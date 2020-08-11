***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)403.573 204.478DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-21.470 23.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 3.735Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 4.669Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -934Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-21.470 19.578Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-28.970 31.417Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.187 -7.094Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.313 -4.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)382.103 227.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.735 0 0 25.111 -5.533 0 0 204.478 227.791 0 227.791Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 -992 0 0 -378 0 -378Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.204 121.823 -18.032 0 0 -87.244 -1.654 1.721.211 569 204.478 4.542.355 0 4.542.355Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -23.176 1.706 0 0 403.573 382.103 0 382.103Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 932 0 0 1.849 0 1.849Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.982 136.811 -27.570 0 0 5.835 0 1.722.399 377.990 403.573 5.221.020 0 5.221.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 1.939.463 2.361.780 1.012.515 1.228.143Kredilerden Alınan Kar Payları1.643.509 2.077.142 828.790 1.072.682Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler434 71.330 434 33.519Bankalardan Alınan Gelirler7.223 21.832 1.072 12.380Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler3.617 0 2.376 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler238.325 109.750 155.540 67.863Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar17.206 1.244 9.572 954Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar203.432 105.844 128.281 66.909İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler17.687 2.662 17.687 0Finansal Kiralama Gelirleri29.267 61.200 12.712 30.901Diğer Kar Payı Gelirleri17.088 20.526 11.591 10.798KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -710.660 -1.438.716 -358.606 -718.161Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-474.951 -839.936 -218.007 -426.782Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-71.472 -183.456 -55.942 -96.941Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-15.079 -2.566 -11.556 -2.566İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-49.678 -326.037 -22.456 -147.578Kiralama Kar Payı Giderleri-32.322 -31.588 -16.282 -16.026Diğer Kar Payı Giderleri-67.158 -55.133 -34.363 -28.268NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.228.803 923.064 653.909 509.982NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ48.363 79.061 18.506 40.362Alınan Ücret ve Komisyonlar154.932 175.749 75.231 90.853Gayri Nakdi Kredilerden43.704 45.215 22.038 21.308Diğer9 111.228 130.534 53.193 69.545Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-106.569 -96.688 -56.725 -50.491Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -106.569 -96.688 -56.725 -50.491TEMETTÜ GELİRLERİ0 2.769 0 2.769TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 345.330 -19.943 165.800 10.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.627 3.886 10.995 -747Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-89.276 323.005 -253.981 254.586Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)417.979 -346.834 408.786 -242.854DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 332.517 419.052 121.398 110.144FAALİYET BRÜT KÂRI1.955.013 1.404.003 959.613 674.242BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -717.940 -577.737 -308.932 -237.017DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -11.361 -23.149 -538 -15.398PERSONEL GİDERLERİ (-)-304.753 -268.916 -149.618 -130.608DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -405.920 -277.449 -217.011 -138.358NET FAALİYET KARI (ZARARI)515.039 256.752 283.514 152.861BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)515.039 256.752 283.514 152.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -111.466 -52.274 -61.704 -31.424Cari Vergi Karşılığı-110.381 -1 -51.856 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.880 -83.442 28.021 -60.904Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi21.795 31.169 -37.869 29.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)403.573 204.478 221.810 121.437DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri