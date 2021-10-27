***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)484.696 590.851DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.258 -71.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 42Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 47Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.258 -71.928Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.322 -92.043Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 2.187Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.064 17.928TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)476.438 518.965Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 590.851 518.965 0 518.965Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 705 0 0 1.683 0 1.683Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.043 136.853 -27.570 0 0 -44.623 0 2.100.345 -183 590.851 5.357.716 0 5.357.716Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -8.258 0 0 0 484.696 476.438 0 476.438Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.364 136.853 -38.057 0 0 20.057 0 2.776.482 -53 484.696 5.982.342 0 5.982.342Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 4.257.337 3.164.032 1.504.182 1.224.569Kredilerden Alınan Kar Payları3.318.589 936 8.939 336 1.716Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler466 4.685 0 1.068Menkul Değerlerden Alınan Gelirler791.013 464.257 271.327 225.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar36.020 30.360 14.056 13.154Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar657.585 369.559 235.865 166.127İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler97.408 64.338 21.406 46.651Finansal Kiralama Gelirleri28.229 42.234 9.525 12.967Diğer Kar Payı Gelirleri35.598 28.757 15.838 11.669KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.764.157 -1.240.075 -937.193 -529.415Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.364.816 -750.588 -482.641 -275.637Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-154.121 -221.753 -19.661 -150.281Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-596.241 -31.364 -240.801 -16.285İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-451.815 -81.475 -127.332 -31.797Kiralama Kar Payı Giderleri-46.152 -47.653 -15.787 -15.331Diğer Kar Payı Giderleri-151.012 -107.242 -50.971 -40.084NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.493.180 1.923.957 566.989 695.154NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ164.574 55.551 58.941 7.188Alınan Ücret ve Komisyonlar354.196 230.679 124.580 75.747Gayri Nakdi Kredilerden80.433 64.682 26.290 20.978Diğer9 273.763 165.997 98.290 54.769Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-189.622 -175.128 -65.639 -68.559Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-501.547 262.193 -23.342 -155.786DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 649.987 482.816 146.858 150.299FAALİYET BRÜT KÂRI2.509.833 2.920.433 860.982 965.420BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -690.671 -1.065.310 -137.336 -347.370DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -37.889 -11.900 -11.345 -539PERSONEL GİDERLERİ (-)-548.795 -465.538 -180.232 -160.785DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -608.117 -619.328 -200.635 -213.408NET FAALİYET KARI (ZARARI)624.361 758.357 331.434 243.318BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)624.361 758.357 331.434 243.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -139.665 -167.506 -86.370 -56.040Cari Vergi Karşılığı-163.110 -163.036 -104.974 -52.655Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.091 -123.166 26.856 -100.286Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi36.536 118.696 -8.252 96.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)484.696 590.851 245.064 187.278DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 484.696 590.851 245.064 187.278Grubun Karı (Zararı)484.696 590.851 245.064 187.278Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.051.884 29.112.915 34.164.799 4.387.743 25.571.943 29.959.686Nakit ve Nakit Benzerleri1.616.083 19.376.451 20.992.534 924.624 18.875.769 19.800.393Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1.620.744 16.122.141 17.742.885 928.162 11.732.404 12.660.566Bankalar2 1.163 3.254.310 3.255.473 2.687 7.143.365 7.146.052Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.824 0 -5.824 -6.225 0 -6.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 17.080 2.899.595 2.916.675 11.915 1.899.399 1.911.314Devlet Borçlanma Senetleri12.706 2.890.665 2.903.371 7.806 1.894.190 1.901.996Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.374 8.930 13.304 4.109 5.209 9.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3.383.936 6.690.380 10.074.316 3.242.773 4.779.675 8.022.448Devlet Borçlanma Senetleri3.376.271 6.686.795 10.063.066 3.235.108 4.778.835 8.013.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 3.585 11.250 7.665 840 8.505Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 26.871.191 20.086.123 46.957.314 31.864.941 16.418.931 48.283.872Krediler27.990.572 19.600.562 47.591.134 32.936.100 14.096.168 47.032.268Kiralama İşlemlerinden Alacaklar289.738 485.561 775.299 410.292 297.379 707.671İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684Devlet Borçlanma Senetleri929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.339.093 0 -2.339.093 -2.399.751 0 -2.399.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 60.967 0 60.967 261.431 0 261.431Satış Amaçlı60.967 0 60.967 261.431 0 261.431Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.218.291 0 1.218.291 1.201.775 0 1.201.775MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)129.043 0 129.043 135.605 0 135.605Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer129.043 0 129.043 135.605 0 135.605YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 99.818 0 99.818 74.309 0 74.309DİĞER AKTİFLER13 1.272.422 104.872 1.377.294 937.062 173.005 1.110.067VARLIKLAR TOPLAMI34.703.616 49.303.910 84.007.526 38.862.866 42.163.879 81.026.745YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 17.754.641 44.529.958 62.284.599 15.485.035 41.905.397 57.390.432ALINAN KREDİLER2 1.826.578 3.076.553 4.903.131 7.624.208 1.873.270 9.497.478PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.772.844 0 1.772.844 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 2.928.251 0 2.928.251 3.516.043 0 3.516.043GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 369.312 1.223 370.535 333.868 7.230 341.098KARŞILIKLAR6 327.187 73.332 400.519 324.627 41.833 366.460Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı195.750 0 195.750 195.122 0 195.