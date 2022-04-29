***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)717.244 100.806DİĞER KAPSAMLI GELİRLER29.373 -39.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar29.373 -39.437Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri36.717 -49.296Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.344 9.859TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)746.617 61.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -39.437 0 0 0 100.806 61.369 0 61.369Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 398Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.648 29.534 -38.057 0 0 -10.338 0 2.872.476 0 100.806 5.557.069 0 5.557.069Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 29.373 0 0 0 717.244 746.617 0 746.617Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 5.604 167.082 -44.225 0 0 64.078 0 3.794.188 0 717.244 7.303.971 0 7.303.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 3.047.470 1.337.853Kredilerden Alınan Kar Payları1.696.161 1.012.897Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler35.097 17.862Bankalardan Alınan Gelirler440 390Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 466Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.259.177 289.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar22.951 8.083Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.215.286 239.630İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler20.940 41.638Finansal Kiralama Gelirleri33.495 9.321Diğer Kar Payı Gelirleri23.100 7.566KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.207.288 -857.317Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-686.829 -426.074Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-175.458 -285.146Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-244.572 -84.692İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-17.444 -14.313Diğer Kar Payı Giderleri-82.985 -47.092NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.840.182 480.536NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ46.713 53.792Alınan Ücret ve Komisyonlar170.291 108.957Gayri Nakdi Kredilerden29.082 27.985Diğer9 141.209 80.972Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-123.578 -55.165Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer9 -123.578 -55.165TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 433.492 5.234Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.347 -6.636Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-77.828 577.173Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)508.973 -565.303DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 408.127 367.593FAALİYET BRÜT KÂRI2.728.514 907.155BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -654.939 -388.066DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -408.767 -8.891PERSONEL GİDERLERİ (-)-272.310 -186.231DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -374.697 -200.291NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.017.801 123.676BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.017.801 123.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -300.557 -22.870Cari Vergi Karşılığı-377.120 -60.662Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-39.752 -77.182Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi116.315 114.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)717.244 100.806DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 717.244 100.806Grubun Karı (Zararı)717.244 100.806Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.131.913 41.580.586 50.712.499 9.995.257 42.862.292 52.857.549Nakit ve Nakit Benzerleri2.029.570 28.605.809 30.635.379 2.342.744 28.854.733 31.197.477Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 2.035.468 24.886.467 26.921.935 2.350.049 21.855.104 24.205.153Bankalar2 1.520 3.719.342 3.720.862 421 6.999.629 7.000.050Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.418 0 -7.418 -7.726 0 -7.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 33.739 3.885.458 3.919.197 36.214 3.720.843 3.757.057Devlet Borçlanma Senetleri16.167 3.880.692 3.896.859 22.722 3.715.868 3.738.590Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar17.572 4.766 22.338 13.492 4.975 18.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 6.828.157 8.951.554 15.779.711 7.096.045 10.080.921 17.176.966Devlet Borçlanma Senetleri5.368.121 8.945.885 14.314.006 3.913.823 10.075.818 13.989.641Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 5.669 13.334 7.665 5.103 12.768Diğer Finansal Varlıklar1.452.371 0 1.452.371 3.174.557 0 3.174.557Türev Finansal Varlıklar5 240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 38.765.954 28.027.554 66.793.508 33.158.507 26.620.110 59.778.617Krediler40.172.278 27.114.354 67.286.632 34.349.746 25.838.071 60.187.817Kiralama İşlemlerinden Alacaklar628.378 913.200 1.541.578 722.010 782.039 1.504.049İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar929.973 0 929.973 918.533 0 918.533Devlet Borçlanma Senetleri929.973 0 929.973 918.533 0 918.533Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.964.675 0 -2.964.675 -2.831.782 0 -2.831.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.373 0 13.373 84.882 0 84.882Satış Amaçlı13.373 0 13.373 84.882 0 84.882Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.410.549 0 1.410.549 1.380.217 0 1.380.217MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)165.610 0 165.610 172.447 0 172.447Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer165.610 0 165.610 172.447 0 172.447YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 213.979 0 213.979 144.760 0 144.760DİĞER AKTİFLER13 1.087.565 167.773 1.255.338 1.064.343 160.348 1.224.691VARLIKLAR TOPLAMI50.789.043 69.775.913 120.564.956 46.000.513 69.642.750 115.643.263YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 28.963.606 63.543.114 92.506.720 21.256.696 63.220.847 84.477.543ALINAN KREDİLER2 5.056.952 2.844.320 7.901.272 6.883.435 3.024.772 9.908.207PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.179.678 0 3.179.678 6.528.730 0 6.528.