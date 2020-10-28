***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)590.666 200.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-72.131 114.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42 3.735Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 4.669Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5 -934Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-72.173 110.707Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-92.348 145.410Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.187 -7.206Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.988 -27.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)518.535 315.048Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.735 0 0 116.328 -5.621 0 0 200.606 315.048 0 315.048Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 48.892 0 0 0 0 0 0 134 0 0 49.026 0 49.026Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 56.617 14.504 -18.032 0 0 17.629 -1.742 1.817.673 0 200.606 4.687.255 0 4.687.255Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 42 0 0 0 -73.879 1.706 0 0 590.666 518.535 0 518.535Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.067 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.771 0 1.771Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.605 29.534 -27.570 0 0 -44.649 0 2.196.799 0 590.666 5.347.385 0 5.347.385Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 3.183.915 3.524.364 1.232.268 1.124.961Kredilerden Alınan Kar Payları2.607.204 3.056.814 963.129 979.634Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler8.523 94.347 8.089 23.017Bankalardan Alınan Gelirler8.939 30.981 1.716 9.149Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler4.685 0 1.068 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler487.060 258.840 233.630 87.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.360 2.390 13.154 1.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar392.362 253.788 173.825 86.670İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler64.338 2.662 46.651 0Finansal Kiralama Gelirleri38.747 54.476 12.967 16.965Diğer Kar Payı Gelirleri28.757 28.906 11.669 8.380KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.259.965 -2.115.512 -537.113 -639.157Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-750.588 -1.262.329 -275.637 -422.393Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-323.118 -715.457 -189.776 -168.325Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-31.364 -7.468 -16.285 -4.902İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-47.653 -47.985 -15.331 -16.397Diğer Kar Payı Giderleri-107.242 -82.273 -40.084 -27.140NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.923.950 1.408.852 695.155 485.804NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ55.551 105.657 7.188 26.596Alınan Ücret ve Komisyonlar230.679 252.028 75.747 76.279Gayri Nakdi Kredilerden64.682 65.239 20.978 20.024Diğer9 165.997 186.789 54.769 56.255Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-175.128 -146.371 -68.559 -49.683Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -175.128 -146.371 -68.559 -49.683TEMETTÜ GELİRLERİ8 6 8 -2.763TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 458.100 28.217 112.770 48.160Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)24.463 6.708 7.836 2.822Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)171.445 233.231 260.721 -89.774Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)262.192 -211.722 -155.787 135.112DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 482.830 566.722 150.304 146.917FAALİYET BRÜT KÂRI2.920.439 2.109.454 965.425 704.714BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -1.065.508 -992.116 -347.103 -414.188DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -11.900 -46.143 -539 -22.994PERSONEL GİDERLERİ (-)-465.523 -398.653 -160.780 -129.747DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -619.337 -422.262 -213.408 -144.882NET FAALİYET KARI (ZARARI)758.171 250.280 243.595 -7.097BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)758.171 250.280 243.595 -7.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -167.505 -49.674 -56.040 2.599Cari Vergi Karşılığı-163.035 0 -52.655 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-123.166 -78.082 -100.286 5.360Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi118.696 28.408 96.901 -2.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)590.666 200.606 187.555 -4.498DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 590.666 200.606 187.555 -4.498Grubun Karı (Zararı)590.666 200.606 187.555 -4.498Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22700000 0,07700000 0,07200000 -0,00200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.226.061 20.046.827 25.272.888 2.098.711 15.892.762 17.991.473Nakit ve Nakit Benzerleri626.735 12.144.501 12.771.236 594.701 11.114.042 11.708.743Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 628.868 10.136.069 10.764.937 597.200 7.511.351 8.108.551Bankalar2 1.746 2.008.432 2.010.178 1.270 3.602.691 3.603.961Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.879 0 -3.879 -3.769 0 -3.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 18.166 2.824.553 2.842.719 7.482 1.257.240 1.264.722Devlet Borçlanma Senetleri15.982 2.817.294 2.833.276 5.284 1.255.694 1.260.978Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.184 7.259 9.443 2.198 1.546 3.744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 4.199.059 4.923.200 9.122.259 1.489.193 3.515.344 5.004.537Devlet Borçlanma Senetleri3.658.741 4.922.349 8.581.090 1.140.997 3.514.724 4.655.721Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 851 8.518 4.912 620 5.532Diğer Finansal Varlıklar532.651 0 532.651 343.284 0 343.284Türev Finansal Varlıklar5 382.101 154.573 536.674 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı382.101 154.573 536.674 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 34.829.971 17.561.610 52.391.581 19.546.058 12.075.561 31.621.619Krediler35.396.604 15.099.237 50.495.841 20.683.211 11.896.956 32.580.167Kiralama İşlemlerinden Alacaklar483.344 289.437 772.781 513.917 178.605 