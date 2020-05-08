***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)181.763 83.041DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-127.745 -40.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-127.745 -40.362Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-159.642 -47.470Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-41 -3.049Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.938 10.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.018 42.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -37.984 -2.378 0 0 83.041 42.679 0 42.679Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 -1.128 0 0 -839 0 -839Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.713 99.647 -445.360 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.713 99.647 -445.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 879 121.823 -21.767 0 0 -150.339 1.501 1.721.072 572 83.041 4.356.782 0 4.356.782Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -127.713 -32 0 0 181.763 54.018 0 54.018Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 379Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.444 136.811 -27.570 0 0 -98.702 -1.738 1.721.459 377.998 181.763 4.891.465 0 4.891.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 926.948 1.133.637Kredilerden Alınan Kar Payları814.719 1.004.460Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler0 37.811Bankalardan Alınan Gelirler6.151 9.452Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler1.241 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler82.785 41.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.634 290Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar75.151 38.935İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 2.662Finansal Kiralama Gelirleri16.555 30.299Diğer Kar Payı Gelirleri5.497 9.728KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -352.054 -720.555Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-256.944 -413.154Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-15.530 -86.515Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-3.523 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-27.222 -178.459Kiralama Kar Payı Giderleri-16.040 -15.562Diğer Kar Payı Giderleri-32.795 -26.865NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)574.894 413.082NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ29.857 38.699Alınan Ücret ve Komisyonlar79.701 84.896Gayri Nakdi Kredilerden21.666 23.907Diğer9 58.035 60.989Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-49.844 -46.197Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer9 -49.844 -46.197TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 179.530 -30.928Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.632 4.633Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)164.705 68.419Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.193 -103.980DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 211.119 308.908FAALİYET BRÜT KÂRI995.400 729.761BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -409.008 -340.720DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -10.823 -7.751PERSONEL GİDERLERİ (-)-155.135 -138.308DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -188.909 -139.091NET FAALİYET KARI (ZARARI)231.525 103.891BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)231.525 103.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -49.762 -20.850Cari Vergi Karşılığı-58.525 -1Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-50.901 -22.538Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi59.664 1.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)181.763 83.041DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 181.763 83.041Grubun Karı (Zararı)181.763 83.041Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.774.318 18.382.218 21.156.536 1.755.427 15.892.762 17.648.189Nakit ve Nakit Benzerleri1.599.924 11.390.991 12.990.915 594.701 11.114.042 11.708.743Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1.026.932 8.082.846 9.109.778 597.200 7.511.351 8.108.551Bankalar2 1.441 3.308.145 3.309.586 1.270 3.602.691 3.603.961Para Piyasalarından Alacaklar575.111 0 575.111 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.560 0 -3.560 -3.769 0 -3.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 21.647 1.834.554 1.856.201 7.482 1.257.240 1.264.722Devlet Borçlanma Senetleri9.970 1.808.328 1.818.298 5.284 1.255.694 1.260.978Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar11.677 26.226 37.903 2.198 1.546 3.744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.138.763 5.004.177 6.142.940 1.145.909 3.515.344 4.661.253Devlet Borçlanma Senetleri1.131.096 5.003.504 6.134.600 1.140.997 3.514.724 4.655.721Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 673 8.340 4.912 620 5.532Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 13.984 152.496 166.480 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı13.984 152.496 166.480 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 21.517.590 14.009.604 35.527.194 19.646.514 12.075.561 31.722.075Krediler22.831.966 13.812.795 36.644.761 20.783.777 11.896.956 32.680.733Kiralama İşlemlerinden Alacaklar513.025 196.809 709.834 513.917 178.605 692.522İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.827.401 0 -1.827.401 -1.651.180 0 -1.651.180SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 342.560 0 342.560 213.563 0 213.563Satış Amaçlı342.560 0 342.560 213.563 0 213.563Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.231.165 0 1.231.165 1.231.097 0 1.231.097MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)106.682 0 106.682 106.139 0 106.139Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer106.682 0 106.682 106.139 0 106.139YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 122.854 0 122.854 82.153 0 82.153DİĞER AKTİFLER13 940.299 27.390 967.689 923.800 267.888 1.191.688VARLIKLAR TOPLAMI27.035.468 32.419.212 59.454.680 23.958.693 28.236.211 52.194.904YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 19.119.857 27.666.267 46.786.124 15.266.369 24.708.001 39.974.370ALINAN KREDİLER2 1.059.117 1.444.602 2.503.719 442.531 1.465.532 1.908.063PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 669.072 322.711 991.783 1.085.917 528.217 1.614.134GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 46.307 150.154 196.461 38.149 96.137 134.