 0 22.553 17.031 0 17.031Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri999.273 0 999.273 780.704 0 780.704Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.905 0 2.905 1.698 0 1.698Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler32.381 0 32.381 7.214 0 7.214Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 2.915.712 12.104.470 15.020.182 1.505.130 11.464.772 12.969.902Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.119.864 1.119.864 214.000 3.753.672 3.967.672Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 214.000 441.761 655.761Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.119.864 1.119.864 0 3.311.911 3.311.911Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.915.712 10.984.606 13.900.318 1.291.130 7.711.100 9.002.230Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.915.712 10.945.773 13.861.485 1.291.130 7.379.803 8.670.933Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.253.272 4.649.531 6.902.803 245.392 3.906.053 4.151.445Vadeli Döviz Satım İşlemleri662.440 6.296.242 6.958.682 1.045.738 3.473.750 4.519.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 38.833 38.833 0 331.297 331.297Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER454.680.050 78.860.738 533.540.788 449.350.654 74.159.547 523.510.201EMANET KIYMETLER3.628.456 2.761.552 6.390.008 4.694.504 2.119.017 6.813.521Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.327.688 309.503 2.637.191 2.778.176 308.797 3.086.973Tahsile Alınan Ticari Senetler887.027 138.495 1.025.522 1.040.032 104.302 1.144.334Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 371.374 371.374 0 153.396 153.396Emanet Kıymet Alanlar413.741 1.942.180 2.355.921 876.296 1.552.522 2.428.818REHİNLİ KIYMETLER451.051.594 75.941.692 526.993.286 444.656.150 71.899.561 516.555.711Menkul Kıymetler52.955 0 52.955 11.529 0 11.529Teminat Senetleri165.780.965 15.739.074 181.520.039 157.847.973 13.912.631 171.760.604Emtia6.061.321 1.135.117 7.196.438 5.238.653 1.311.901 6.550.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul64.416.523 1.137.403 65.553.926 71.955.528 1.225.370 73.180.898Diğer Rehinli Kıymetler214.551.504 57.930.098 272.481.602 209.451.135 55.449.659 264.900.794Rehinli Kıymet Alanlar188.326 0 188.326 151.332 0 151.332KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 157.494 157.494 0 140.969 140.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI463.470.563 96.594.259 560.064.822 456.943.720 90.842.083 547.785.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-319.743 191.686Alınan Kar Payları4.568.564 3.668.722Ödenen Kar Payları-2.657.460 -2.087.694Alınan Temettüler6 0Alınan Ücret ve Komisyonlar327.668 315.163Elde Edilen Diğer Kazançlar67.123 59.387Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar574.889 453.400Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-714.789 -706.219Ödenen Vergiler-69.750 -182.235Diğer1 -2.415.994 -1.328.838Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim308.012 -413.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.262.918 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.924.348 -21.943Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.010.643 -3.883.285Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.005.861 -1.745.024Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.012 -164.841Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)13.138.957 4.952.015Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.369.194 316.268Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1 -273.715 133.256Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-11.731 -221.868YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.311.298 1.592.713İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)2 0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)3 0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-145.515 -201.719Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.646 10.421Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.800.079 -5.916.958Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.428.650 7.250.969Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar200.000 450.000Diğer1 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-109.855 54Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-110.239 0Diğer384 54Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1 1.181.950 2.171.180Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-250.934 3.542.079Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 6.148.791 2.606.712Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 5.897.857 6.148.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818423BIST