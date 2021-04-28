***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)100.806 181.970DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-39.437 -127.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-39.437 -127.972Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-49.296 -159.925Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 -41Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.859 31.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.369 53.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -127.940 -32 0 0 181.970 53.998 0 53.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.642 29.492 -27.570 0 0 -98.710 -1.738 1.817.921 378.174 181.970 4.881.181 0 4.881.181Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -39.437 0 0 0 100.806 61.369 0 61.369Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 398Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.648 29.534 -38.057 0 0 -10.338 0 2.872.476 0 100.806 5.557.069 0 5.557.069Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 1.337.853 932.065Kredilerden Alınan Kar Payları1.012.897 815.285Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler17.862 0Bankalardan Alınan Gelirler390 6.151Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler466 1.241Menkul Değerlerden Alınan Gelirler289.351 90.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.083 7.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar239.630 83.189İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler41.638 0Finansal Kiralama Gelirleri9.321 13.068Diğer Kar Payı Gelirleri7.566 5.497KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -857.317 -357.178Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-426.074 -256.944Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-285.146 -47.876Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-84.692 -3.523İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-14.313 -16.040Diğer Kar Payı Giderleri-47.092 -32.795NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)480.536 574.887NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ53.792 29.857Alınan Ücret ve Komisyonlar108.957 79.701Gayri Nakdi Kredilerden27.985 21.666Diğer9 80.972 58.035Verilen 774.003 354.495 0 354.495Türev Finansal Varlıklar5 360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 31.583.459 19.014.959 50.598.418 31.864.941 16.418.931 48.283.872Krediler32.787.459 16.388.435 49.175.894 32.936.100 14.096.168 47.032.268Kiralama İşlemlerinden Alacaklar335.431 309.428 644.859 410.292 297.379 707.671İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684Devlet Borçlanma Senetleri929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.469.169 0 -2.469.169 -2.399.751 0 -2.399.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 136.678 0 136.678 261.431 0 261.431Satış Amaçlı136.678 0 136.678 261.431 0 261.431Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.190.720 0 1.190.720 1.185.895 0 1.185.895MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)130.071 0 130.071 135.605 0 135.605Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer130.071 0 130.071 135.605 0 135.605YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 127.412 0 127.412 79.761 0 79.761DİĞER AKTİFLER13 1.072.961 110.975 1.183.936 936.972 173.005 1.109.977VARLIKLAR TOPLAMI40.037.764 45.662.114 85.699.878 39.206.943 42.163.879 81.370.822YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 17.930.285 44.197.878 62.128.163 15.485.189 41.905.397 57.390.586ALINAN KREDİLER2 7.395.083 2.685.813 10.080.896 11.493.766 1.873.270 13.367.036PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.307.889 0 2.307.889 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 339.255 7.818 347.073 333.868 7.230 341.098KARŞILIKLAR5 299.131 56.858 355.989 324.627 41.833 366.460Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı166.946 0 166.946 195.122 0 195.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar132.185 56.858 189.043 129.505 41.833 171.338CARİ VERGİ BORCU6 140.782 0 140.782 101.186 0 101.186ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 2.129.368 2.129.368 0 1.836.471 1.836.471Krediler0 2.129.368 2.129.368 0 1.836.471 1.836.471Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 1.655.289 766.811 2.422.100 1.407.476 740.956 2.148.432ÖZKAYNAKLAR11 5.554.043 3.026 5.557.069 5.458.487 36.815 5.495.302Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri2.648 0 2.648 2.250 0 2.250Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.648 0 2.648 2.250 0 2.250Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.364 3.026 -10.338 -7.716 36.815 29.099Kar Yedekleri2.872.476 0 2.872.476 2.196.799 0 2.196.799Yasal Yedekler227.411 0 227.411 193.120 0 193.120Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469Diğer Kar Yedekleri99.210 0 99.210 99.210 0 99.210Kar veya Zarar100.806 0 100.806 675.677 0 675.677Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı100.806 0 100.806 675.677 0 675.677Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.699.958 49.999.920 85.699.878 34.812.251 46.558.571 81.370.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.892.428 50.249.380 67.141.808 14.315.565 32.167.907 46.483.472GARANTİ VE KEFALETLER1 5.064.750 5.680.333 10.745.083 4.771.139 4.213.902 8.985.041Teminat Mektupları5.043.925 3.127.640 8.171.565 4.750.111 2.794.145 7.544.256Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler103.375 0 103.375 99.639 0 99.639Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.940.550 3.127.640 8.068.190 4.650.472 2.794.145 7.444.617Banka Kredileri16.401 649.413 665.814 17.500 360.378 377.878İthalat Kabul Kredileri0 649.413 649.413 0 360.378 360.378Diğer Banka Kabulleri16.401 0 16.401 17.500 0 17.500Akreditifler4.424 1.903.280 1.907.704 3.528 1.059.379 1.062.907Belgeli Akreditifler4.424 2.795.916 5.157.437Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri816.752 5.854.044 6.670.796 376.799 2.795.916 3.172.715İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 106 0 106Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri784.690 0 784.690 644.855 0 644.855İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.472 0 23.472 22.069 0 22.069Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.415.570 0 1.415.570 1.262.679 0 1.262.679Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.060 0 3.060 3.002 0 3.002Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler54.110 0 54.110 52.011 0 52.011Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994Vadeli Alım-Satım İşlemleri8.729.948 32.004.406 40.734.354 7.182.905 19.780.227 26.963.132Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.607.001 14.832.211 17.439.212 1.847.030 8.868.953 10.715.983Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.122.947 17.172.195 23.295.142 5.335.875 10.911.274 16.247.149Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 6.710.597 6.710.597 0 5.377.862 5.377.862Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER512.371.591 114.253.336 626.624.927 500.858.383 103.842.397 604.700.780EMANET KIYMETLER6.186.146 5.639.050 11.825.196 6.623.268 7.591.452 14.214.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0