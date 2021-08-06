***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)237.497 403.111DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.150 -21.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.150 -21.308Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri5.187 -28.767Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 2.187Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.037 5.272TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)241.647 381.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -23.014 1.706 0 0 403.111 381.803 0 381.803Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.272 0 0 0 0 0 0 932 0 0 2.204 0 2.204Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.810 29.492 -27.570 0 0 6.216 0 1.818.853 378.174 403.111 5.211.086 0 5.211.086Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0 237.497 241.647 0 241.647Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 2.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.879 0 2.879Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 5.129 29.534 -38.057 0 0 33.249 0 2.872.476 0 237.497 5.739.828 0 5.739.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 2.864.149 1.951.647 1.526.296 1.019.582Kredilerden Alınan Kar Payları2.144.699 1.644.075 1.131.802 828.790Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler49.240 434 31.378 434Bankalardan Alınan Gelirler600 7.223 210 1.072Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler466 3.617 0 2.376Menkul Değerlerden Alınan Gelirler630.680 253.430 341.329 162.607Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar21.964 17.206 13.881 9.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar532.714 218.537 293.084 135.348İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler76.002 17.687 34.364 17.687Finansal Kiralama Gelirleri18.704 25.780 9.383 12.712Diğer Kar Payı Gelirleri19.760 17.088 12.194 11.591KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.937.960 -722.852 -1.080.643 -365.674Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-882.175 -474.951 -456.101 -218.007Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-569.939 -133.342 -284.793 -85.466Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-355.440 -15.079 -270.748 -11.556İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-30.365 -32.322 -16.052 -16.282Diğer Kar Payı Giderleri-100.041 -67.158 -52.949 -34.363NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)926.189 1.228.795 445.653 653.908NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ105.633 48.363 51.841 18.506Alınan Ücret ve Komisyonlar229.616 154.932 120.659 75.231Gayri Nakdi Kredilerden54.143 43.704 26.158 22.038Diğer9 175.473 111.228 94.501 53.193Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-123.983 -106.569 -68.818 -56.725Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -123.983 -106.569 -68.818 -56.725TEMETTÜ GELİRLERİ19 0 19 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 113.879 345.330 108.645 165.800Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-4.846 16.627 1.790 10.995Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)596.930 -89.276 19.757 -253.981Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-478.205 417.979 87.098 408.786DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 503.137 332.526 135.544 121.238FAALİYET BRÜT KÂRI1.648.857 1.955.014 741.702 959.452BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -555.466 -718.405 -167.400 -309.397DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -26.544 -11.361 -17.653 -538PERSONEL GİDERLERİ (-)-368.553 -304.743 -182.322 -149.613DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -407.503 -405.929 -207.212 -217.059NET FAALİYET KARI (ZARARI)290.791 514.576 167.115 282.845BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)290.791 514.576 167.115 282.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -53.294 -111.465 -30.424 -61.704Cari Vergi Karşılığı-58.135 -110.380 2.527 -51.856Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-39.947 -22.880 37.235 28.021Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi44.788 21.795 -70.186 -37.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)237.497 403.111 136.691 221.141DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 237.497 403.111 136.691 221.141Grubun Karı (Zararı)237.497 403.111 136.691 221.141Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.144.994 28.471.565 36.616.559 4.742.238 25.571.943 30.314.181Nakit ve Nakit Benzerleri1.126.272 18.713.201 19.839.473 924.624 18.875.769 19.800.393Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1.131.067 13.624.240 14.755.307 928.162 11.732.404 12.660.566Bankalar2 1.759 5.088.961 5.090.720 2.687 7.143.365 7.146.052Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.554 0 -6.554 -6.225 0 -6.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 19.336 3.013.431 3.032.767 11.915 1.899.399 1.911.314Devlet Borçlanma Senetleri16.636 3.010.946 3.027.582 7.806 1.894.190 1.901.996Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.700 2.485 5.185 4.109 5.209 9.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 6.906.949 6.520.950 13.427.899 3.597.268 4.779.675 8.376.943Devlet Borçlanma Senetleri3.812.828 6.519.984 10.332.812 3.235.108 4.778.835 8.013.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 966 8.631 7.665 840 8.505Diğer Finansal Varlıklar3.086.456 0 3.086.456 354.495 0 354.495Türev Finansal Varlıklar5 92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 28.093.130 18.830.265 46.923.395 31.864.941 16.418.931 48.283.872Krediler29.388.368 18.467.946 47.856.314 32.936.100 14.096.168 47.032.268Kiralama İşlemlerinden Alacaklar316.230 362.319 678.549 410.292 297.379 707.671İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684Devlet Borçlanma Senetleri918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.529.536 0 -2.529.536 -2.399.751 0 -2.399.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 130.243 0 130.243 261.431 0 261.431Satış Amaçlı130.243 0 130.243 261.431 0 261.431Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.194.119 0 1.194.119 1.185.895 0 1.185.895MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)138.463 0 138.463 135.605 0 135.605Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer138.463 0 138.463 135.605 0 135.605YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 83.565 0 83.565 79.761 0 79.761DİĞER AKTİFLER13 1.175.396 104.921 1.280.317 936.972 173.005 1.109.977VARLIKLAR TOPLAMI38.960.010 47.406.751 86.366.761 39.206.943 42.163.879 81.370.822YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 16.768.021 44.068.313 60.836.334 15.485.189 41.905.397 57.390.586ALINAN KREDİLER2 7.701.947 1.736.084 9.438.031 11.493.766 1.873.270 13.367.036PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.444.655 0 4.444.655 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 365.561 8.122 373.683 333.868 7.230 341.098KARŞILIKLAR5 312.715 66.416 379.131 324.627 41.833 366.460Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı180.780 0 180.780 195.122 0 195.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar131.935 66.416 198.351 129.505 41.833 171.338CARİ VERGİ BORCU6 91.451 0 91.451 101.186 0 101.186ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471Krediler0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 1.941.303 891.993 2.833.296 1.407.476 740.956 2.148.432ÖZKAYNAKLAR11 5.682.490 57.338 5.739.828 5.458.487 36.815 5.495.302Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri5.129 0 5.129 2.250 0 2.250Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri5.129 0 5.129 2.250 0 2.250Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-24.089 57.338 33.249 -7.716 36.815 29.099Kar Yedekleri2.872.476 0 2.872.476 2.196.799 0 2.196.799Yasal Yedekler227.411 0 227.411 193.120 0 193.120Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469Diğer Kar Yedekleri99.210 0 99.210 99.210 0 99.210Kar veya Zarar237.497 0 237.497 675.677 0 675.677Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı