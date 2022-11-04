***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.134.792 483.480DİĞER KAPSAMLI GELİRLER870.389 -8.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.877 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.877 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar872.266 -8.787Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.164.852 -10.983Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-292.586 2.196TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.005.181 474.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -8.787 0 0 0 483.480 474.693 0 474.693Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.835 0 0 0 0 0 0 456 0 0 2.291 0 2.291Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 4.085 29.534 -38.057 0 0 20.312 0 2.872.932 0 483.480 5.972.286 0 5.972.286Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 872.266 0 0 0 2.134.792 3.005.181 0 3.005.181Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -5.136 0 0 0 0 5.136 0 49 0 0 49 0 49Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 -92 162.441 -41.461 0 0 912.107 0 3.794.237 0 2.134.792 9.562.024 0 9.562.024Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 10.764.791 4.473.040 4.003.265 1.608.891Kredilerden Alınan Kar Payları6.543.823 3.318.589 2.666.538 1.173.890Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler41.799 82.506 0 33.266Bankalardan Alınan Gelirler12.381 936 10.166 336Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 466 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler3.995.880 1.006.716 1.277.595 376.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar69.037 36.020 23.308 14.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.168.032 873.288 881.676 340.574İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler758.811 97.408 372.611 21.406Finansal Kiralama Gelirleri102.664 28.229 27.204 9.525Diğer Kar Payı Gelirleri68.244 35.598 21.762 15.838KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -5.264.582 -2.979.863 -2.422.401 -1.041.903Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-3.538.239 -1.364.816 -1.789.330 -482.641Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-637.278 -821.642 -306.390 -251.703Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-729.939 -596.241 -198.059 -240.801İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-58.291 -46.152 -22.043 -15.787Diğer Kar Payı Giderleri-300.835 -151.012 -106.579 -50.971NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)5.500.209 1.493.177 1.580.864 566.988NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ140.184 164.574 8.155 58.941Alınan Ücret ve Komisyonlar648.839 354.196 247.149 124.580Gayri Nakdi Kredilerden109.470 80.433 40.827 26.290Diğer9 539.369 273.763 206.322 98.290Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-508.655 -189.622 -238.994 -65.639Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -508.655 -189.622 -238.994 -65.639TEMETTÜ GELİRLERİ799 19 25 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 1.349.548 202.073 544.639 88.194Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-135 310 -3.015 5.156Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.937.237 703.310 1.229.535 106.380Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-587.554 -501.547 -681.881 -23.342DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.065.851 650.001 422.967 146.864FAALİYET BRÜT KÂRI8.056.591 2.509.844 2.556.650 860.987BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -1.869.460 -691.880 -647.664 -136.414DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -1.061.763 -37.889 -597.547 -11.345PERSONEL GİDERLERİ (-)-921.903 -548.780 -391.312 -180.227DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -1.114.664 -608.151 -329.622 -200.648NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.088.801 623.144 590.505 332.353BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.088.801 623.144 590.505 332.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -954.009 -139.664 -290.275 -86.370Cari Vergi Karşılığı-1.118.223 -163.109 -380.983 -104.974Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-103.440 -13.091 -8.800 26.856Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi267.654 36.536 99.508 -8.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.134.792 483.480 300.230 245.983DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 2.134.792 483.480 300.230 245.983Grubun Karı (Zararı)2.134.792 483.480 300.230 245.983Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)14.567.632 56.794.722 71.362.354 9.995.257 42.862.292 52.857.549Nakit ve Nakit Benzerleri3.006.340 41.412.495 44.418.835 2.342.744 28.854.733 31.197.477Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 3.005.914 29.468.098 32.474.012 2.350.049 21.855.104 24.205.153Bankalar2 990 11.955.071 11.956.061 421 6.999.629 7.000.050Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-564 -10.674 -11.238 -7.726 0 -7.