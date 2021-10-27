***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
27.10.2021 16:11
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olm 590.666
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.787 -72.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 42
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 47
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.787 -72.173
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirler 378.174 -378.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.605 29.534 -27.570 0 0 -44.649 0 2.196.799 0 590.666 5.347.385 0 5.347.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.787 0 0 0 483.480 474.693 0 474.693
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.835 0 0 0 0 0 0 456 0 0 2.291 0 2.291
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 4.085 29.534 -38.057 0 0 20.312 0 2.872.932 0 483.480 5.972.286 0 5.972.286
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.473.040 3.183.915 1.608.891 1.232.268
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.318.589 2.607.204 1.173.890 963.129
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
82.506 8.523 33.266 8.089
Bankalardan Alınan Gelirler
936 8.939 336 1.716
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 4.685 0 1.068
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.006.716 487.060 376.036 233.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
36.020 30.360 14.056 13.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
873.288 392.362 340.574 173.825
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
97.408 64.338 21.406 46.651
Finansal Kiralama Gelirleri
28.229 38.747 9.525 12.967
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.598 28.757 15.838 11.669
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.979.863 -1.259.965 -1.041.903 -537.113
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.364.816 -750.588 -482.641 -275.637
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-821.642 -323.118 -251.703 -189.776
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-596.241 -31.364 -240.801 -16.285
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-46.152 -47.653 -15.787 -15.331
Diğer Kar Payı Giderleri
-151.012 -107.242 -50.971 -40.084
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.493.177 1.923.950 566.988 695.155
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
164.574 55.551 58.941 7.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.196 230.679 124.580 75.747
Gayri Nakdi Kredilerden
80.433 64.682 26.290 20.978
Diğer
9 273.763 165.997 98.290 54.769
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-189.622 -175.128 -65.639 -68.559
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -189.622 -175.128 -65.639 -68.559
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 8 0 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 202.073 458.100 88.194 112.770
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
310 24.463 5.156 7.836
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
703.310 171.445 106.380 260.721
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-501.547 262.192 -23.342 -155.787
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 650.001 482.830 146.864 150.304
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.509.844 2.920.439 860.987 965.425
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -691.880 -1.065.508 -136.414 -347.103
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -37.889 -11.900 -11.345 -539
PER