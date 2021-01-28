***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)675.812 377.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.435 144.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.445 9.185Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47 16.654Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.109 -7.254Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.617 -215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.010 135.781Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-871 176.708Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.187 -7.161Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-306 -33.766TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)666.377 522.395Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 141.366 -5.585 0 0 377.429 522.395 0 522.395Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 -744 0 0 -269 0 -269Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 569 377.429 4.837.068 0 4.837.068Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 42 -10.487 0 0 -696 1.706 0 0 675.812 666.377 0 666.377Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.378 0 1.378Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 -183 675.812 5.504.823 0 5.504.823Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.448.894 4.479.728Kredilerden Alınan Kar Payları3.620.496 3.938.301Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.741 94.428Bankalardan Alınan Gelirler9.433 39.227Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler5.619 6Menkul Değerlerden Alınan Gelirler700.756 260.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.217 7.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar555.110 250.901İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler107.429 2.662Finansal Kiralama Gelirleri53.111 111.176Diğer Kar Payı Gelirleri34.738 35.692KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.967.289 -2.538.865Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.149.598 -1.600.591Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-390.882 -238.092Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-58.902 -11.539İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-161.019 -511.701Kiralama Kar Payı Giderleri-62.439 -64.049Diğer Kar Payı Giderleri-144.449 -112.893NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.481.605 1.940.863NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71.698 141.723Alınan Ücret ve Komisyonlar304.124 327.668Gayri Nakdi Kredilerden90.239 86.370Diğer12 213.885 241.298Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-232.426 -185.945Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer12 -232.426 -185.945TEMETTÜ GELİRLERİ3 8 6TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 462.347 191.089Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.609 12.088Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-483.492 302.325Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)937.230 -123.324DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 575.251 645.141FAALİYET BRÜT KÂRI3.590.909 2.918.822BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.248.036 -1.256.917DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -22.504 -75.551PERSONEL GİDERLERİ (-)-629.684 -526.271DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -817.762 -583.673NET FAALİYET KARI (ZARARI)872.923 476.410BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 872.923 476.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -197.111 -98.981Cari Vergi Karşılığı-186.956 -74.303Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-55.854 -85.910Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi45.699 61.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 675.812 377.429DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 675.812 377.429Grubun Karı (Zararı)675.812 377.429Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.387.743 25.571.943 29.959.686 1.755.427 15.892.762 17.648.189Nakit ve Nakit Benzerleri924.624 18.875.769 19.800.393 594.701 11.114.042 11.708.743Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 928.162 11.732.404 12.660.566 597.200 7.511.351 8.108.551Bankalar2 2.687 7.143.365 7.146.052 1.270 3.602.691 3.603.961Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.225 0 -6.225 -3.769 0 -3.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 11.915 1.899.399 1.911.314 7.482 1.257.240 1.264.722Devlet Borçlanma Senetleri7.806 1.894.190 1.901.996 5.284 1.255.694 1.260.978Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.109 5.209 9.318 2.198 1.546 3.744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3.242.773 4.779.675 8.022.448 1.145.909 3.515.344 4.661.253Devlet Borçlanma Senetleri3.235.108 4.778.835 8.013.943 1.140.997 3.514.724 4.655.721Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 840 8.505 4.912 620 5.532Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 208.431 17.100 225.531 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı208.431 17.100 225.531 7.335 6.136 13.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 31.864.941 16.418.931 48.283.872 19.646.514 12.075.561 31.722.075Krediler32.936.100 14.096.168 47.032.268 20.783.777 11.896.956 32.680.733Kiralama İşlemlerinden Alacaklar410.292 297.379 707.671 513.917 178.605 692.522İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar918.300 2.025.384 2.943.684 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri918.300 2.025.384 2.943.684 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.399.751 0 -2.399.751 -1.651.180 0 -1.651.180SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 261.431 0 261.431 213.563 0 213.563Satış Amaçlı261.431 0 261.431 213.563 0 213.563Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.201.775 0 1.201.775 1.231.097 0 1.231.097MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 135.605 0 135.605 106.139 0 106.139Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer135.605 0 135.605 106.139 0 106.139YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 74.309 0 74.309 82.153 0 82.153DİĞER AKTİFLER15 937.062 173.005 1.110.067 923.800 267.888 1.191.688VARLIKLAR TOPLAMI38.862.866 42.163.879 81.026.745 23.958.693 28.236.211 52.194.904YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 15.485.035 41.905.397 57.390.432 15.266.369 24.708.001 39.974.370ALINAN KREDİLER2 7.624.208 1.873.270 9.497.478 442.531 1.465.532 1.908.063PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 3.516.043 0 3.516.043 1.085.917 528.217 1.614.134GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 207.652 116.599 324.251 38.149 96.137 134.