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 19.772 4.045.478 4.065.250 36.214 3.720.843 3.757.057Devlet Borçlanma Senetleri16.803 4.042.628 4.059.431 22.722 3.715.868 3.738.590Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.969 2.850 5.819 13.492 4.975 18.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 11.160.785 10.784.554 21.945.339 7.096.045 10.080.921 17.176.966Devlet Borçlanma Senetleri8.469.835 10.778.249 19.248.084 3.913.823 10.075.818 13.989.641Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler38.085 6.305 44.390 7.665 5.103 12.768Diğer Finansal Varlıklar2.652.865 0 2.652.865 3.174.557 0 3.174.557Türev Finansal Varlıklar5 380.735 552.195 932.930 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı380.735 552.195 932.930 520.254 205.795 726.049Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 53.559.126 28.553.564 82.112.690 33.158.507 26.620.110 59.778.617Krediler50.051.904 28.318.123 78.370.027 34.349.746 25.838.071 60.187.817Kiralama İşlemlerinden Alacaklar560.418 1.127.394 1.687.812 722.010 782.039 1.504.049İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.435.444 0 5.435.444 918.533 0 918.533Devlet Borçlanma Senetleri5.435.444 0 5.435.444 918.533 0 918.533Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.488.640 -891.953 -3.380.593 -2.831.782 0 -2.831.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.664 0 13.664 84.882 0 84.882Satış Amaçlı13.664 0 13.664 84.882 0 84.882Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.486.285 0 1.486.285 1.380.217 0 1.380.217MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)160.066 0 160.066 172.447 0 172.447Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer160.066 0 160.066 172.447 0 172.447YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 14.511 0 14.511 144.760 0 144.760DİĞER AKTİFLER13 1.828.451 215.957 2.044.408 1.064.343 160.348 1.224.691VARLIKLAR TOPLAMI71.629.835 85.564.243 157.194.078 46.000.513 69.642.750 115.643.263YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 42.863.685 78.094.652 120.958.337 21.256.696 63.220.847 84.477.543ALINAN KREDİLER2 7.537.627 2.580.692 10.118.319 6.883.435 3.024.772 9.908.207PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.343.499 0 2.343.499 6.528.730 0 6.528.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 133.082 241.293 374.375 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı133.082 241.293 374.375 253.642 110.475 364.117Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 439.894 865 440.759 371.132 1.057 372.189KARŞILIKLAR5 1.609.711 123.221 1.732.932 384.517 66.460 450.977Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı444.215 0 444.215 245.456 0 245.456Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.165.496 123.221 1.288.717 139.061 66.460 205.521CARİ VERGİ BORCU6 484.117 0 484.117 357.623 0 357.623ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 4.737.289 4.737.289 0 3.246.755 3.246.755Krediler0 4.737.289 4.737.289 0 3.246.755 3.246.755Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 4.114.285 2.328.142 6.442.427 2.150.428 1.229.900 3.380.328ÖZKAYNAKLAR11 9.886.102 -324.078 9.562.024 6.590.001 -33.207 6.556.794Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri-92 0 -92 5.044 0 5.044Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-92 0 -92 5.044 0 5.044Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler120.980 0 120.980 122.857 0 122.857Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.236.185 -324.078 912.107 67.912 -33.207 34.705Kar Yedekleri3.794.237 0 3.794.237 2.873.140 0 2.873.140Yasal Yedekler269.456 0 269.456 227.411 0 227.411Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.424.482 0 3.424.482 2.545.855 0 2.545.855Diğer Kar Yedekleri100.299 0 100.299 99.874 0 99.874Kar veya Zarar2.134.792 0 2.134.792 921.048 0 921.048Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.134.792 0 2.134.792 921.048 0 921.048Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI69.412.002 87.782.076 157.194.078 44.776.204 70.867.059 115.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER22.423.910 61.799.338 84.223.248 15.631.050 63.180.098 78.811.148GARANTİ VE KEFALETLER1 8.859.591 8.733.046 17.592.637 5.467.103 8.494.531 13.961.634Teminat Mektupları8.438.362 5.159.855 13.598.217 5.437.116 4.617.181 10.054.297Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler192.896 0 192.896 123.524 0 123.524Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları8.245.466 5.159.855 13.405.321 5.313.592 4.617.181 9.930.773Banka Kredileri421.229 417.134 838.363 27.120 784.497 811.617İthalat Kabul Kredileri231.967 417.134 649.101 27.120 784.497 811.617Diğer Banka Kabulleri189.262 0 189.262 0 0 0Akreditifler0 3.156.057 3.156.057 2.867 3.092.853 3.095.720Belgeli Akreditifler0 3.156.057 3.156.057 2.867 3.092.853 3.095.720Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 