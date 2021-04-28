***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
28.04.2021 15:46
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.806 181.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-39.437 -127.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-39.437 -127.972
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-49.296 -159.925
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 -41
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.859 31.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.369 53.998
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -127.940 -32 0 0 181.970 53.998 0 53.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.642 29.492 -27.570 0 0 -98.710 -1.738 1.817.921 378.174 181.970 4.881.181 0 4.881.181
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -39.437 0 0 0 100.806 61.369 0 61.369
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 398
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.648 29.534 -38.057 0 0 -10.338 0 2.872.476 0 100.806 5.557.069 0 5.557.069
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.337.853 932.065
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.012.897 815.285
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
17.862 0
Bankalardan Alınan Gelirler
390 6.151
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 1.241
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
289.351 90.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.083 7.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
239.630 83.189
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
41.638 0
Finansal Kiralama Gelirleri
9.321 13.068
Diğer Kar Payı Gelirleri
7.566 5.497
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -857.317 -357.178
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-426.074 -256.944
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-285.146 -47.876
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-84.692 -3.523
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.313 -16.040
Diğer Kar Payı Giderleri
-47.092 -32.795
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
480.536 574.887
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
53.792 29.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
108.957 79.701
Gayri Nakdi Kredilerden
27.985 21.666
Diğer
9 80.972 58.035
Verilen 774.003 354.495 0 354.495
Türev Finansal Varlıklar
5 360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 31.583.459 19.014.959 50.598.418 31.864.941 16.418.931 48.283.872
Krediler
32.787.459 16.388.435 49.175.894 32.936.100 14.096.168 47.032.268
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
335.431 309.428 644.859 410.292 297.379 707.671
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684
Devlet Borçlanma Senetleri
929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.469.169 0 -2.469.169 -2.399.751 0 -2.399.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 136.678 0 136.678 261.431 0 261.431
Satış Amaçlı
136.678 0 136.678 261.431 0 261.431
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.190.720 0 1.190.720 1.185.895 0 1.185.895
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
130.071 0 130.071 135.605 0 135.605
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
130.071 0 130.071 135.605 0 135.605
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 127.412 0 127.412 79.761 0 79.761
DİĞER AKTİFLER
13 1.072.961 110.975 1.183.936 936.972 173.005 1.109.977
VARLIKLAR TOPLAMI
40.037.764 45.662.114 85.699.878 39.206.943 42.163.879 81.370.822
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 17.930.285 44.197.878 62.128.163 15.485.189 41.905.397 57.390.586
ALINAN KREDİLER
2 7.395.083 2.685.813 10.080.896 11.493.766 1.873.270 13.367.036
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.307.889 0 2.307.889 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 339.255 7.818 347.073 333.868 7.230 341.098
KARŞILIKLAR
5 299.131 56.858 355.989 324.627 41.833 366.460
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
166.946 0 166.946 195.122 0 195.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
132.185 56.858 189.043 129.505 41.833 171.338
CARİ VERGİ BORCU
6 140.782 0 140.782 101.186 0 101.186
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 2.129.368 2.129.368 0 1.836.471 1.836.471
Krediler
0 2.129.368 2.129.368 0 1.836.471 1.836.471
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.655.289 766.811 2.422.100 1.407.476 740.956 2.148.432
ÖZKAYNAKLAR
11 5.554.043 3.026 5.557.069 5.458.487 36.815 5.495.302
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.648 0 2.648 2.250 0 2.250
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.648 0 2.648 2.250 0 2.250
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.364 3.026 -10.338 -7.716 36.815 29.099
Kar Yedekleri
2.872.476 0 2.872.476 2.196.799 0 2.196.799
Yasal Yedekler
227.411 0 227.411 193.120 0 193.120
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469
Diğer Kar Yedekleri
99.210 0 99.210 99.210 0 99.210
Kar veya Zarar
100.806 0 100.806 675.677 0 675.677
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
100.806 0 100.806 675.677 0 675.677
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
35.699.958 49.999.920 85.699.878 34.812.251 46.558.571 81.370.822
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.892.428 50.249.380 67.141.808 14.315.565 32.167.907 46.483.472
GARANTİ VE KEFALETLER
1 5.064.750 5.680.333 10.745.083 4.771.139 4.213.902 8.985.041
Teminat Mektupları
5.043.925 3.127.640 8.171.565 4.750.111 2.794.145 7.544.256
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
103.375 0 103.375 99.639 0 99.639
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.940.550 3.127.640 8.068.190 4.650.472 2.794.145 7.444.617
Banka Kredileri
16.401 649.413 665.814 17.500 360.378 377.878
İthalat Kabul Kredileri
0 649.413 649.413 0 360.378 360.378
Diğer Banka Kabulleri
16.401 0 16.401 17.500 0 17.500
Akreditifler
4.424 1.903.280 1.907.704 3.528 1.059.379 1.062.907
Belgeli Akreditifler
4.424 2.795.916 5.157.437
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
816.752 5.854.044 6.670.796 376.799 2.795.916 3.172.715
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 106 0 106
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
784.690 0 784.690 644.855 0 644.855
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.472 0 23.472 22.069 0 22.069
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.415.570 0 1.415.570 1.262.679 0 1.262.679
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.060 0 3.060 3.002 0 3.002
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
54.110 0 54.110 52.011 0 52.011
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
8.729.948 32.004.406 40.734.354 7.182.905 19.780.227 26.963.132
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.607.001 14.832.211 17.439.212 1.847.030 8.868.953 10.715.983
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.122.947 17.172.195 23.295.142 5.335.875 10.911.274 16.247.149
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 6.710.597 6.710.597 0 5.377.862 5.377.862
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
512.371.591 114.253.336 626.624.927 500.858.383 103.842.397 604.700.780
EMANET KIYMETLER
6.186.146 5.639.050 11.825.196 6.623.268 7.591.452 14.214.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0