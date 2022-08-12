***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
12.08.2022 20:18
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.834.302 239.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
601.851 5.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.877 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.877 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
603.728 5.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
807.859 6.857
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-204.131 -1.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.436.153 245.118
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.486 0 0 0 239.632 245.118 0 245.118
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 747
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.486 136.853 -38.057 0 0 33.801 0 2.776.026 -53 239.632 5.750.688 0 5.750.688
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 603.728 0 0 0 1.834.302 2.436.153 0 2.436.153
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.497 0 0 0 0 0 0 49 0 0 1.546 0 1.546
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 4.484 269.760 -41.461 0 0 638.391 0 3.697.793 1.493 1.834.302 9.004.762 0 9.004.762
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 6.588.399 2.753.155 3.638.203 1.439.658
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.877.285 2.144.699 2.181.124 1.131.802
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
41.799 49.240 6.702 31.378
Bankalardan Alınan Gelirler
2.215 600 1.775 210
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 466 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.545.158 519.686 1.383.255 254.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.729 21.964 22.778 13.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.113.229 421.720 995.217 206.446
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
386.200 76.002 365.260 34.364
Finansal Kiralama Gelirleri
75.460 18.704 41.965 9.383
Diğer Kar Payı Gelirleri
46.482 19.760 23.382 12.194
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.669.052 -1.826.964 -1.559.040 -994.005
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.748.909 -882.175 -1.062.080 -456.101
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-68.553 -134.460 -36.438 -25.082
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-531.880 -355.440 -287.308 -270.748
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-89.206 -324.483 -43.139 -173.073
Kiralama Kar Payı Giderleri
-36.248 -30.365 -18.804 -16.052
Diğer Kar Payı Giderleri
-194.256 -100.041 -111.271 -52.949
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.919.347 926.191 2.079.163 445.653
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
132.029 105.633 85.316 51.841
Alınan Ücret ve Komisyonlar
401.690 229.616 231.399 120.659
Gayri Nakdi Kredilerden
68.643 54.143 39.561 26.158
Diğer
9 333.047 175.473 191.838 94.501
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-269.661 -123.983 -146.083 -68.818
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -269.661 -123.983 -146.083 -68.818
TEMETTÜ GELİRLERİ
774 19 774 19
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 804.909 113.879 371.417 108.645
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.880 -4.846 533 1.790
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
707.702 596.930 785.530 19.757
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
94.327 -478.205 -414.646 87.098
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 642.871 503.129 235.149 135.540
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.499.930 1.648.851 2.771.819 741.698
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.221.462 -553.335 -566.523 -165.407
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -464.216 -26.544 -55.470 -17.653
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-530.604 -368.563 -258.289 -182.327
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -785.014 -407.482 -410.330 -207.203
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.498.634 292.927 1.481.207 169.108
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.498.634 292.927 1.481.207 169.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -664.332 -53.295 -363.775 -30.424
Cari Vergi Karşılığı
-737.241 -58.136 -360.121 2.527
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-95.237 -39.947 -55.485 37.235
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
168.146 44.788 51.831 -70.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.834.302 239.632 1.117.432 138.684
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 1.834.302 239.632 1.117.432 138.684
Grubun Karı (Zararı)
1.834.302 239.632 1.117.432 138.684
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.283.872 49.618.157 59.902.029 6.820.700 42.862.292 49.682.992
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.733.571 35.549.027 38.282.598 2.342.744 28.854.733 31.197.477
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.730.325 28.133.146 30.863.471 2.350.049 21.855.104 24.205.153
