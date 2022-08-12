***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.834.302 239.632DİĞER KAPSAMLI GELİRLER601.851 5.486Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.877 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.877 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar603.728 5.486Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri807.859 6.857Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-204.131 -1.371TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.436.153 245.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 5.486 0 0 0 239.632 245.118 0 245.118Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 747Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.486 136.853 -38.057 0 0 33.801 0 2.776.026 -53 239.632 5.750.688 0 5.750.688Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 603.728 0 0 0 1.834.302 2.436.153 0 2.436.153Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.497 0 0 0 0 0 0 49 0 0 1.546 0 1.546Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 4.484 269.760 -41.461 0 0 638.391 0 3.697.793 1.493 1.834.302 9.004.762 0 9.004.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 6.588.399 2.753.155 3.638.203 1.439.658Kredilerden Alınan Kar Payları3.877.285 2.144.699 2.181.124 1.131.802Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler41.799 49.240 6.702 31.378Bankalardan Alınan Gelirler2.215 600 1.775 210Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 466 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.545.158 519.686 1.383.255 254.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar45.729 21.964 22.778 13.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.113.229 421.720 995.217 206.446İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler386.200 76.002 365.260 34.364Finansal Kiralama Gelirleri75.460 18.704 41.965 9.383Diğer Kar Payı Gelirleri46.482 19.760 23.382 12.194KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.669.052 -1.826.964 -1.559.040 -994.005Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.748.909 -882.175 -1.062.080 -456.101Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-68.553 -134.460 -36.438 -25.082Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-531.880 -355.440 -287.308 -270.748İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-89.206 -324.483 -43.139 -173.073Kiralama Kar Payı Giderleri-36.248 -30.365 -18.804 -16.052Diğer Kar Payı Giderleri-194.256 -100.041 -111.271 -52.949NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.919.347 926.191 2.079.163 445.653NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ132.029 105.633 85.316 51.841Alınan Ücret ve Komisyonlar401.690 229.616 231.399 120.659Gayri Nakdi Kredilerden68.643 54.143 39.561 26.158Diğer9 333.047 175.473 191.838 94.501Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-269.661 -123.983 -146.083 -68.818Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -269.661 -123.983 -146.083 -68.818TEMETTÜ GELİRLERİ774 19 774 19TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 804.909 113.879 371.417 108.645Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.880 -4.846 533 1.790Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)707.702 596.930 785.530 19.757Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)94.327 -478.205 -414.646 87.098DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 642.871 503.129 235.149 135.540FAALİYET BRÜT KÂRI5.499.930 1.648.851 2.771.819 741.698BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -1.221.462 -553.335 -566.523 -165.407DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -464.216 -26.544 -55.470 -17.653PERSONEL GİDERLERİ (-)-530.604 -368.563 -258.289 -182.327DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -785.014 -407.482 -410.330 -207.203NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.498.634 292.927 1.481.207 169.108BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.498.634 292.927 1.481.207 169.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -664.332 -53.295 -363.775 -30.424Cari Vergi Karşılığı-737.241 -58.136 -360.121 2.527Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-95.237 -39.947 -55.485 37.235Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi168.146 44.788 51.831 -70.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.834.302 239.632 1.117.432 138.684DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 1.834.302 239.632 1.117.432 138.684Grubun Karı (Zararı)1.834.302 239.632 1.117.432 138.684Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.283.872 49.618.157 59.902.029 6.820.700 42.862.292 49.682.992Nakit ve Nakit Benzerleri2.733.571 35.549.027 38.282.598 2.342.744 28.854.733 31.197.477Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 2.730.325 28.133.146 30.863.471 2.350.049 21.855.104 24.205.153Bankalar2 3.726 7.425.515 7.429.241 421 6.999.629 7.000.050Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-480 -9.634 -10.114 -7.726 0 -7.