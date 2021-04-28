***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)100.806 181.970DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-39.437 -127.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-39.437 -127.972Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-49.296 -159.925Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 -41Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.859 31.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.369 53.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -127.940 -32 0 0 181.970 53.998 0 53.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.642 29.492 -27.570 0 0 -98.710 -1.738 1.817.921 378.174 181.970 4.881.181 0 4.881.181Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -39.437 0 0 0 100.806 61.369 0 61.369Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 398Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.648 29.534 -38.057 0 0 -10.338 0 2.872.476 0 100.806 5.557.069 0 5.557.069Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 1.337.853 932.065Kredilerden Alınan Kar Payları1.012.897 815.285Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler17.862 0Bankalardan Alınan Gelirler390 6.151Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler466 1.241Menkul Değerlerden Alınan Gelirler289.351 90.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.083 7.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar239.630 83.189İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler41.638 0Finansal Kiralama Gelirleri9.321 13.068Diğer Kar Payı Gelirleri7.566 5.497KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -857.317 -357.178Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-426.074 -256.944Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-285.146 -47.876Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-84.692 -3.523İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-14.313 -16.040Diğer Kar Payı Giderleri-47.092 -32.795NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)480.536 574.887NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ53.792 29.857Alınan Ücret ve Komisyonlar108.957 79.701Gayri Nakdi Kredilerden27.985 21.666Diğer9 80.972 58.035Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-55.165 -49.844Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer9 -55.165 -49.844TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 5.234 179.530Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-6.636 5.632Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)577.173 164.705Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-565.303 9.193DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 367.593 211.288FAALİYET BRÜT KÂRI907.155 995.562BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -388.066 -409.008DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -8.891 -10.823PERSONEL GİDERLERİ (-)-186.231 -155.130DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -200.291 -188.870NET FAALİYET KARI (ZARARI)123.676 231.731BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)123.676 231.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -22.870 -49.761Cari Vergi Karşılığı-60.662 -58.524Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-77.182 -50.901Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi114.974 59.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)100.806 181.970DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 100.806 181.970Grubun Karı (Zararı)100.806 181.970Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.796.363 26.536.180 32.332.543 4.742.238 25.571.943 30.314.181Nakit ve Nakit Benzerleri1.283.556 18.334.704 19.618.260 924.624 18.875.769 19.800.393Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1.286.022 16.008.970 17.294.992 928.162 11.732.404 12.660.566Bankalar2 2.371 2.325.734 2.328.105 2.687 7.143.365 7.146.052Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.837 0 -4.837 -6.225 0 -6.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 13.748 2.677.084 2.690.832 11.915 1.899.399 1.911.314Devlet Borçlanma Senetleri10.306 2.667.578 2.677.884 7.806 1.894.190 1.901.996Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar3.442 9.506 12.948 4.109 5.209 9.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 4.138.966 5.320.134 9.459.100 3.597.268 4.779.675 8.376.943Devlet Borçlanma Senetleri3.357.298 5.319.223 8.676.521 3.235.108 4.778.835 8.013.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 911 8.576 7.665 840 8.505Diğer Finansal Varlıklar774.003 0 774.003 354.495 0 354.495Türev Finansal Varlıklar5 360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı360.093 204.258 564.351 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 31.583.459 19.014.959 50.598.418 31.864.941 16.418.931 48.283.872Krediler32.787.459 16.388.435 49.175.894 32.936.100 14.096.168 47.032.268Kiralama İşlemlerinden Alacaklar335.431 309.428 644.859 410.292 297.379 707.671İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684Devlet Borçlanma Senetleri929.738 2.317.096 3.246.834 918.300 2.025.384 2.943.684Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.469.169 0 -2.469.169 -2.399.751 0 -2.399.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 136.678 0 136.678 261.431 0 261.431Satış Amaçlı136.678 0 136.678 261.431 0 261.431Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.190.720 0 1.190.720 1.185.895 0 1.185.895MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)130.071 0 130.071 135.605 0 135.605Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer130.071 0 130.071 135.605 0 135.605YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 127.412 0 127.412 79.761 0 79.761DİĞER AKTİFLER13 1.072.961 110.975 1.183.936 936.972 173.005 1.109.977VARLIKLAR TOPLAMI40.037.764 45.662.114 85.699.878 39.206.943 42.163.879 81.370.822YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 17.930.285 44.197.878 62.128.163 15.485.189 41.905.397 57.390.586ALINAN KREDİLER2 7.395.083 2.685.813 10.080.896 11.493.766 1.873.270 13.367.036PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.307.889 0 2.307.889 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78.201 152.348 230.549 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 339.255 7.818 347.073 333.868 7.230 341.098KARŞILIKLAR5 299.131 56.858 355.989 324.627 41.833 366.460Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı166.946 0 166.946 195.122 0 195.