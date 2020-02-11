***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)377.429 445.360DİĞER KAPSAMLI GELİRLER144.966 -71.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.185 -8.148Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.654 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.254 -10.185Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-215 2.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar135.781 -63.447Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri176.708 -96.150Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.161 17.286Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.766 15.417TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)522.395 373.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Yeni Bakiye2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 0 -8.148 0 0 -76.930 13.483 0 0 445.360 373.765 0 373.765Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 55 12 -12 645 0 645Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 141.366 -5.585 0 0 377.429 522.395 0 522.395Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 -744 0 0 -269 0 -269Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 569 377.429 4.837.068 0 4.837.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.479.728 3.901.907Kredilerden Alınan Kar Payları3.938.301 3.356.338Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler94.428 80.686Bankalardan Alınan Gelirler39.227 4.366Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler6 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler260.898 297.570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.335 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar250.901 254.020İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.662 43.550Finansal Kiralama Gelirleri111.176 131.101Diğer Kar Payı Gelirleri35.692 31.846KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.538.865 -2.156.081Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.600.591 -1.233.647Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-238.092 -317.489Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-11.539 -73.734İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-511.701 -429.437Kiralama Kar Payı Giderleri-64.049 0Diğer Kar Payı Giderleri-112.893 -101.774NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.940.863 1.745.826NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ141.723 126.792Alınan Ücret ve Komisyonlar327.668 315.163Gayri Nakdi Kredilerden86.370 99.223Diğer12 241.298 215.940Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-185.945 -188.371Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer12 -185.945 -188.371TEMETTÜ GELİRLERİ3 6 177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 191.089 83.908Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.088 7.409Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)302.325 398.665Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-123.324 -322.166DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 645.141 621.593FAALİYET BRÜT KÂRI2.918.822 2.578.296BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.256.917 -956.244DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -75.551 -98.274PERSONEL GİDERLERİ (-)-526.271 -450.607DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -583.673 -503.110NET FAALİYET KARI (ZARARI)476.410 570.061BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 476.410 570.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -98.981 -124.701Cari Vergi Karşılığı-74.303 -127.936Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-85.910 -63.646Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi61.232 66.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 377.429 445.360DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 377.429 445.360Grubun Karı (Zararı)377.429 445.360Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.755.427 15.892.762 17.648.189 2.016.230 10.703.182 12.719.412Nakit ve Nakit Benzerleri594.701 11.114.042 11.708.743 432.960 9.596.126 10.029.086Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 597.200 7.511.351 8.108.551 436.472 8.161.992 8.598.464Bankalar2 1.270 3.602.691 3.603.961 1.166 1.434.134 1.435.300Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.769 0 -3.769 -4.678 0 -4.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 7.482 1.257.240 1.264.722 3.613 811 4.424Devlet Borçlanma Senetleri5.284 1.255.694 1.260.978 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.198 1.546 3.744 3.613 811 4.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.145.909 3.515.344 4.661.253 1.288.395 1.103.517 2.391.912Devlet Borçlanma Senetleri1.140.997 3.514.724 4.655.721 1.283.483 1.102.955 2.386.438Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.912 620 5.532 4.912 562 5.474Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 19.646.514 12.075.561 31.722.075 22.321.405 7.973.534 30.294.939Krediler20.783.777 11.896.956 32.680.733 22.723.046 7.859.028 30.582.074Kiralama İşlemlerinden Alacaklar513.917 178.605 692.522 956.737 114.506 1.071.243İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 208.378 0 208.378Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 208.378 0 208.378Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.651.180 0 -1.651.180 -1.566.756 0 -1.566.756SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 213.563 0 213.563 406.616 0 406.616Satış Amaçlı213.563 0 213.563 406.616 0 406.616Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.231.097 0 1.231.097 916.044 0 916.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 106.139 0 106.139 88.372 0 88.372Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer106.139 0 106.139 88.372 0 88.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 82.153 0 82.153 140.812 0 140.812DİĞER AKTİFLER15 923.800 267.888 1.191.688 859.835 1.187.341 2.047.176VARLIKLAR TOPLAMI23.958.693 28.236.211 52.194.904 26.749.314 19.864.057 46.613.371YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 15.266.369 24.708.001 39.974.370 10.902.674 15.959.505 26.862.179ALINAN KREDİLER2 442.531 1.465.532 1.908.063 2.070.570 3.352.657 5.423.227PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 1.085.917 528.217 1.614.134 2.072.347 4.089.491 6.161.838GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 38.149 96.137 134.286 51.949 374.096 426.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı38.149 19.369 57.518 51.949 10.431 62.380Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 76.768 76.768 0 363.665 363.665KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 297.139 5.078 302.217 0 0 0KARŞILIKLAR6 283.178 48.042 331.220 219.547 34.581 254.128Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı133.929 0 133.929 110.826 0 110.826Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar149.249 48.042 197.291 108.721 34.581 143.302CARİ VERGİ BORCU7 141.693 0 141.693 69.717 0 69.717ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515Krediler0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 1.122.690 331.605 1.454.295 1.532.652 242.128 1.774.780ÖZKAYNAKLAR12 4.823.465 13.603 4.837.068 4.378.062 -63.120 4.314.942Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.065 0 1.065 590 0 590Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.065 0 1.065 590 0 590Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler109.241 0 109.241 100.056 0 100.056Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.702 13.603 27.305 -45.356 -63.120 -108.476Kar Yedekleri1.721.459 0 1.721.459 1.376.487 0 1.376.487Yasal Yedekler172.896 0 172.896 150.820 0 150.820Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.547.146 0 1.547.146 1.223.506 0 1.223.506Diğer Kar Yedekleri1.417 0 1.417 2.161 0 2.161Kar veya Zarar377.998 0 377.998 346.285 0 346.285Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı569 0 569 -99.075 0 -99.075Dönem Net Kâr veya Zararı377.429 0 377.429 445.360 0 445.360Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.501.131 28.693.773 52.194.904 21.297.518 25.315.853 46.613.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.790.513 17.733.521 26.524.034 7.593.066 16.682.536 24.275.602GARANTİ VE KEFALETLER1 3.916.693 3.410.452 7.327.145 4.216.393 3.342.615 7.559.008Teminat Mektupları3.845.718 2.442.592 6.288.310 4.193.623 2.800.495 6.994.118Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler75.019 0 75.019 142.281 0 142.281Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.770.699 2.442.592 6.213.291 4.051.342 2.800.495 6.851.837Banka Kredileri70.975 233.235 304.210 21.250 109.625 130.875İthalat Kabul Kredileri58.825 233.235 292.060 3.100 109.625 112.725Diğer Banka Kabulleri12.150 0 12.150 18.150 0 18.150Akreditifler0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015Belgeli Akreditifler0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1,3 1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692Cayılamaz Taahhütler1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.800 2.218.599 2.464.399 390.826 1.875.149 2.265.975İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri165 0 165 418 0 418Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri655.031 0 655.031 673.652 0 673.652İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.553 0 22.553 17.031 0 17.031Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri999.273 0 999.273 780.704 0 780.704Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.905 0 2.905 1.698 0 1.698Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler32.381 0 32.381 7.214 0 7.214Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 2.915.712 12.104.470 15.020.182 1.505.130 11.464.772 12.969.902Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar200.000 450.000Diğer1 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.656.995 -606.878Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.440.000 4.278.100Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.987.140 -4.885.033İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-110.239 0Diğer384 55Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1 1.181.950 2.171.180Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-250.934 3.542.079Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 6.148.791 2.606.712Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 5.897.857 6.148.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818425BIST