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 30.193 3.987.107 4.017.300 36.214 3.720.843 3.757.057Devlet Borçlanma Senetleri27.010 3.980.321 4.007.331 22.722 3.715.868 3.738.590Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar3.183 6.786 9.969 13.492 4.975 18.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 7.197.839 9.892.986 17.090.825 3.921.488 10.080.921 14.002.409Devlet Borçlanma Senetleri7.190.174 9.886.896 17.077.070 3.913.823 10.075.818 13.989.641Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.665 6.090 13.755 7.665 5.103 12.768Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 322.269 189.037 511.306 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı322.269 189.037 511.306 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 47.936.447 28.647.140 76.583.587 33.158.507 26.620.110 59.778.617Krediler46.452.785 28.457.001 74.909.786 34.349.746 25.838.071 60.187.817Kiralama İşlemlerinden Alacaklar588.557 1.030.458 1.619.015 722.010 782.039 1.504.049İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar3.122.333 0 3.122.333 918.533 0 918.533Devlet Borçlanma Senetleri3.122.333 0 3.122.333 918.533 0 918.533Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.227.228 -840.319 -3.067.547 -2.831.782 0 -2.831.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 113.390 0 113.390 84.882 0 84.882Satış Amaçlı113.390 0 113.390 84.882 0 84.882Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.466.543 0 1.466.543 1.396.096 0 1.396.096MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)160.795 0 160.795 172.447 0 172.447Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer160.795 0 160.795 172.447 0 172.447YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 6.022 0 6.022 139.121 0 139.121DİĞER AKTİFLER13 1.509.224 181.931 1.691.155 1.064.431 160.348 1.224.779VARLIKLAR TOPLAMI61.476.293 78.447.228 139.923.521 42.836.184 69.642.750 112.478.934YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 36.573.523 70.992.946 107.566.469 21.256.541 63.220.847 84.477.388ALINAN KREDİLER2 2.892.513 3.022.652 5.915.165 2.727.484 3.024.772 5.752.256PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.829.353 0 2.829.353 6.528.730 0 6.528.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 2.312.062 0 2.312.062 981.446 0 981.446GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 220.522 190.747 411.269 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı220.522 190.747 411.269 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 423.292 979 424.271 371.132 1.057 372.189KARŞILIKLAR6 940.005 136.192 1.076.197 384.517 66.460 450.977Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı405.180 0 405.180 245.456 0 245.456Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar534.825 136.192 671.017 139.061 66.460 205.521CARİ VERGİ BORCU7 486.260 0 486.260 357.621 0 357.621ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 4.169.288 4.169.288 0 3.246.755 3.246.755Krediler0 4.169.288 4.169.288 0 3.246.755 3.246.755Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 3.395.893 2.332.532 5.728.425 2.150.492 1.229.900 3.380.392ÖZKAYNAKLAR12 9.353.484 -348.722 9.004.762 6.600.270 -33.207 6.567.063Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.565 2.919 4.484 2.987 0 2.987Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.565 2.919 4.484 2.987 0 2.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler228.299 0 228.299 230.176 0 230.176Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler990.032 -351.641 638.391 67.870 -33.207 34.663Kar Yedekleri3.697.793 0 3.697.793 2.776.690 0 2.776.690Yasal Yedekler269.468 0 269.468 227.423 0 227.423Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.425.115 0 3.425.115 2.546.482 0 2.546.482Diğer Kar Yedekleri3.210 0 3.210 2.785 0 2.785Kar veya Zarar1.835.795 0 1.835.795 922.547 0 922.547Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.493 0 1.493 -53 0 -53Dönem Net Kâr veya Zararı1.834.302 0 1.834.302 922.600 0 922.600Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI59.426.907 80.496.614 139.923.521 41.611.875 70.867.059 112.478.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER20.511.386 68.275.361 88.786.747 15.631.050 63.180.098 78.811.148GARANTİ VE KEFALETLER1 7.694.283 9.198.535 16.892.818 5.467.103 8.494.531 13.961.634Teminat Mektupları7.407.079 5.005.585 12.412.664 5.437.116 4.617.181 10.054.297Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler172.526 0 172.526 123.524 0 123.524Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları7.234.553 5.005.585 12.240.138 5.313.592 4.617.181 9.930.773Banka Kredileri287.204 508.935 796.139 27.120 784.497 811.617İthalat Kabul Kredileri184.201 508.935 693.136 27.120 784.497 811.617Diğer Banka Kabulleri103.003 0 103.003 0 0 0Akreditifler0 3.684.015 3.684.015 2.867 3.092.853 3.095.720Belgeli Akreditifler0 3.684.015 3.684.015 2.867 3.092.853 3.095.720Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 3.964.422 2.408.706 6.373.128 3.529.542 