692.522İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.288.579 0 -2.288.579 -1.651.070 0 -1.651.070SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 312.361 0 312.361 213.563 0 213.563Satış Amaçlı312.361 0 312.361 213.563 0 213.563Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.182.291 0 1.182.291 1.215.218 0 1.215.218MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)130.471 0 130.471 106.139 0 106.139Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer130.471 0 130.471 106.139 0 106.139YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 101.260 0 101.260 87.747 0 87.747DİĞER AKTİFLER13 997.293 259.996 1.257.289 923.663 267.888 1.191.551VARLIKLAR TOPLAMI42.779.808 37.868.433 80.648.241 24.191.199 28.236.211 52.427.410YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 18.805.726 41.159.518 59.965.244 15.266.513 24.708.001 39.974.514ALINAN KREDİLER2 7.662.714 1.959.225 9.621.939 1.770.890 1.993.749 3.764.639PARA PİYASALARINA BORÇLAR400.000 0 400.000 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 92.722 164.232 256.954 38.149 96.137 134.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı92.722 164.232 256.954 38.149 19.369 57.518Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 76.768 76.768KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 330.570 7.485 338.055 297.139 5.078 302.217KARŞILIKLAR5 303.180 46.244 349.424 283.178 48.042 331.220Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı166.122 0 166.122 133.929 0 133.929Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar137.058 46.244 183.302 149.249 48.042 197.291CARİ VERGİ BORCU6 147.901 0 147.901 141.689 0 141.689ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558Krediler0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 1.503.545 741.056 2.244.601 1.122.603 331.605 1.454.208ÖZKAYNAKLAR11 5.402.232 -54.847 5.347.385 4.813.476 13.603 4.827.079Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri2.605 0 2.605 1.538 0 1.538Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.605 0 2.605 1.538 0 1.538Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.964 0 1.964 1.922 0 1.922Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler10.198 -54.847 -44.649 13.921 13.603 27.524Kar Yedekleri2.196.799 0 2.196.799 1.817.921 0 1.817.921Yasal Yedekler193.027 0 193.027 172.884 0 172.884Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.904.562 0 1.904.562 1.546.531 0 1.546.531Diğer Kar Yedekleri99.210 0 99.210 98.506 0 98.506Kar veya Zarar590.666 0 590.666 378.174 0 378.174Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı590.666 0 590.666 378.174 0 378.174Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.648.590 45.999.651 80.648.241 23.733.637 28.693.773 52.427.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER15.946.521 41.007.302 56.953.823 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER496.016.079 108.662.737 604.678.816 454.680.050 78.860.738 533.540.788EMANET KIYMETLER3.925.618 7.044.564 10.970.182 3.628.456 2.761.552 6.390.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.595.282 372.238 2.967.520 2.327.688 309.503 2.637.191Tahsile Alınan Ticari Senetler940.457 185.986 1.126.443 887.027 138.495 1.025.522Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler865 1.061.550 1.062.415 0 371.374 371.374Emanet Kıymet Alanlar389.014 5.424.790 5.813.804 413.741 1.942.180 2.355.921REHİNLİ KIYMETLER492.090.461 101.508.757 593.599.218 451.051.594 75.941.692 526.993.286Menkul Kıymetler57.541 0 57.541 52.955 0 52.955Teminat Senetleri181.066.305 21.049.880 202.116.185 165.780.965 15.739.074 181.520.039Emtia7.885.169 2.517.073 10.402.242 6.061.321 1.135.117 7.196.438Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul64.417.668 1.462.154 65.879.822 64.416.523 1.137.403 65.553.926Diğer Rehinli Kıymetler238.462.783 76.479.650 314.942.433 214.551.504 57.930.098 272.481.602Rehinli Kıymet Alanlar200.995 0 200.995 188.326 0 188.326KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 109.416 109.416 0 157.494 157.494BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI511.962.600 149.670.039 661.632.639 463.470.563 96.594.259 560.064.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı281.740 -185.267Alınan Kar Payları2.691.218 3.456.772Ödenen Kar Payları-1.163.153 -2.124.457Alınan Temettüler8 6Alınan Ücret ve Komisyonlar230.679 252.028Elde Edilen Diğer Kazançlar91.998 48.897Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar454.915 368.936Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-651.683 -536.460Ödenen Vergiler-264.733 -71.075Diğer-1.107.509 -1.579.914Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.394.018 3.119.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-592.396 -233.371Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-892.308 -1.108.038Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.842.759 2.051.838Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-150.985 615.874Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-5.185 4.658Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)12.302.915 8.892.517Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.460.804 -7.067.642Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.113.932 -36.744Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.675.758 2.933.825YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.935.873 -1.344.545İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-93.062 -76.098Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller234 619Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.052.489 -9.617.632Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.276.529 8.148.566Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.067.085 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 200.000Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-88.842 -82.730Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-89.546 -82.866Diğer704 136Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi960.023 415.888Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.388.934 1.922.438Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.897.857 6.148.791Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 4.508.923 8.071.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884621BIST