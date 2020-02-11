***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
11.02.2020 17:10
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
377.429 445.360
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
144.966 -71.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.185 -8.148
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.654 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.254 -10.185
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-215 2.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.781 -63.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
176.708 -96.150
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.161 17.286
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.766 15.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
522.395 373.765
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 0 -8.148 0 0 -76.930 13.483 0 0 445.360 373.765 0 373.765
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 55 12 -12 645 0 645
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 141.366 -5.585 0 0 377.429 522.395 0 522.395
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 -744 0 0 -269 0 -269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 569 377.429 4.837.068 0 4.837.068
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.479.728 3.901.907
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.938.301 3.356.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
94.428 80.686
Bankalardan Alınan Gelirler
39.227 4.366
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
6 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
260.898 297.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.335 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
250.901 254.020
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.662 43.550
Finansal Kiralama Gelirleri
111.176 131.101
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.692 31.846
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.538.865 -2.156.081
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.600.591 -1.233.647
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-238.092 -317.489
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-11.539 -73.734
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-511.701 -429.437
Kiralama Kar Payı Giderleri
-64.049 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-112.893 -101.774
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.940.863 1.745.826
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
141.723 126.792
Alınan Ücret ve Komisyonlar
327.668 315.163
Gayri Nakdi Kredilerden
86.370 99.223
Diğer
12 241.298 215.940
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-185.945 -188.371
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
12 -185.945 -188.371
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 6 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 191.089 83.908
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.088 7.409
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
302.325 398.665
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-123.324 -322.166
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 645.141 621.593
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.918.822 2.578.296
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.256.917 -956.244
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -75.551 -98.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-526.271 -450.607
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -583.673 -503.110
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
476.410 570.061
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 476.410 570.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -98.981 -124.701
Cari Vergi Karşılığı
-74.303 -127.936
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-85.910 -63.646
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
61.232 66.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 377.429 445.360
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 377.429 445.360
Grubun Karı (Zararı)
377.429 445.360
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.755.427 15.892.762 17.648.189 2.016.230 10.703.182 12.719.412
Nakit ve Nakit Benzerleri
594.701 11.114.042 11.708.743 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 597.200 7.511.351 8.108.551 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 1.270 3.602.691 3.603.961 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.769 0 -3.769 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 7.482 1.257.240 1.264.722 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
5.284 1.255.694 1.260.978 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.198 1.546 3.744 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.145.909 3.515.344 4.661.253 1.288.395 1.103.517 2.391.912
Devlet Borçlanma Senetleri
1.140.997 3.514.724 4.655.721 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 620 5.532 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.335 6.136 13.471 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 19.646.514 12.075.561 31.722.075 22.321.405 7.973.534 30.294.939
Krediler
20.783.777 11.896.956 32.680.733 22.723.046 7.859.028 30.582.074
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
513.917 178.605 692.522 956.737 114.506 1.071.243
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.651.180 0 -1.651.180 -1.566.756 0 -1.566.756
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
213.563 0 213.563 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.231.097 0 1.231.097 916.044 0 916.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
106.139 0 106.139 88.372 0 88.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 82.153 0 82.153 140.812 0 140.812
DİĞER AKTİFLER
15 923.800 267.888 1.191.688 859.835 1.187.341 2.047.176
VARLIKLAR TOPLAMI
23.958.693 28.236.211 52.194.904 26.749.314 19.864.057 46.613.371
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 15.266.369 24.708.001 39.974.370 10.902.674 15.959.505 26.862.179
ALINAN KREDİLER
2 442.531 1.465.532 1.908.063 2.070.570 3.352.657 5.423.227
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 1.085.917 528.217 1.614.134 2.072.347 4.089.491 6.161.838
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 38.149 96.137 134.286 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.149 19.369 57.518 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 76.768 76.768 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 297.139 5.078 302.217 0 0 0
KARŞILIKLAR
6 283.178 48.042 331.220 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
133.929 0 133.929 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
149.249 48.042 197.291 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
7 141.693 0 141.693 69.717 0 69.717
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.497.558 1.497.558 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.122.690 331.605 1.454.295 1.532.652 242.128 1.774.780
ÖZKAYNAKLAR
12 4.823.465 13.603 4.837.068 4.378.062 -63.120 4.314.942
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.065 0 1.065 590 0 590
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.065 0 1.065 590 0 590
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
109.241 0 109.241 100.056 0 100.056
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.702 13.603 27.305 -45.356 -63.120 -108.476
Kar Yedekleri
1.721.459 0 1.721.459 1.376.487 0 1.376.487
Yasal Yedekler
172.896 0 172.896 150.820 0 150.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.547.146 0 1.547.146 1.223.506 0 1.223.506
Diğer Kar Yedekleri
1.417 0 1.417 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
377.998 0 377.998 346.285 0 346.285
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
569 0 569 -99.075 0 -99.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
377.429 0 377.429 445.360 0 445.360
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.501.131 28.693.773 52.194.904 21.297.518 25.315.853 46.613.371
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.790.513 17.733.521 26.524.034 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.916.693 3.410.452 7.327.145 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
3.845.718 2.442.592 6.288.310 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
75.019 0 75.019 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.770.699 2.442.592 6.213.291 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
70.975 233.235 304.210 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
58.825 233.235 292.060 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
12.150 0 12.150 18.150 0 18.150
Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
0 734.625 734.625 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1,3 1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
1.958.108 2.218.599 4.176.707 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.800 2.218.599 2.464.399 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
165 0 165 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
655.031 0 655.031 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.553 0 22.553 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
999.273 0 999.273 780.704 0 780.704
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.905 0 2.905 1.698 0 1.698
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
32.381 0 32.381 7.214 0 7.214
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.915.712 12.104.470 15.020.182 1.505.130 11.464.772 12.969.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
200.000 450.000
Diğer
1 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.656.995 -606.878
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.440.000 4.278.100
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.987.140 -4.885.033
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-110.239 0
Diğer
384 55
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 1.181.950 2.171.180
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-250.934 3.542.079
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.148.791 2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.897.857 6.148.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818425
BIST