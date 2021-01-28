***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
28.01.2021 19:17
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
675.677 378.174
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.870 131.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.445 9.185
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47 16.654
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.109 -7.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.617 -215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.575 122.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-164 159.912
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.161
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-448 -30.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
666.807 509.703
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 127.929 -5.585 0 0 378.174 509.703 0 509.703
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -6.187 0 0 0 0 0 0 382 0 0 -5.805 0 -5.805
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 0 378.174 4.827.079 0 4.827.079
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 42 -10.487 0 0 -131 1.706 0 0 675.677 666.807 0 666.807
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.416 0 1.416
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 0 675.677 5.495.302 0 5.495.302
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.504.291 4.536.840
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.621.063 3.938.263
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.741 94.428
Bankalardan Alınan Gelirler
9.433 39.227
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
5.619 6
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
759.073 361.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.217 7.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
613.427 351.016
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
107.429 2.662
Finansal Kiralama Gelirleri
49.624 68.211
Diğer Kar Payı Gelirleri
34.738 35.692
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.022.695 -2.596.001
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.149.598 -1.600.591
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-607.307 -806.929
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-58.902 -11.539
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-62.439 -64.049
Diğer Kar Payı Giderleri
-144.449 -112.893
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.481.596 1.940.839
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
71.698 141.723
Alınan Ücret ve Komisyonlar
304.124 327.668
Gayri Nakdi Kredilerden
90.239 86.370
Diğer
12 213.885 241.298
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-232.426 -185.945
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
12 -232.426 -185.945
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 8 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 462.347 191.088
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.609 12.088
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-483.492 302.325
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
937.230 -123.325
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 575.269 645.796
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.590.918 2.919.452
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.248.183 -1.256.926
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -22.504 -75.551
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -629.664 -526.251
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -817.781 -583.571
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
872.786 477.153
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 872.786 477.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -197.109 -98.979
Cari Vergi Karşılığı
-186.954 -74.301
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-55.854 -85.910
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.699 61.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 675.677 378.174
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 675.677 378.174
Grubun Karı (Zararı)
675.677 378.174
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.742.238 25.571.943 30.314.181 2.098.711 15.892.762 17.991.473
Nakit ve Nakit Benzerleri
924.624 18.875.769 19.800.393 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 928.162 11.732.404 12.660.566 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 2.687 7.143.365 7.146.052 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.225 0 -6.225 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 11.915 1.899.399 1.911.314 14.315.565 32.167.907 46.483.472 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.771.139 4.213.902 8.985.041 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
4.750.111 2.794.145 7.544.256 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
99.639 0 99.639 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.650.472 2.794.145 7.444.617 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
17.500 360.378 377.878 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
0 360.378 360.378 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
17.500 0 17.500 12.150 0 12.150
Akreditifler
3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1,3 2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
376.799 2.795.916 3.172.715 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
106 0 106 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
644.855 0 644.855 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.069 0 22.069 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.262.679 0 1.262.679 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.002 0 3.002 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
52.011 0 52.011 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.182.905 19.780.227 26.963.132 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.847.030 8.868.953 10.715.983 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.335.875 10.911.274 16.247.149 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 5.377.862 5.377.862 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.858.383 103.842.397 604.700.780 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
6.623.268 7.591.452 14.214.720 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.729.573 355.166 3.084.739 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
968.091 217.904 1.185.995 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.184.805 1.184.805 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
2.925.604 5.833.577 8.759.181 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
494.235.115 96.148.511 590.383.626 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
72.701 0 72.701 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
182.565.228 20.011.591 202.576.819 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
8.269.560 2.435.120 10.704.680 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
62.581.608 1.350.437 63.932.045 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
240.505.750 72.351.363 312.857.113 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
240.268 0 240.268 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 102.434 102.434 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
515.173.948 136.010.304 651.184.252 463.470.563 96.594.259 560.064.822
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
343.317 565.796
Alınan Kar Payları
3.915.121 4.568.564
Ödenen Kar Payları
-1.892.487 -2.657.460
Alınan Temettüler
10 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
304.124 327.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
117.294 67.123
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
672.951 574.889
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-883.491 -714.789
Ödenen Vergiler
-320.252 -79.241
Diğer
1 -1.569.953 -1.520.964
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.182.807 30.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
154.218 -1.193.666
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.270.793 -1.252.908
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.848.351 -779.193
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.673 1.023.135
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-18.446 4.012
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.266.727 10.900.412
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.220.750 -8.369.194
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 642.029 -302.277
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.526.124 596.117
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.001.194 -1.311.298
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-130.934 -145.515
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
680 5.646
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.478.113 -10.800.079
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.374.258 9.428.650
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.067.085 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
300.000 200.000
Diğer
1 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-117.348 -109.855
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-118.052 -110.239
Diğer
704 384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 1.857.803 574.102
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.265.385 -250.934
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 10.163.242 5.897.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905610
BIST