***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olm 590.666DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.787 -72.131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 42Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 47Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.787 -72.173Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirler 378.174 -378.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.605 29.534 -27.570 0 0 -44.649 0 2.196.799 0 590.666 5.347.385 0 5.347.385Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -8.787 0 0 0 483.480 474.693 0 474.693Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.835 0 0 0 0 0 0 456 0 0 2.291 0 2.291Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 4.085 29.534 -38.057 0 0 20.312 0 2.872.932 0 483.480 5.972.286 0 5.972.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.473.040 3.183.915 1.608.891 1.232.268Kredilerden Alınan Kar Payları3.318.589 2.607.204 1.173.890 963.129Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler82.506 8.523 33.266 8.089Bankalardan Alınan Gelirler936 8.939 336 1.716Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler466 4.685 0 1.068Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.006.716 487.060 376.036 233.630Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar36.020 30.360 14.056 13.154Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar873.288 392.362 340.574 173.825İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler97.408 64.338 21.406 46.651Finansal Kiralama Gelirleri28.229 38.747 9.525 12.967Diğer Kar Payı Gelirleri35.598 28.757 15.838 11.669KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.979.863 -1.259.965 -1.041.903 -537.113Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.364.816 -750.588 -482.641 -275.637Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-821.642 -323.118 -251.703 -189.776Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-596.241 -31.364 -240.801 -16.285İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-46.152 -47.653 -15.787 -15.331Diğer Kar Payı Giderleri-151.012 -107.242 -50.971 -40.084NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.493.177 1.923.950 566.988 695.155NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ164.574 55.551 58.941 7.188Alınan Ücret ve Komisyonlar354.196 230.679 124.580 75.747Gayri Nakdi Kredilerden80.433 64.682 26.290 20.978Diğer9 273.763 165.997 98.290 54.769Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-189.622 -175.128 -65.639 -68.559Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -189.622 -175.128 -65.639 -68.559TEMETTÜ GELİRLERİ19 8 0 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 202.073 458.100 88.194 112.770Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)310 24.463 5.156 7.836Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)703.310 171.445 106.380 260.721Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-501.547 262.192 -23.342 -155.787DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 650.001 482.830 146.864 150.304FAALİYET BRÜT KÂRI2.509.844 2.920.439 860.987 965.425BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -691.880 -1.065.508 -136.414 -347.103DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -37.889 -11.900 -11.345 -539PER