4.860.611 1.900.608 6.761.219 3.529.542 4.136.325 7.665.867Cayılamaz Taahhütler4.860.611 1.900.608 6.761.219 3.529.542 4.136.325 7.665.867Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri249.155 1.900.608 2.149.763 504.842 4.136.325 4.641.167İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76 0 76 76 0 76Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri980.800 0 980.800 801.707 0 801.707İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri69.182 0 69.182 35.807 0 35.807Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.751.093 0 2.751.093 2.080.538 0 2.080.538Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.195 0 5.195 3.918 0 3.918Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler805.110 0 805.110 102.654 0 102.654Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.703.708 51.165.684 59.869.392 6.634.405 50.549.242 57.183.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.703.708 51.165.684 59.869.392 6.634.405 50.549.242 57.183.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri8.674.965 48.956.019 57.630.984 6.634.405 46.742.180 53.376.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.675.700 24.366.480 28.042.180 2.796.955 22.887.142 25.684.097Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.999.265 24.589.539 29.588.804 3.837.450 23.855.038 27.692.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri28.743 2.209.665 2.238.408 0 3.807.062 3.807.062Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER715.864.893 254.684.862 970.549.755 569.109.009 182.060.303 751.169.312EMANET KIYMETLER12.294.432 21.993.618 34.288.050 8.229.706 14.031.401 22.261.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler5.825.420 744.439 6.569.859 3.820.057 857.390 4.677.447Tahsile Alınan Ticari Senetler1.306.354 432.606 1.738.960 1.108.114 417.515 1.525.629Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.769 10.482.577 10.484.346 2.659 6.084.348 6.087.007Emanet Kıymet Alanlar5.160.889 10.333.996 15.494.885 3.298.876 6.672.148 9.971.024REHİNLİ KIYMETLER703.570.461 232.364.360 935.934.821 560.879.303 167.838.231 728.717.534Menkul Kıymetler61.062 0 61.062 49.911 0 49.911Teminat Senetleri271.700.795 47.439.889 319.140.684 214.477.839 35.159.060 249.636.899Emtia17.482.098 10.441.262 27.923.360 10.349.977 7.355.924 17.705.901Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul63.461.277 5.099.556 68.560.833 57.526.765 3.214.423 60.741.188Diğer Rehinli Kıymetler350.616.866 169.383.653 520.000.519 278.239.866 122.108.824 400.348.690Rehinli Kıymet Alanlar248.363 0 248.363 234.945 0 234.945KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 326.884 326.884 0 190.671 190.671BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI738.288.803 316.484.200 1.054.773.003 584.740.059 245.240.401 829.980.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.655.820 14.130Alınan Kar Payları6.937.777 4.087.890Ödenen Kar Payları-4.424.614 -2.871.989Alınan Temettüler799 19Alınan Ücret ve Komisyonlar648.839 354.196Elde Edilen Diğer Kazançlar190.503 124.243Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar529.175 401.028Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.268.195 -729.159Ödenen Vergiler-1.119.478 -160.612Diğer161.014 -1.191.486Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.715.900 -2.499.381Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış638.657 -644.887Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.040.214 -236.169Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.217.004 1.828.761Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-444.802 -197.105Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.514.316 -2.995Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)15.812.718 -588.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-303.942 -4.968.341Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.324.257 2.310.046Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.371.720 -2.485.251YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.146.859 781.945İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-157.502 -92.084Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller894 13.941Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.317.544 -21.434.610Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.137.293 19.975.815Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.710.000 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar900.000 2.318.883Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-128.279 -96.677Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-128.328 -97.133Diğer49 456Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.375.705 1.151.162Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.472.287 -648.821Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.279.840 10.163.242Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 22.752.127 9.514.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077016BIST