***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)716.870 100.948DİĞER KAPSAMLI GELİRLER29.334 -38.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayac 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri36.667 -48.696Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.333 9.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)746.204 61.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -38.957 0 0 0 100.948 61.991 0 61.991Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 259Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.998 136.853 -38.057 0 0 -10.642 0 2.776.026 -53 100.948 5.567.073 0 5.567.073Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 29.334 0 0 0 716.870 746.204 0 746.204Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 0 959Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 3.946 274.401 -44.225 0 0 63.997 0 3.697.744 1.493 716.870 7.314.226 0 7.314.226Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 2.950.196 1.313.497Kredilerden Alınan Kar Payları1.696.161 1.012.897Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler35.097 17.862Bankalardan Alınan Gelirler440 390Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 466Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.161.903 264.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar22.951 8.083Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.118.012 215.274İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler20.940 41.638Finansal Kiralama Gelirleri33.495 9.321Diğer Kar Payı Gelirleri23.100 7.566KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.110.012 -832.959Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-686.829 -426.074Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-32.115 -109.378Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-244.572 -84.692İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-46.067 -151.410Kiralama Kar Payı Giderleri-17.444 -14.313Diğer Kar Payı Giderleri-82.985 -47.092NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.840.184 480.538NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ46.713 53.792Alınan Ücret ve Komisyonlar170.291 108.957Gayri Nakdi Kredilerden29.082 27.985Diğer9 141.209 80.972Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-123.578 -55.165Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer9 -123.578 -55.165TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 433.492 5.234Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.347 -6.636Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-77.828 577.173Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)508.973 -565.303DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 407.722 367.589FAALİYET BRÜT KÂRI2.728.111 907.153BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -654.939 -387.928DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -408.746 -8.891PERSONEL GİDERLERİ (-)-272.315 -186.236DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -374.684 -200.279NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.017.427 123.819BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.017.427 123.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -300.557 -22.871Cari Vergi Karşılığı-377.120 -60.663Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-39.752 -77.182Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi116.315 114.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)716.870 100.948DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 716.870 100.948Grubun Karı (Zararı)716.870 100.948Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.679.542 41.580.586 49.260.128 6.820.700 42.862.292 49.682.992Nakit ve Nakit Benzerleri2.029.570 28.605.809 30.635.379 2.342.744 28.854.733 31.197.477Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 2.035.468 24.886.467 26.921.935 2.350.049 21.855.104 24.205.153Bankalar2 1.520 3.719.342 3.720.862 421 6.999.629 7.000.050Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.418 0 -7.418 -7.726 0 -7.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 33.739 3.885.458 3.919.197 36.214 3.720.843 3.757.057Devlet Borçlanma Senetleri16.167 3.880.692 3.896.859 22.722 3.715.868 3.738.590Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar17.572 4.766 22.338 13.492 4.975 18.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 5.375.786 8.951.554 14.327.340 3.921.488 10.080.921 14.002.409Devlet Borçlanma Senetleri5.368.121 8.945.885 14.314.006 3.913.823 10.075.818 13.989.641Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 5.669 13.334 7.665 5.103 12.768Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 38.765.954 28.027.554 66.793.508 33.158.507 26.620.110 59.778.617Krediler40.172.278 27.114.354 67.286.632 34.349.746 25.838.071 60.187.817Kiralama İşlemlerinden Alacaklar628.378 913.200 1.541.578 722.010 782.039 1.504.049İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar929.973 0 929.973 918.533 0 918.533Devlet Borçlanma Senetleri929.973 0 929.973 918.533 0 918.533Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.964.675 0 -2.964.675 -2.831.782 0 -2.831.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.373 0 13.373 84.882 0 84.882Satış Amaçlı13.373 0 13.373 84.882 0 84.882Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.426.427 0 1.426.427 1.396.096 0 1.396.096MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)165.610 0 165.610 172.447 0 172.447Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer165.610 0 165.610 172.447 0 172.447YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 208.351 0 208.351 139.121 0 139.121DİĞER AKTİFLER13 1.087.651 167.773 1.255.424 1.064.431 160.348 1.224.779VARLIKLAR TOPLAMI49.346.908 69.775.913 119.122.821 42.836.184 69.642.750 112.478.934YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 28.963.332 63.543.114 92.506.446 21.256.541 63.220.847 84.477.388ALINAN KREDİLER2 2.621.804 2.844.320 5.466.124 2.727.484 3.024.772 5.752.256PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.179.678 0 3.179.678 6.528.730 0 6.528.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 982.856 0 982.856 981.446 0 981.446GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 385.234 1.040 386.274 371.132 1.057 372.189KARŞILIKLAR6 770.197 110.252 880.449 384.517 66.460 450.977Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı266.168 0 266.168 245.456 0 245.456Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar504.029 110.252 614.281 139.061 66.460 205.521CARİ VERGİ BORCU7 483.940 0 483.940 357.621 0 357.621ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755Krediler0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 2.401.214 1.357.776 3.758.990 2.150.492 1.229.900 3.380.392ÖZKAYNAKLAR12 7.397.887 -83.661 7.314.226 6.600.270 -33.207 6.567.063Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri3.946 0 3.946 2.987 0 2.987Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri3.946 0 3.946 2.987 0 2.