Bankalar
2 3.726 7.425.515 7.429.241 421 6.999.629 7.000.050
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-480 -9.634 -10.114 -7.726 0 -7.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 30.193 3.987.107 4.017.300 36.214 3.720.843 3.757.057
Devlet Borçlanma Senetleri
27.010 3.980.321 4.007.331 22.722 3.715.868 3.738.590
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.183 6.786 9.969 13.492 4.975 18.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 7.197.839 9.892.986 17.090.825 3.921.488 10.080.921 14.002.409
Devlet Borçlanma Senetleri
7.190.174 9.886.896 17.077.070 3.913.823 10.075.818 13.989.641
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 6.090 13.755 7.665 5.103 12.768
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 322.269 189.037 511.306 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
322.269 189.037 511.306 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 47.936.447 28.647.140 76.583.587 33.158.507 26.620.110 59.778.617
Krediler
46.452.785 28.457.001 74.909.786 34.349.746 25.838.071 60.187.817
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
588.557 1.030.458 1.619.015 722.010 782.039 1.504.049
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
3.122.333 0 3.122.333 918.533 0 918.533
Devlet Borçlanma Senetleri
3.122.333 0 3.122.333 918.533 0 918.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.227.228 -840.319 -3.067.547 -2.831.782 0 -2.831.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 113.390 0 113.390 84.882 0 84.882
Satış Amaçlı
113.390 0 113.390 84.882 0 84.882
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.466.543 0 1.466.543 1.396.096 0 1.396.096
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
160.795 0 160.795 172.447 0 172.447
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
160.795 0 160.795 172.447 0 172.447
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 6.022 0 6.022 139.121 0 139.121
DİĞER AKTİFLER
13 1.509.224 181.931 1.691.155 1.064.431 160.348 1.224.779
VARLIKLAR TOPLAMI
61.476.293 78.447.228 139.923.521 42.836.184 69.642.750 112.478.934
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 36.573.523 70.992.946 107.566.469 21.256.541 63.220.847 84.477.388
ALINAN KREDİLER
2 2.892.513 3.022.652 5.915.165 2.727.484 3.024.772 5.752.256
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.829.353 0 2.829.353 6.528.730 0 6.528.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.312.062 0 2.312.062 981.446 0 981.446
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 220.522 190.747 411.269 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
220.522 190.747 411.269 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 423.292 979 424.271 371.132 1.057 372.189
KARŞILIKLAR
6 940.005 136.192 1.076.197 384.517 66.460 450.977
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
405.180 0 405.180 245.456 0 245.456
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
534.825 136.192 671.017 139.061 66.460 205.521
CARİ VERGİ BORCU
7 486.260 0 486.260 357.621 0 357.621
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 4.169.288 4.169.288 0 3.246.755 3.246.755
Krediler
0 4.169.288 4.169.288 0 3.246.755 3.246.755
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 3.395.893 2.332.532 5.728.425 2.150.492 1.229.900 3.380.392
ÖZKAYNAKLAR
12 9.353.484 -348.722 9.004.762 6.600.270 -33.207 6.567.063
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.565 2.919 4.484 2.987 0 2.987
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.565 2.919 4.484 2.987 0 2.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
228.299 0 228.299 230.176 0 230.176
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
990.032 -351.641 638.391 67.870 -33.207 34.663
Kar Yedekleri
3.697.793 0 3.697.793 2.776.690 0 2.776.690
Yasal Yedekler
269.468 0 269.468 227.423 0 227.423
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.425.115 0 3.425.115 2.546.482 0 2.546.482
Diğer Kar Yedekleri
3.210 0 3.210 2.785 0 2.785
Kar veya Zarar
1.835.795 0 1.835.795 922.547 0 922.547
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.493 0 1.493 -53 0 -53
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.834.302 0 1.834.302 922.600 0 922.600
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
59.426.907 80.496.614 139.923.521 41.611.875 70.867.059 112.478.934
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.511.386 68.275.361 88.786.747 15.631.050 63.180.098 78.811.148
GARANTİ VE KEFALETLER
1 7.694.283 9.198.535 16.892.818 5.467.103 8.494.531 13.961.634
Teminat Mektupları
7.407.079 5.005.585 12.412.664 5.437.116 4.617.181 10.054.297
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
172.526 0 172.526 123.524 0 123.524
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
7.234.553 5.005.585 12.240.138 5.313.592 4.617.181 9.930.773
Banka Kredileri
287.204 508.935 796.139 27.120 784.497 811.617
İthalat Kabul Kredileri
184.201 508.935 693.136 27.120 784.497 811.617
Diğer Banka Kabulleri
103.003 0 103.003 0 0 0
Akreditifler
0 3.684.015 3.684.015 2.867 3.092.853 3.095.720
Belgeli Akreditifler
0 3.684.015 3.684.015 2.867 3.092.853 3.095.720