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar132.185 56.858 189.043 129.505 41.833 171.338CARİ VERGİ BORCU6 140.782 0 140.782 101.186 0 101.186ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 2.129.368 2.129.368 0 1.836.471 1.836.471Krediler0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 1.655.289 766.811 2.422.100 1.407.476 740.956 2.148.432ÖZKAYNAKLAR11 5.554.043 3.026 5.557.069 5.458.487 36.815 5.495.302Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri2.648 0 2.648 2.250 0 2.250Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.648 0 2.648 2.250 0 2.250Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.364 3.026 -10.338 -7.716 36.815 29.099Kar Yedekleri2.872.476 0 2.872.476 2.196.799 0 2.196.799Yasal Yedekler227.411 0 227.411 193.120 0 193.120Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469Diğer Kar Yedekleri99.210 0 99.210 99.210 0 99.210Kar veya Zarar100.806 0 100.806 675.677 0 675.677Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı100.806 0 100.806 675.677 0 675.677Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.699.958 49.999.920 85.699.878 34.812.251 46.558.571 81.370.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.892.428 50.249.380 67.141.808 14.315.565 32.167.907 46.483.472GARANTİ VE KEFALETLER1 5.064.750 5.680.333 10.745.083 4.771.139 4.213.902 8.985.041Teminat Mektupları5.043.925 3.127.640 8.171.565 4.750.111 2.794.145 7.544.256Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler103.375 0 103.375 99.639 0 99.639Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.940.550 3.127.640 8.068.190 4.650.472 2.794.145 7.444.617Banka Kredileri16.401 649.413 665.814 17.500 360.378 377.878İthalat Kabul Kredileri0 649.413 649.413 0 360.378 360.378Diğer Banka Kabulleri16.401 0 16.401 17.500 0 17.500Akreditifler4.424 1.903.280 1.907.704 3.528 1.059.379 1.062.907Belgeli Akreditifler4.424 1.903.280 1.907.704 3.528 1.059.379 1.062.907Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.097.730 5.854.044 8.951.774 2.361.521 2.795.916 5.157.437Cayılamaz Taahhütler3.097.730 5.854.044 8.951.774 2.361.521 2.795.916 5.157.437Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri816.752 5.854.044 6.670.796 376.799 2.795.916 3.172.715İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 106 0 106Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri784.690 0 784.690 644.855 0 644.855İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.472 0 23.472 22.069 0 22.069Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.415.570 0 1.415.570 1.262.679 0 1.262.679Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.060 0 3.060 3.002 0 3.002Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler54.110 0 54.110 52.011 0 52.011Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.729.948 38.715.003 47.444.951 7.182.905 25.158.089 32.340.994Vadeli Alım-Satım İşlemleri8.729.948 32.004.406 40.734.354 7.182.905 19.780.227 26.963.132Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.607.001 14.832.211 17.439.212 1.847.030 8.868.953 10.715.983Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.122.947 17.172.195 23.295.142 5.335.875 10.911.274 16.247.149Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 6.710.597 6.710.597 0 5.377.862 5.377.862Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER512.371.591 114.253.336 626.624.927 500.858.383 103.842.397 604.700.780EMANET KIYMETLER6.186.146 5.639.050 11.825.196 6.623.268 7.591.452 14.214.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler3.054.219 451.263 3.505.482 2.729.573 355.166 3.084.739Tahsile Alınan Ticari Senetler1.022.518 290.470 1.312.988 968.091 217.904 1.185.995Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.500 2.045.132 2.048.632 0 1.184.805 1.184.805Emanet Kıymet Alanlar2.105.909 2.852.185 4.958.094 2.925.604 5.833.577 8.759.181REHİNLİ KIYMETLER506.185.445 108.498.100 614.683.545 494.235.115 96.148.511 590.383.626Menkul Kıymetler113.703 0 113.703 72.701 0 72.701Teminat Senetleri187.988.243 22.502.305 210.490.548 182.565.228 20.011.591 202.576.819Emtia8.337.345 4.504.777 12.842.122 8.269.560 2.435.120 10.704.680Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul61.024.518 1.526.623 62.551.141 62.581.608 1.350.437 63.932.045Diğer Rehinli Kıymetler248.488.543 79.964.395 328.452.938 240.505.750 72.351.363 312.857.113Rehinli Kıymet Alanlar233.093 0 233.093 240.268 0 240.268KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 116.186 116.186 0 102.434 102.434BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI529.264.019 164.502.716 693.766.735 515.173.948 136.010.304 651.184.252Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-170.533 98.918Alınan Kar Payları1.006.431 837.166Ödenen Kar Payları-683.858 -351.638Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar108.957 79.701Elde Edilen Diğer Kazançlar48.870 20.809Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar140.396 239.928Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-246.308 -205.259Ödenen Vergiler-81.765 -136.918Diğer-463.256 -384.871Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.960.848 341.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-656.809 -309.682Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-57.264 -389.495Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-438.799 -2.874.856Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-729.593 -373.084Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-2.057 -24.910Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.074.939 4.389.479Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.609.349 -180.823Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.458.084 104.875Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.131.381 440.422YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-426.512 -1.108.307İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.352 -21.660Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.637 174Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.825.172 -3.330.625Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.413.375 2.243.804Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-35.728 -34.267Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35.728 -34.267Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi739.059 396.513Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.854.562 -305.639Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.163.242 5.897.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 8.308.680 5.592.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931742BIST