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 385.234 1.040 386.274 371.132 1.057 372.189KARŞILIKLAR5 770.197 110.252 880.449 384.517 66.460 450.977Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı266.168 0 266.168 245.456 0 245.456Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar504.029 110.252 614.281 139.061 66.460 205.521CARİ VERGİ BORCU6 483.936 0 483.936 357.623 0 357.623ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755Krediler0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 2.401.042 1.357.776 3.758.818 2.150.428 1.229.900 3.380.328ÖZKAYNAKLAR11 7.387.632 -83.661 7.303.971 6.590.001 -33.207 6.556.794Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri5.604 0 5.604 5.044 0 5.044Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri5.604 0 5.604 5.044 0 5.044Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler122.857 0 122.857 122.857 0 122.857Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler147.739 -83.661 64.078 67.912 -33.207 34.705Kar Yedekleri3.794.188 0 3.794.188 2.873.140 0 2.873.140Yasal Yedekler269.456 0 269.456 227.411 0 227.411Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.424.858 0 3.424.858 2.545.855 0 2.545.855Diğer Kar Yedekleri99.874 0 99.874 99.874 0 99.874Kar veya Zarar717.244 0 717.244 921.048 0 921.048Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı717.244 0 717.244 921.048 0 921.048Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI48.731.306 71.833.650 120.564.956 44.776.204 70.867.059 115.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.333.144 70.870.413 87.203.557 15.631.050 63.180.098 78.811.148GARANTİ VE KEFALETLER1 6.101.072 8.401.840 14.502.912 5.467.103 8.494.531 13.961.634Teminat Mektupları6.095.392 4.771.020 10.866.412 5.437.116 4.617.181 10.054.297Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler147.341 0 147.341 123.524 0 123.524Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları5.948.051 4.771.020 10.719.071 5.313.592 4.617.181 9.930.773Banka Kredileri4.600 795.138 799.738 27.120 784.497 811.617İthalat Kabul Kredileri0 795.138 795.138 27.120 784.497 811.617Diğer Banka Kabulleri4.600 0 4.600 0 0 0Akreditifler1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720Belgeli Akreditifler1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867Cayılamaz Taahhütler3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri249.170 5.711.864 5.961.034 504.842 4.136.325 4.641.167İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 76 0 76Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.028.403 0 1.028.403 801.707 0 801.707İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri45.921 0 45.921 35.807 0 35.807Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.342.793 0 2.342.793 2.080.538 0 2.080.538Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.389 0 3.389 3.918 0 3.918Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler160.453 0 160.453 102.654 0 102.654Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.401.867 50.813.938 57.215.805 6.634.405 46.742.180 53.376.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.128.056 23.493.330 25.621.386 2.796.955 22.887.142 25.684.097Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.273.811 27.320.608 31.594.419 3.837.450 23.855.038 27.692.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 5.942.771 5.942.771 0 3.807.062 3.807.062Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER598.978.096 199.497.912 798.476.008 569.109.009 182.060.303 751.169.312EMANET KIYMETLER7.522.375 13.275.663 20.798.038 8.229.706 14.031.401 22.261.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler4.276.062 976.597 5.252.659 3.820.057 857.390 4.677.447Tahsile Alınan Ticari Senetler1.083.088 386.354 1.469.442 1.108.114 417.515 1.525.629Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.659 7.221.615 7.224.274 2.659 6.084.348 6.087.007Emanet Kıymet Alanlar2.160.566 4.691.097 6.851.663 3.298.876 6.672.148 9.971.024REHİNLİ KIYMETLER591.455.721 185.990.354 777.446.075 560.879.303 167.838.231 728.717.534Menkul Kıymetler56.765 0 56.765 49.911 0 49.911Teminat Senetleri227.126.970 39.168.164 266.295.134 214.477.839 35.159.060 249.636.899Emtia11.330.415 8.481.038 19.811.453 10.349.977 7.355.924 17.705.901Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul57.660.878 4.190.729 61.851.607 57.526.765 3.214.423 60.741.188Diğer Rehinli Kıymetler295.042.526 134.150.423 429.192.949 278.239.866 122.108.824 400.348.690Rehinli Kıymet Alanlar238.167 0 238.167 234.945 0 234.945KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 231.895 231.895 0 190.671 190.671BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI615.311.240 270.368.325 885.679.565 584.740.059 245.240.401 829.980.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı384.293 -170.533Alınan Kar Payları1.858.579 1.006.431Ödenen Kar Payları-957.953 -683.858Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar170.291 108.957Elde Edilen Diğer Kazançlar68.250 48.870Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar158.269 140.396Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-372.877 -246.308Ödenen Vergiler-288.621 -81.765Diğer-251.645 -463.256Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.385.723 -1.960.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış450.517 -656.809Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.347.213 -57.264Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.109.180 -438.799Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-261.588 -729.593Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)20.154 -2.057Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.650.804 1.074.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.254.660 -3.609.349Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.228.983 2.458.084Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.001.430 -2.131.381YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları3.520.336 -426.512İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-51.585 -19.352Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller465 4.637Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.766.323 -6.825.172Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.337.779 6.413.375Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-44.619 -35.728Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.619 -35.728Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi847.814 739.059Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.677.899 -1.854.562Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.279.840 10.163.242Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 11.601.941 8.308.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025873BIST