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler230.176 0 230.176 230.176 0 230.176Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler147.658 -83.661 63.997 67.870 -33.207 34.663Kar Yedekleri3.697.744 0 3.697.744 2.776.690 0 2.776.690Yasal Yedekler269.468 0 269.468 227.423 0 227.423Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.425.491 0 3.425.491 2.546.482 0 2.546.482Diğer Kar Yedekleri2.785 0 2.785 2.785 0 2.785Kar veya Zarar718.363 0 718.363 922.547 0 922.547Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.493 0 1.493 -53 0 -53Dönem Net Kâr veya Zararı716.870 0 716.870 922.600 0 922.600Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI47.289.171 71.833.650 119.122.821 41.611.875 70.867.059 112.478.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.333.144 70.870.413 87.203.557 15.631.050 63.180.098 78.811.148GARANTİ VE KEFALETLER1 6.101.072 8.401.840 14.502.912 5.467.103 8.494.531 13.961.634Teminat Mektupları6.095.392 4.771.020 10.866.412 5.437.116 4.617.181 10.054.297Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler147.341 0 147.341 123.524 0 123.524Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları5.948.051 4.771.020 10.719.071 5.313.592 4.617.181 9.930.773Banka Kredileri4.600 795.138 799.738 27.120 784.497 811.617İthalat Kabul Kredileri0 795.138 795.138 27.120 784.497 811.617Diğer Banka Kabulleri4.600 0 4.600 0 0 0Akreditifler1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720Belgeli Akreditifler1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867Cayılamaz Taahhütler3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri249.170 5.711.864 5.961.034 504.842 4.136.325 4.641.167İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 76 0 76Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.028.403 0 1.028.403 801.707 0 801.707İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri45.921 0 45.921 35.807 0 35.807Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.342.793 0 2.342.793 2.080.538 0 2.080.538Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.389 0 3.389 3.918 0 3.918Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler160.453 0 160.453 102.654 0 102.654Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.401.867 50.813.938 57.215.805 6.634.405 46.742.180 53.376.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.128.056 23.493.330 25.621.386 2.796.955 22.887.142 25.684.097Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.273.811 27.320.608 31.594.419 3.837.450 23.855.038 27.692.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 5.942.771 5.942.771 0 3.807.062 3.807.062Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER598.978.096 199.497.912 798.476.008 569.109.009 182.060.303 751.169.312EMANET KIYMETLER7.522.375 13.275.663 20.798.038 8.229.706 14.031.401 22.261.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler4.276.062 976.597 5.252.659 3.820.057 857.390 4.677.447Tahsile Alınan Ticari Senetler1.083.088 386.354 1.469.442 1.108.114 417.515 1.525.629Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.659 7.221.615 7.224.274 2.659 6.084.348 6.087.007Emanet Kıymet Alanlar2.160.566 4.691.097 6.851.663 3.298.876 6.672.148 9.971.024REHİNLİ KIYMETLER591.455.721 185.990.354 777.446.075 560.879.303 167.838.231 728.717.534Menkul Kıymetler56.765 0 56.765 49.911 0 49.911Teminat Senetleri227.126.970 39.168.164 266.295.134 214.477.839 35.159.060 249.636.899Emtia11.330.415 8.481.038 19.811.453 10.349.977 7.355.924 17.705.901Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul57.660.878 4.190.729 61.851.607 57.526.765 3.214.423 60.741.188Diğer Rehinli Kıymetler295.042.526 134.150.423 429.192.949 278.239.866 122.108.824 400.348.690Rehinli Kıymet Alanlar238.167 0 238.167 234.945 0 234.945KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 231.895 231.895 0 190.671 190.671BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI615.311.240 270.368.325 885.679.565 584.740.059 245.240.401 829.980.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı384.290 -170.532Alınan Kar Payları1.741.209 984.452Ödenen Kar Payları-840.581 -661.877Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar170.291 108.957Elde Edilen Diğer Kazançlar68.244 48.866Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar158.269 140.396Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-372.887 -246.315Ödenen Vergiler-288.626 -81.768Diğer-251.629 -463.243Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.735.722 -3.410.851Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış450.517 -656.809Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.347.213 -57.264Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.109.180 -438.799Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-261.575 -729.714Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)20.154 -2.057Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.650.685 1.074.810Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-604.661 -5.059.349Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.228.875 2.458.331Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.351.432 -3.581.383YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.818.220 -8.779İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-51.585 -19.352Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller467 4.639Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.409.252 -871.765Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.278.590 877.699Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.499 996.541Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.400.000 3.650.001Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.347.882 -2.617.732İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.619 -35.728Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi847.814 739.059Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.677.899 -1.854.562Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.279.840 10.163.242Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 11.601.941 8.308.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025870BIST