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 3.964.422 2.408.706 6.373.128 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Cayılamaz Taahhütler
3.964.422 2.408.706 6.373.128 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
296.277 2.408.706 2.704.983 504.842 4.136.325 4.641.167
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 76 0 76
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.004.042 0 1.004.042 801.707 0 801.707
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
61.372 0 61.372 35.807 0 35.807
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.377.717 0 2.377.717 2.080.538 0 2.080.538
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.656 0 3.656 3.918 0 3.918
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
221.282 0 221.282 102.654 0 102.654
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.852.681 56.668.120 65.520.801 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.852.681 56.668.120 65.520.801 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
8.836.406 51.837.354 60.673.760 6.634.405 46.742.180 53.376.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.884.849 24.187.661 28.072.510 2.796.955 22.887.142 25.684.097
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.951.557 27.649.693 32.601.250 3.837.450 23.855.038 27.692.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
16.275 4.830.766 4.847.041 0 3.807.062 3.807.062
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
666.484.551 229.513.412 895.997.963 569.109.009 182.060.303 751.169.312
EMANET KIYMETLER
9.124.260 16.130.716 25.254.976 8.229.706 14.031.401 22.261.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
5.248.680 1.031.843 6.280.523 3.820.057 857.390 4.677.447
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.207.146 390.559 1.597.705 1.108.114 417.515 1.525.629
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.769 8.998.187 8.999.956 2.659 6.084.348 6.087.007
Emanet Kıymet Alanlar
2.666.665 5.710.127 8.376.792 3.298.876 6.672.148 9.971.024
REHİNLİ KIYMETLER
657.360.291 213.118.027 870.478.318 560.879.303 167.838.231 728.717.534
Menkul Kıymetler
62.566 0 62.566 49.911 0 49.911
Teminat Senetleri
253.733.295 44.132.304 297.865.599 214.477.839 35.159.060 249.636.899
Emtia
15.307.012 9.692.328 24.999.340 10.349.977 7.355.924 17.705.901
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
60.782.171 4.735.561 65.517.732 57.526.765 3.214.423 60.741.188
Diğer Rehinli Kıymetler
327.236.387 154.557.834 481.794.221 278.239.866 122.108.824 400.348.690
Rehinli Kıymet Alanlar
238.860 0 238.860 234.945 0 234.945
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 264.669 264.669 0 190.671 190.671
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
686.995.937 297.788.773 984.784.710 584.740.059 245.240.401 829.980.460
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
884.302 -462.622
Alınan Kar Payları
4.073.515 2.398.339
Ödenen Kar Payları
-2.174.309 -1.731.398
Alınan Temettüler
774 19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
401.690 229.616
Elde Edilen Diğer Kazançlar
105.024 103.539
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
375.482 248.623
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-743.987 -490.376
Ödenen Vergiler
-695.597 -148.513
Diğer
-458.290 -1.072.471
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.524.886 -1.958.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
638.665 -745.159
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.034.291 459.081
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.400.006 1.600.812
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
183.774 -245.044
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-2.249 -72
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.029.447 -1.871.586
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-429.783 -6.136.702
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.529.253 4.980.319
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.409.188 -2.420.973
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-262.149 1.063.238
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-92.261 -53.143
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
833 10.988
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.590.822 -2.685.669
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.280.101 1.472.179
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.560.000 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
700.000 2.318.883
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.297.246 -866.496
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.950.001 9.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.569.427 -9.801.361
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-83.377 -65.135
Diğer
49 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.786.286 1.143.625
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.230.571 -1.080.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.279.840 10.163.242
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 19.510.411 9.082.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055255
BIST