4.136.325 7.665.867Cayılamaz Taahhütler3.964.422 2.408.706 6.373.128 3.529.542 4.136.325 7.665.867Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri296.277 2.408.706 2.704.983 504.842 4.136.325 4.641.167İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 76 0 76Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.004.042 0 1.004.042 801.707 0 801.707İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri61.372 0 61.372 35.807 0 35.807Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.377.717 0 2.377.717 2.080.538 0 2.080.538Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.656 0 3.656 3.918 0 3.918Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler221.282 0 221.282 102.654 0 102.654Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.852.681 56.668.120 65.520.801 6.634.405 50.549.242 57.183.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.852.681 56.668.120 65.520.801 6.634.405 50.549.242 57.183.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri8.836.406 51.837.354 60.673.760 6.634.405 46.742.180 53.376.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.884.849 24.187.661 28.072.510 2.796.955 22.887.142 25.684.097Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.951.557 27.649.693 32.601.250 3.837.450 23.855.038 27.692.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri16.275 4.830.766 4.847.041 0 3.807.062 3.807.062Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER666.484.551 229.513.412 895.997.963 569.109.009 182.060.303 751.169.312EMANET KIYMETLER9.124.260 16.130.716 25.254.976 8.229.706 14.031.401 22.261.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler5.248.680 1.031.843 6.280.523 3.820.057 857.390 4.677.447Tahsile Alınan Ticari Senetler1.207.146 390.559 1.597.705 1.108.114 417.515 1.525.629Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.769 8.998.187 8.999.956 2.659 6.084.348 6.087.007Emanet Kıymet Alanlar2.666.665 5.710.127 8.376.792 3.298.876 6.672.148 9.971.024REHİNLİ KIYMETLER657.360.291 213.118.027 870.478.318 560.879.303 167.838.231 728.717.534Menkul Kıymetler62.566 0 62.566 49.911 0 49.911Teminat Senetleri253.733.295 44.132.304 297.865.599 214.477.839 35.159.060 249.636.899Emtia15.307.012 9.692.328 24.999.340 10.349.977 7.355.924 17.705.901Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul60.782.171 4.735.561 65.517.732 57.526.765 3.214.423 60.741.188Diğer Rehinli Kıymetler327.236.387 154.557.834 481.794.221 278.239.866 122.108.824 400.348.690Rehinli Kıymet Alanlar238.860 0 238.860 234.945 0 234.945KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 264.669 264.669 0 190.671 190.671BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI686.995.937 297.788.773 984.784.710 584.740.059 245.240.401 829.980.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı884.302 -462.622Alınan Kar Payları4.073.515 2.398.339Ödenen Kar Payları-2.174.309 -1.731.398Alınan Temettüler774 19Alınan Ücret ve Komisyonlar401.690 229.616Elde Edilen Diğer Kazançlar105.024 103.539Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar375.482 248.623Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-743.987 -490.376Ödenen Vergiler-695.597 -148.513Diğer-458.290 -1.072.471Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.524.886 -1.958.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış638.665 -745.159Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.034.291 459.081Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.400.006 1.600.812Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış183.774 -245.044Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-2.249 -72Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.029.447 -1.871.586Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-429.783 -6.136.702Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.529.253 4.980.319Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.409.188 -2.420.973YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-262.149 1.063.238İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-92.261 -53.143Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller833 10.988Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.590.822 -2.685.669Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.280.101 1.472.179Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.560.000 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar700.000 2.318.883Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.297.246 -866.496Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.950.001 9.000.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.569.427 -9.801.361İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-83.377 -65.135Diğer49 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.786.286 1.143.625Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.230.571 -1.080.606Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.279.840 10.163.242Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 19.510.411 9.082.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055255BIST