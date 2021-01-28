***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)675.677 378.174DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.870 131.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.445 9.185Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47 16.654Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.109 -7.254Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.617 -215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.575 122.344Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-164 159.912Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.187 -7.161Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-448 -30.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)666.807 509.703Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 127.929 -5.585 0 0 378.174 509.703 0 509.703Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -6.187 0 0 0 0 0 0 382 0 0 -5.805 0 -5.805Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 0 378.174 4.827.079 0 4.827.079Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1,2 0 0 0 0 42 -10.487 0 0 -131 1.706 0 0 675.677 666.807 0 666.807Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.416 0 1.416Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 0 675.677 5.495.302 0 5.495.302Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.504.291 4.536.840Kredilerden Alınan Kar Payları3.621.063 3.938.263Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.741 94.428Bankalardan Alınan Gelirler9.433 39.227Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler5.619 6Menkul Değerlerden Alınan Gelirler759.073 361.013Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.217 7.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar613.427 351.016İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler107.429 2.662Finansal Kiralama Gelirleri49.624 68.211Diğer Kar Payı Gelirleri34.738 35.692KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.022.695 -2.596.001Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.149.598 -1.600.591Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-607.307 -806.929Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-58.902 -11.539İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-62.439 -64.049Diğer Kar Payı Giderleri-144.449 -112.893NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.481.596 1.940.839NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71.698 141.723Alınan Ücret ve Komisyonlar304.124 327.668Gayri Nakdi Kredilerden90.239 86.370Diğer12 213.885 241.298Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-232.426 -185.945Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer12 -232.426 -185.945TEMETTÜ GELİRLERİ3 8 6TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 462.347 191.088Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.609 12.088Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-483.492 302.325Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)937.230 -123.325DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 575.269 645.796FAALİYET BRÜT KÂRI3.590.918 2.919.452BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.248.183 -1.256.926DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -22.504 -75.551PERSONEL GİDERLERİ (-)7 -629.664 -526.251DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -817.781 -583.571NET FAALİYET KARI (ZARARI)872.786 477.153BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 872.786 477.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -197.109 -98.979Cari Vergi Karşılığı-186.954 -74.301Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-55.854 -85.910Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi45.699 61.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 675.677 378.174DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 675.677 378.174Grubun Karı (Zararı)675.677 378.174Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.742.238 25.571.943 30.314.181 2.098.711 15.892.762 17.991.473Nakit ve Nakit Benzerleri924.624 18.875.769 19.800.393 594.701 11.114.042 11.708.743Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 928.162 11.732.404 12.660.566 597.200 7.511.351 8.108.551Bankalar2 2.687 7.143.365 7.146.052 1.270 3.602.691 3.603.961Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.225 0 -6.225 -3.769 0 -3.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 11.915 1.899.399 1.911.314 14.315.565 32.167.907 46.483.472 8.790.513 17.733.521 26.524.034GARANTİ VE KEFALETLER1 4.771.139 4.213.902 8.985.041 3.916.693 3.410.452 7.327.145Teminat Mektupları4.750.111 2.794.145 7.544.256 3.845.718 2.442.592 6.288.310Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler99.639 0 99.639 75.019 0 75.019Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.650.472 2.794.145 7.444.617 3.770.699 2.442.592 6.213.291Banka Kredileri17.500 360.378 377.878 70.975 233.235 304.210İthalat Kabul Kredileri0 360.378 360.378 58.825 233.235 292.060Diğer Banka Kabulleri17.500 0 17.500 12.150 0 12.150Akreditifler3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625Belgeli Akreditifler3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1,3 2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707Cayılamaz Taahhütler2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri376.799 2.795.916 3.172.715 245.800 2.218.599 2.464.399İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri106 0 106 165 0 165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri644.855 0 644.855 655.031 0 655.031İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.069 0 22.069 22.553 0 22.553Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.262.679 0 1.262.679 999.273 0 999.273Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.002 0 3.002 2.905 0 2.905Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler52.011 0 52.011 32.381 0 32.381Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 12.104.470 15.020.182Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 1.119.864 1.119.864Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 1.119.864 1.119.864Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 10.984.606 13.900.318Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.182.905 19.780.227 26.963.132 2.915.712 10.945.773 13.861.485Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.847.030 8.868.953 10.715.983 2.253.272 4.649.531 6.902.803Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.335.875 10.911.274 16.247.149 662.440 6.296.242 6.958.682Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 5.377.862 5.377.862 0 38.833 38.833Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER500.858.383 103.842.397 604.700.780 454.680.050 78.860.738 533.540.788EMANET KIYMETLER6.623.268 7.591.452 14.214.720 3.628.456 2.761.552 6.390.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.729.573 355.166 3.084.739 2.327.688 309.503 2.637.191Tahsile Alınan Ticari Senetler968.091 217.904 1.185.995 887.027 138.495 1.025.522Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.184.805 1.184.805 0 371.374 371.374Emanet Kıymet Alanlar2.925.604 5.833.577 8.759.181 413.741 1.942.180 2.355.921REHİNLİ KIYMETLER494.235.115 96.148.511 590.383.626 451.051.594 75.941.692 526.993.286Menkul Kıymetler72.701 0 72.701 52.955 0 52.955Teminat Senetleri182.565.228 20.011.591 202.576.819 165.780.965 15.739.074 181.520.039Emtia8.269.560 2.435.120 10.704.680 6.061.321 1.135.117 7.196.438Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul62.581.608 1.350.437 63.932.045 64.416.523 1.137.403 65.553.926Diğer Rehinli Kıymetler240.505.750 72.351.363 312.857.113 214.551.504 57.930.098 272.481.602Rehinli Kıymet Alanlar240.268 0 240.268 188.326 0 188.326KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 102.434 102.434 0 157.494 157.494BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI515.173.948 136.010.304 651.184.252 463.470.563 96.594.259 560.064.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı343.317 565.796Alınan Kar Payları3.915.121 4.568.564Ödenen Kar Payları-1.892.487 -2.657.460Alınan Temettüler10 6Alınan Ücret ve Komisyonlar304.124 327.668Elde Edilen Diğer Kazançlar117.294 67.123Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar672.951 574.889Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-883.491 -714.789Ödenen Vergiler-320.252 -79.241Diğer1 -1.569.953 -1.520.964Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.182.807 30.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış154.218 -1.193.666Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.270.793 -1.252.908Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.848.351 -779.193Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.673 1.023.135Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-18.446 4.012Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.266.727 10.900.412Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.220.750 -8.369.194Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1 642.029 -302.277Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.526.124 596.117YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.001.194 -1.311.298İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)2 0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)3 0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-130.934 -145.515Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller680 5.646Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.478.113 -10.800.079Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar16.374.258 9.428.650Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.067.085 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar300.000 200.000Diğer1 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-117.348 -109.855Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-118.052 -110.239Diğer704 384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1 1.857.803 574.102Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.265.385 -250.934Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 5.897.857 6.148.791Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 10.163.242 5.897.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905610BIST