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar131.437 73.332 204.769 129.505 41.833 171.338CARİ VERGİ BORCU7 187.062 0 187.062 101.188 0 101.188ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471Krediler0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 2.069.180 754.104 2.823.284 1.407.545 740.956 2.148.501ÖZKAYNAKLAR12 5.946.740 35.602 5.982.342 5.468.008 36.815 5.504.823Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri2.364 0 2.364 1.739 0 1.739Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.364 0 2.364 1.739 0 1.739Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler98.796 0 98.796 98.796 0 98.796Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-15.545 35.602 20.057 -8.500 36.815 28.315Kar Yedekleri2.776.482 0 2.776.482 2.100.344 0 2.100.344Yasal Yedekler227.423 0 227.423 193.131 0 193.131Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.546.482 0 2.546.482 1.905.092 0 1.905.092Diğer Kar Yedekleri2.577 0 2.577 2.121 0 2.121Kar veya Zarar484.643 0 484.643 675.629 0 675.629Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-53 0 -53 -183 0 -183Dönem Net Kâr veya Zararı484.696 0 484.696 675.812 0 675.812Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI33.189.176 50.818.350 84.007.526 34.468.174 46.558.571 81.026.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.893.454 52.176.872 65.070.326 14.315.565 32.167.907 46.483.472GARANTİ VE KEFALETLER1 5.468.319 6.251.009 11.719.328 4.771.139 4.213.902 8.985.041Teminat Mektupları5.357.554 3.260.304 8.617.858 4.750.111 2.794.145 7.544.256Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler112.191 0 112.191 99.639 0 99.639Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları5.245.363 3.260.304 8.505.667 4.650.472 2.794.145 7.444.617Banka Kredileri86.269 769.369 855.638 17.500 360.378 377.878İthalat Kabul Kredileri84.619 769.369 853.988 0 360.378 360.378Diğer Banka Kabulleri1.650 0 1.650 17.500 0 17.500Akreditifler24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907Belgeli Akreditifler24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437Cayılamaz Taahhütler3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri583.472 4.845.740 5.429.212 376.799 2.795.916 3.172.715İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 106 0 106Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri793.983 0 793.983 644.855 0 644.855İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.461 0 27.461 22.069 0 22.069Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.993.879 0 1.993.879 1.262.679 0 1.262.679Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.513 0 3.513 3.002 0 3.002Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler76.008 0 76.008 52.011 0 52.011Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994Vadeli Alım-Satım İşlemleri3.946.743 35.821.892 39.768.635 7.182.905 19.780.227 26.963.132Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.496.228 15.794.838 17.291.066 1.847.030 8.868.953 10.715.983Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.450.515 20.027.054 22.477.569 5.335.875 10.911.274 16.247.149Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 5.258.231 5.258.231 0 5.377.862 5.377.862Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER545.485.861 122.702.088 668.187.949 500.858.383 103.842.397 604.700.780EMANET KIYMETLER6.252.734 7.460.183 13.712.917 6.623.268 7.591.452 14.214.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler3.629.526 533.035 4.162.561 2.729.573 355.166 3.084.739Tahsile Alınan Ticari Senetler1.095.550 289.491 1.385.041 968.091 217.904 1.185.995Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler897 3.512.085 3.512.982 0 1.184.805 1.184.805Emanet Kıymet Alanlar1.526.761 3.125.572 4.652.333 2.925.604 5.833.577 8.759.181REHİNLİ KIYMETLER539.233.127 115.098.492 654.331.619 494.235.115 96.148.511 590.383.626Menkul Kıymetler58.627 0 58.627 72.701 0 72.701Teminat Senetleri203.598.453 24.119.442 227.717.895 182.565.228 20.011.591 202.576.819Emtia9.558.608 4.994.266 14.552.874 8.269.560 2.435.120 10.704.680Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul58.823.192 1.949.393 60.772.585 62.581.608 1.350.437 63.932.045Diğer Rehinli Kıymetler266.960.594 84.035.391 350.995.985 240.505.750 72.351.363 312.857.113Rehinli Kıymet Alanlar233.653 0 233.653 240.268 0 240.268KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 143.413 143.413 0 102.434 102.434BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI558.379.315 174.878.960 733.258.275 515.173.948 136.010.304 651.184.252Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.129 300.700Alınan Kar Payları3.882.682 2.670.217Ödenen Kar Payları-2.666.779 -1.142.144Alınan Temettüler19 8Alınan Ücret ve Komisyonlar354.196 230.679Elde Edilen Diğer Kazançlar124.229 91.984Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar401.028 454.915Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-729.185 -651.711Ödenen Vergiler-160.620 -245.761Diğer-1.191.441 -1.107.487Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.449.382 2.346.265Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-644.887 -592.396Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-236.169 -892.308Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.828.761 -13.742.760Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-197.235 -170.027Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-2.995 -5.185Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-588.787 12.302.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.918.342 4.332.010Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.310.272 1.113.993Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.435.253 2.646.965YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.311.501 -5.744.513İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-92.084 -93.070Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller13.942 243Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.850.347 -4.684.807Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.921.107 2.100.206Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -3.067.085Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.318.883 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-676.231 748.591Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.750.001 5.150.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.329.555 -4.312.567İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-97.133 -89.546Diğer456 704Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.151.162 960.023Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-648.821 -1.388.934Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.163.242 5.897.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 9.514.421 4.508.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972833BIST