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı46.307 81.011 127.318 38.149 19.369 57.518Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 69.143 69.143 0 76.768 76.768KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 309.782 6.007 315.789 297.139 5.078 302.217KARŞILIKLAR6 303.589 73.003 376.592 283.178 48.042 331.220Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı136.949 0 136.949 133.929 0 133.929Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar166.640 73.003 239.643 149.249 48.042 197.291CARİ VERGİ BORCU7 142.207 0 142.207 141.693 0 141.693ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.649.852 1.649.852 0 1.497.558 1.497.558Krediler0 1.649.852 1.649.852 0 1.497.558 1.497.558Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 1.107.261 493.427 1.600.688 1.122.690 331.605 1.454.295ÖZKAYNAKLAR12 5.028.783 -137.318 4.891.465 4.823.465 13.603 4.837.068Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.444 0 1.444 1.065 0 1.065Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.444 0 1.444 1.065 0 1.065Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler109.241 0 109.241 109.241 0 109.241Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler36.878 -137.318 -100.440 13.702 13.603 27.305Kar Yedekleri1.721.459 0 1.721.459 1.721.459 0 1.721.459Yasal Yedekler172.896 0 172.896 172.896 0 172.896Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.547.146 0 1.547.146 1.547.146 0 1.547.146Diğer Kar Yedekleri1.417 0 1.417 1.417 0 1.417Kar veya Zarar559.761 0 559.761 377.998 0 377.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı377.998 0 377.998 569 0 569Dönem Net Kâr veya Zararı181.763 0 181.763 377.429 0 377.429Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.785.975 31.668.705 59.454.680 23.501.131 28.693.773 52.194.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.761.700 34.048.762 45.810.462 8.790.513 17.733.521 26.524.034GARANTİ VE KEFALETLER1 3.847.037 4.022.894 7.869.931 3.916.693 3.410.452 7.327.145Teminat Mektupları3.777.246 2.931.643 6.708.889 3.845.718 2.442.592 6.288.310Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler73.518 0 73.518 75.019 0 75.019Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.703.728 2.931.643 6.635.371 3.770.699 2.442.592 6.213.291Banka Kredileri69.475 237.082 306.557 70.975 233.235 304.210İthalat Kabul Kredileri58.825 237.082 295.907 58.825 233.235 292.060Diğer Banka Kabulleri10.650 0 10.650 12.150 0 12.150Akreditifler316 854.169 854.485 0 734.625 734.625Belgeli Akreditifler316 854.169 854.485 0 734.625 734.625Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.653.580 10.957.266 14.610.846 1.958.108 2.218.599 4.176.707Cayılamaz Taahhütler3.653.580 10.957.266 14.610.846 1.958.108 2.218.599 4.176.707Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.825.372 10.957.266 12.782.638 245.800 2.218.599 2.464.399İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri101 0 101 165 0 165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri680.372 0 680.372 655.031 0 655.031İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.240 0 23.240 22.553 0 22.553Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.083.852 0 1.083.852 999.273 0 999.273Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.900 0 2.900 2.905 0 2.905Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler37.743 0 37.743 32.381 0 32.381Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.261.083 19.068.602 23.329.685 2.915.712 12.104.470 15.020.182Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 701.675 701.675 0 1.119.864 1.119.864Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 701.675 701.675 0 1.119.864 1.119.864Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.261.083 18.366.927 22.628.010 2.915.712 10.984.606 13.900.318Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.261.083 13.883.472 18.144.555 2.915.712 10.945.773 13.861.485Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.466.840 5.585.990 9.052.830 2.253.272 4.649.531 6.902.803Vadeli Döviz Satım İşlemleri794.243 8.297.482 9.091.725 662.440 6.296.242 6.958.682Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 4.483.455 4.483.455 0 38.833 38.833Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER460.936.771 85.059.474 545.996.245 454.680.050 78.860.738 533.540.788EMANET KIYMETLER3.488.761 3.231.115 6.719.876 3.628.456 2.761.552 6.390.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.379.013 351.510 2.730.523 2.327.688 309.503 2.637.191Tahsile Alınan Ticari Senetler924.059 155.049 1.079.108 887.027 138.495 1.025.522Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler222 566.691 566.913 0 371.374 371.374Emanet Kıymet Alanlar185.467 2.157.865 2.343.332 413.741 1.942.180 2.355.921REHİNLİ KIYMETLER457.448.010 81.737.048 539.185.058 451.051.594 75.941.692 526.993.286Menkul Kıymetler15.387 0 15.387 52.955 0 52.955Teminat Senetleri169.515.571 17.210.857 186.726.428 165.780.965 15.739.074 181.520.039Emtia6.375.656 1.099.115 7.474.771 6.061.321 1.135.117 7.196.438Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul63.178.341 1.247.220 64.425.561 64.416.523 1.137.403 65.553.926Diğer Rehinli Kıymetler218.141.851 62.179.856 280.321.707 214.551.504 57.930.098 272.481.602Rehinli Kıymet Alanlar221.204 0 221.204 188.326 0 188.326KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 91.311 91.311 0 157.494 157.494BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI472.698.471 119.108.236 591.806.707 463.470.563 96.594.259 560.064.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-872.861 -173.611Alınan Kar Payları836.490 1.138.835Ödenen Kar Payları-346.270 -661.996Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar79.701 84.896Elde Edilen Diğer Kazançlar20.805 13.531Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar239.928 126.878Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-205.267 -181.568Ödenen Vergiler-117.938 -46.807Diğer-1.380.310 -647.380Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.508.372 1.574.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-558.326 -164.877Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.038.873 -336.463Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.942.695 -756.138Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-394.136 -519.261Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-24.910 34.828Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.84 5.223.841Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)486.346 -1.497.822Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)133.888 -409.390Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı635.511 1.401.107YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.256.302 -482.524İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-21.660 -20.492Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller174 150Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.384.615 -966.384Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar149.799 304.202Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 200.000Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-653.423 62.897Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit700.000 2.510.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.319.156 -2.416.979İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-34.267 -30.124Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi968.575 467.837Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-305.639 1.449.317Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.897.857 6.148.791Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 5.592.218 7.598.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843624BIST