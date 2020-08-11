***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
11.08.2020 14:23
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
403.573 204.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.470 23.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.669
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.470 19.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-28.970 31.417
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.094
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.313 -4.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
382.103 227.791
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 25.111 -5.533 0 0 204.478 227.791 0 227.791
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 -992 0 0 -378 0 -378
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.204 121.823 -18.032 0 0 -87.244 -1.654 1.721.211 569 204.478 4.542.355 0 4.542.355
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -23.176 1.706 0 0 403.573 382.103 0 382.103
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 932 0 0 1.849 0 1.849
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.982 136.811 -27.570 0 0 5.835 0 1.722.399 377.990 403.573 5.221.020 0 5.221.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.939.463 2.361.780 1.012.515 1.228.143
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.643.509 2.077.142 828.790 1.072.682
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
434 71.330 434 33.519
Bankalardan Alınan Gelirler
7.223 21.832 1.072 12.380
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
3.617 0 2.376 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
238.325 109.750 155.540 67.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.206 1.244 9.572 954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
203.432 105.844 128.281 66.909
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.687 2.662 17.687 0
Finansal Kiralama Gelirleri
29.267 61.200 12.712 30.901
Diğer Kar Payı Gelirleri
17.088 20.526 11.591 10.798
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -710.660 -1.438.716 -358.606 -718.161
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-474.951 -839.936 -218.007 -426.782
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-71.472 -183.456 -55.942 -96.941
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-15.079 -2.566 -11.556 -2.566
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-49.678 -326.037 -22.456 -147.578
Kiralama Kar Payı Giderleri
-32.322 -31.588 -16.282 -16.026
Diğer Kar Payı Giderleri
-67.158 -55.133 -34.363 -28.268
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.228.803 923.064 653.909 509.982
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.363 79.061 18.506 40.362
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.932 175.749 75.231 90.853
Gayri Nakdi Kredilerden
43.704 45.215 22.038 21.308
Diğer
9 111.228 130.534 53.193 69.545
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-106.569 -96.688 -56.725 -50.491
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -106.569 -96.688 -56.725 -50.491
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 2.769 0 2.769
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 345.330 -19.943 165.800 10.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.627 3.886 10.995 -747
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-89.276 323.005 -253.981 254.586
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
417.979 -346.834 408.786 -242.854
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 332.517 419.052 121.398 110.144
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.955.013 1.404.003 959.613 674.242
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -717.940 -577.737 -308.932 -237.017
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -11.361 -23.149 -538 -15.398
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-304.753 -268.916 -149.618 -130.608
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -405.920 -277.449 -217.011 -138.358
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
515.039 256.752 283.514 152.861
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
515.039 256.752 283.514 152.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -111.466 -52.274 -61.704 -31.424
Cari Vergi Karşılığı
-110.381 -1 -51.856 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.880 -83.442 28.021 -60.904
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.795 31.169 -37.869 29.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
403.573 204.478 221.810 121.437
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0