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı207.652 116.599 324.251 38.149 19.369 57.518Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 76.768 76.768KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 333.868 7.230 341.098 297.139 5.078 302.217KARŞILIKLAR6 324.627 41.833 366.460 283.178 48.042 331.220Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı195.122 0 195.122 133.929 0 133.929Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar129.505 41.833 171.338 149.249 48.042 197.291CARİ VERGİ BORCU7 101.188 0 101.188 141.693 0 141.693ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.836.471 1.836.471 0 1.497.558 1.497.558Krediler0 1.836.471 1.836.471 0 1.497.558 1.497.558Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 1.407.545 740.956 2.148.501 1.122.690 331.605 1.454.295ÖZKAYNAKLAR12 5.468.008 36.815 5.504.823 4.823.465 13.603 4.837.068Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.739 0 1.739 1.065 0 1.065Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.739 0 1.739 1.065 0 1.065Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler98.796 0 98.796 109.241 0 109.241Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.500 36.815 28.315 13.702 13.603 27.305Kar Yedekleri2.100.344 0 2.100.344 1.721.459 0 1.721.459Yasal Yedekler193.131 0 193.131 172.896 0 172.896Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.905.092 0 1.905.092 1.547.146 0 1.547.146Diğer Kar Yedekleri2.121 0 2.121 1.417 0 1.417Kar veya Zarar675.629 0 675.629 377.998 0 377.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-183 0 -183 569 0 569Dönem Net Kâr veya Zararı675.812 0 675.812 377.429 0 377.429Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.468.174 46.558.571 81.026.745 23.501.131 28.693.773 52.194.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.315.565 32.167.907 46.483.472 8.790.513 17.733.521 26.524.034GARANTİ VE KEFALETLER1 4.771.139 4.213.902 8.985.041 3.916.693 3.410.452 7.327.145Teminat Mektupları4.750.111 2.794.145 7.544.256 3.845.718 2.442.592 6.288.310Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler99.639 0 99.639 75.019 0 75.019Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.650.472 2.794.145 7.444.617 3.770.699 2.442.592 6.213.291Banka Kredileri17.500 360.378 377.878 70.975 233.235 304.210İthalat Kabul Kredileri0 360.378 360.378 58.825 233.235 292.060Diğer Banka Kabulleri17.500 0 17.500 12.150 0 12.150Akreditifler3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625Belgeli Akreditifler3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1,3 2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707Cayılamaz Taahhütler2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri376.799 2.795.916 3.172.715 245.800 2.218.599 2.464.399İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri106 0 106 165 0 165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri644.855 0 644.855 655.031 0 655.031İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.069 0 22.069 22.553 0 22.553Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.262.679 0 1.262.679 999.273 0 999.273Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.002 0 3.002 2.905 0 2.905Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler52.011 0 52.011 32.381 0 32.381Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 12.104.470 15.020.182Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 1.119.864 1.119.864Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 1.119.864 1.119.864Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 10.984.606 13.900.318Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.182.905 19.780.227 26.963.132 2.915.712 10.945.773 13.861.485Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.847.030 8.868.953 10.715.983 2.253.272 4.649.531 6.902.803Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.335.875 10.911.274 16.247.149 662.440 6.296.242 6.958.682Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 5.377.862 5.377.862 0 38.833 38.833Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER500.858.383 103.842.397 604.700.780 454.680.050 78.860.738 533.540.788EMANET KIYMETLER6.623.268 7.591.452 14.214.720 3.628.456 2.761.552 6.390.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.729.573 355.166 3.084.739 2.327.688 309.503 2.637.191Tahsile Alınan Ticari Senetler968.091 217.904 1.185.995 887.027 138.495 1.025.522Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.184.805 1.184.805 0 371.374 371.374Emanet Kıymet Alanlar2.925.604 5.833.577 8.759.181 413.741 1.942.180 2.355.921REHİNLİ KIYMETLER494.235.115 96.148.511 590.383.626 451.051.594 75.941.692 526.993.286Menkul Kıymetler72.701 0 72.701 52.955 0 52.955Teminat Senetleri182.565.228 20.011.591 202.576.819 165.780.965 15.739.074 181.520.039Emtia8.269.560 2.435.120 10.704.680 6.061.321 1.135.117 7.196.438Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul62.581.608 1.350.437 63.932.045 64.416.523 1.137.403 65.553.926Diğer Rehinli Kıymetler240.505.750 72.351.363 312.857.113 214.551.504 57.930.098 272.481.602Rehinli Kıymet Alanlar240.268 0 240.268 188.326 0 188.326KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 102.434 102.434 0 157.494 157.494BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI515.173.948 136.010.304 651.184.252 463.470.563 96.594.259 560.064.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı343.294 649.196Alınan Kar Payları3.859.642 4.496.497Ödenen Kar Payları-1.836.999 -2.599.103Alınan Temettüler10 6Alınan Ücret ve Komisyonlar304.124 327.668Elde Edilen Diğer Kazançlar117.276 67.107Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar672.951 574.889Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-883.525 -714.824Ödenen Vergiler-320.264 -79.252Diğer1 -1.569.921 -1.423.792Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.304.038 4.899.840Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış154.218 -1.193.666Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.270.793 -1.252.908Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.748.352 -610.601Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.860 1.019.747Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-18.446 4.012Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.266.717 10.860.552Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)7.241.957 -3.636.162Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1 641.877 -291.134Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.647.332 5.549.036YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.990.040 -1.717.077İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)2 0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)3 0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-130.933 -145.515Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller678 5.645Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.699.502 -2.180.770Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.606.802 403.563Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.067.085 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar300.000 200.000Diğer1 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.750.290 -4.656.995Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.437.925 8.440.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.570.287 -12.987.140İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-118.052 -110.239Diğer704 384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1 1.857.803 574.102Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.265.385 -250.934Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 5.897.857 6.148.791Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 10.163.242 5.897.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905609BIST