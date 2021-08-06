***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
06.08.2021 17:00
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.497 403.111
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.150 -21.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.150 -21.308
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.187 -28.767
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 2.187
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.037 5.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
241.647 381.803
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -23.014 1.706 0 0 403.111 381.803 0 381.803
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.272 0 0 0 0 0 0 932 0 0 2.204 0 2.204
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.810 29.492 -27.570 0 0 6.216 0 1.818.853 378.174 403.111 5.211.086 0 5.211.086
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0 237.497 241.647 0 241.647
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.879 0 2.879
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 5.129 29.534 -38.057 0 0 33.249 0 2.872.476 0 237.497 5.739.828 0 5.739.828
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 2.864.149 1.951.647 1.526.296 1.019.582
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.144.699 1.644.075 1.131.802 828.790
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
49.240 434 31.378 434
Bankalardan Alınan Gelirler
600 7.223 210 1.072
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 3.617 0 2.376
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
630.680 253.430 341.329 162.607
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21.964 17.206 13.881 9.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
532.714 218.537 293.084 135.348
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
76.002 17.687 34.364 17.687
Finansal Kiralama Gelirleri
18.704 25.780 9.383 12.712
Diğer Kar Payı Gelirleri
19.760 17.088 12.194 11.591
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.937.960 -722.852 -1.080.643 -365.674
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-882.175 -474.951 -456.101 -218.007
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-569.939 -133.342 -284.793 -85.466
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-355.440 -15.079 -270.748 -11.556
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-30.365 -32.322 -16.052 -16.282
Diğer Kar Payı Giderleri
-100.041 -67.158 -52.949 -34.363
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
926.189 1.228.795 445.653 653.908
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
105.633 48.363 51.841 18.506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
229.616 154.932 120.659 75.231
Gayri Nakdi Kredilerden
54.143 43.704 26.158 22.038
Diğer
9 175.473 111.228 94.501 53.193
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.983 -106.569 -68.818 -56.725
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -123.983 -106.569 -68.818 -56.725
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 0 19 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 113.879 345.330 108.645 165.800
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-4.846 16.627 1.790 10.995
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
596.930 -89.276 19.757 -253.981
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-478.205 417.979 87.098 408.786
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 503.137 332.526 135.544 121.238
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.648.857 1.955.014 741.702 959.452
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -555.466 -718.405 -167.400 -309.397
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -26.544 -11.361 -17.653 -538
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-368.553 -304.743 -182.322 -149.613
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -407.503 -405.929 -207.212 -217.059
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
290.791 514.576 167.115 282.845
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290.791 514.576 167.115 282.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -53.294 -111.465 -30.424 -61.704
Cari Vergi Karşılığı
-58.135 -110.380 2.527 -51.856
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-39.947 -22.880 37.235 28.021
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
44.788 21.795 -70.186 -37.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
237.497 403.111 136.691 221.141
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 237.497 403.111 136.691 221.141
Grubun Karı (Zararı)
237.497 403.111 136.691 221.141
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.144.994 28.471.565 36.616.559 4.742.238 25.571.943 30.314.181
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.126.272 18.713.201 19.839.473 924.624 18.875.769 19.800.393
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.131.067 13.624.240 14.755.307 928.162 11.732.404 12.660.566
Bankalar
2 1.759 5.088.961 5.090.720 2.687 7.143.365 7.146.052
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.554 0 -6.554 -6.225 0 -6.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 19.336 3.013.431 3.032.767 11.915 1.899.399 1.911.314
Devlet Borçlanma Senetleri
16.636 3.010.946 3.027.582 7.806 1.894.190 1.901.996
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.700 2.485 5.185 4.109 5.209 9.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 6.906.949 6.520.950 13.427.899 3.597.268 4.779.675 8.376.943
Devlet Borçlanma Senetleri
3.812.828 6.519.984 10.332.812 3.235.108 4.778.835 8.013.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 966 8.631 7.665 840 8.505
Diğer Finansal Varlıklar
3.086.456 0 3.086.456 354.495 0 354.495
Türev Finansal Varlıklar
5 92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 28.093.130 18.830.265 46.923.395 31.864.941 16.418.931 48.283.872
Krediler
29.388.368 18.467.946 47.856.314 32.936.100 14.096.168 47.032.268
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
316.230 362.319 678.549 410.292 297.379 707.671
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684
Devlet Borçlanma Senetleri
918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.529.536 0 -2.529.536 -2.399.751 0 -2.399.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 130.243 0 130.243 261.431 0 261.431
Satış Amaçlı
130.243 0 130.243 261.431 0 261.431
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.194.119 0 1.194.119 1.185.895 0 1.185.895
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
138.463 0 138.463 135.605 0 135.605
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
138.463 0 138.463 135.605 0 135.605
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 83.565 0 83.565 79.761 0 79.761
DİĞER AKTİFLER
13 1.175.396 104.921 1.280.317 936.972 173.005 1.109.977
VARLIKLAR TOPLAMI
38.960.010 47.406.751 86.366.761 39.206.943 42.163.879 81.370.822
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 16.768.021 44.068.313 60.836.334 15.485.189 41.905.397 57.390.586
ALINAN KREDİLER
2 7.701.947 1.736.084 9.438.031 11.493.766 1.873.270 13.367.036
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.444.655 0 4.444.655 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 365.561 8.122 373.683 333.868 7.230 341.098
KARŞILIKLAR
5 312.715 66.416 379.131 324.627 41.833 366.460
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
180.780 0 180.780 195.122 0 195.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.935 66.416 198.351 129.505 41.833 171.338
CARİ VERGİ BORCU
6 91.451 0 91.451 101.186 0 101.186
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471
Krediler
0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.941.303 891.993 2.833.296 1.407.476 740.956 2.148.432
ÖZKAYNAKLAR
11 5.682.490 57.338 5.739.828 5.458.487 36.815 5.495.302
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
5.129 0 5.129 2.250 0 2.250
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.129 0 5.129 2.250 0 2.250
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.089 57.338 33.249 -7.716 36.815 29.099
Kar Yedekleri
2.872.476 0 2.872.476 2.196.799 0 2.196.799
Yasal Yedekler
227.411 0 227.411 193.120 0 193.120
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469
Diğer Kar Yedekleri
99.210 0 99.210 99.210 0 99.210
Kar veya Zarar
237.497 0 237.497 675.677 0 675.677
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı