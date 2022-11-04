***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
04.11.2022 20:39
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.134.792 483.480
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
870.389 -8.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.877 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.877 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
872.266 -8.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.164.852 -10.983
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-292.586 2.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.005.181 474.693
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.787 0 0 0 483.480 474.693 0 474.693
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.835 0 0 0 0 0 0 456 0 0 2.291 0 2.291
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 4.085 29.534 -38.057 0 0 20.312 0 2.872.932 0 483.480 5.972.286 0 5.972.286
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 872.266 0 0 0 2.134.792 3.005.181 0 3.005.181
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -5.136 0 0 0 0 5.136 0 49 0 0 49 0 49
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 -92 162.441 -41.461 0 0 912.107 0 3.794.237 0 2.134.792 9.562.024 0 9.562.024
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 10.764.791 4.473.040 4.003.265 1.608.891
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.543.823 3.318.589 2.666.538 1.173.890
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
41.799 82.506 0 33.266
Bankalardan Alınan Gelirler
12.381 936 10.166 336
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 466 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
3.995.880 1.006.716 1.277.595 376.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
69.037 36.020 23.308 14.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.168.032 873.288 881.676 340.574
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
758.811 97.408 372.611 21.406
Finansal Kiralama Gelirleri
102.664 28.229 27.204 9.525
Diğer Kar Payı Gelirleri
68.244 35.598 21.762 15.838
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -5.264.582 -2.979.863 -2.422.401 -1.041.903
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-3.538.239 -1.364.816 -1.789.330 -482.641
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-637.278 -821.642 -306.390 -251.703
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-729.939 -596.241 -198.059 -240.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-58.291 -46.152 -22.043 -15.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-300.835 -151.012 -106.579 -50.971
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.500.209 1.493.177 1.580.864 566.988
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
140.184 164.574 8.155 58.941
Alınan Ücret ve Komisyonlar
648.839 354.196 247.149 124.580
Gayri Nakdi Kredilerden
109.470 80.433 40.827 26.290
Diğer
9 539.369 273.763 206.322 98.290
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-508.655 -189.622 -238.994 -65.639
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -508.655 -189.622 -238.994 -65.639
TEMETTÜ GELİRLERİ
799 19 25 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 1.349.548 202.073 544.639 88.194
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-135 310 -3.015 5.156
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.937.237 703.310 1.229.535 106.380
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-587.554 -501.547 -681.881 -23.342
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 1.065.851 650.001 422.967 146.864
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.056.591 2.509.844 2.556.650 860.987
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.869.460 -691.880 -647.664 -136.414
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -1.061.763 -37.889 -597.547 -11.345
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-921.903 -548.780 -391.312 -180.227
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -1.114.664 -608.151 -329.622 -200.648
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.088.801 623.144 590.505 332.353
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.088.801 623.144 590.505 332.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -954.009 -139.664 -290.275 -86.370
Cari Vergi Karşılığı
-1.118.223 -163.109 -380.983 -104.974
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-103.440 -13.091 -8.800 26.856
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
267.654 36.536 99.508 -8.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.134.792 483.480 300.230 245.983
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 2.134.792 483.480 300.230 245.983
Grubun Karı (Zararı)
2.134.792 483.480 300.230 245.983
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.567.632 56.794.722 71.362.354 9.995.257 42.862.292 52.857.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.006.340 41.412.495 44.418.835 2.342.744 28.854.733 31.197.477
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 3.005.914 29.468.098 32.474.012 2.350.049 21.855.104 24.205.153
Bankalar
2 990 11.955.071 11.956.061 421 6.999.629 7.000.050
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-564 -10.674 -11.238 -7.726 0 -7.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 19.772 4.045.478 4.065.250 36.214 3.720.843 3.757.057
Devlet Borçlanma Senetleri
16.803 4.042.628 4.059.431 22.722 3.715.868 3.738.590
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.969 2.850 5.819 13.492 4.975 18.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 11.160.785 10.784.554 21.945.339 7.096.045 10.080.921 17.176.966
Devlet Borçlanma Senetleri
8.469.835 10.778.249 19.248.084 3.913.823 10.075.818 13.989.641
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38.085 6.305 44.390 7.665 5.103 12.768
Diğer Finansal Varlıklar
2.652.865 0 2.652.865 3.174.557 0 3.174.557
Türev Finansal Varlıklar
5 380.735 552.195 932.930 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
380.735 552.195 932.930 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 53.559.126 28.553.564 82.112.690 33.158.507 26.620.110 59.778.617
Krediler
50.051.904 28.318.123 78.370.027 34.349.746 25.838.071 60.187.817
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
560.418 1.127.394 1.687.812 722.010 782.039 1.504.049
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.435.444 0 5.435.444 918.533 0 918.533
Devlet Borçlanma Senetleri
5.435.444 0 5.435.444 918.533 0 918.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.488.640 -891.953 -3.380.593 -2.831.782 0 -2.831.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.664 0 13.664 84.882 0 84.882
Satış Amaçlı
13.664 0 13.664 84.882 0 84.882
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.486.285 0 1.486.285 1.380.217 0 1.380.217
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
160.066 0 160.066 172.447 0 172.447
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
160.066 0 160.066 172.447 0 172.447
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 14.511 0 14.511 144.760 0 144.760
DİĞER AKTİFLER
13 1.828.451 215.957 2.044.408 1.064.343 160.348 1.224.691
VARLIKLAR TOPLAMI
71.629.835 85.564.243 157.194.078 46.000.513 69.642.750 115.643.263
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 42.863.685 78.094.652 120.958.337 21.256.696 63.220.847 84.477.543
ALINAN KREDİLER
2 7.537.627 2.580.692 10.118.319 6.883.435 3.024.772 9.908.207
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.343.499 0 2.343.499 6.528.730 0 6.528.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 133.082 241.293 374.375 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
133.082 241.293 374.375 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 439.894 865 440.759 371.132 1.057 372.189
KARŞILIKLAR
5 1.609.711 123.221 1.732.932 384.517 66.460 450.977
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
444.215 0 444.215 245.456 0 245.456
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.165.496 123.221 1.288.717 139.061 66.460 205.521
CARİ VERGİ BORCU
6 484.117 0 484.117 357.623 0 357.623
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 4.737.289 4.737.289 0 3.246.755 3.246.755
Krediler
0 4.737.289 4.737.289 0 3.246.755 3.246.755
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 4.114.285 2.328.142 6.442.427 2.150.428 1.229.900 3.380.328
ÖZKAYNAKLAR
11 9.886.102 -324.078 9.562.024 6.590.001 -33.207 6.556.794
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
-92 0 -92 5.044 0 5.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-92 0 -92 5.044 0 5.044
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
120.980 0 120.980 122.857 0 122.857
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.236.185 -324.078 912.107 67.912 -33.207 34.705
Kar Yedekleri
3.794.237 0 3.794.237 2.873.140 0 2.873.140
Yasal Yedekler
269.456 0 269.456 227.411 0 227.411
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.424.482 0 3.424.482 2.545.855 0 2.545.855
Diğer Kar Yedekleri
100.299 0 100.299 99.874 0 99.874
Kar veya Zarar
2.134.792 0 2.134.792 921.048 0 921.048
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.134.792 0 2.134.792 921.048 0 921.048
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
69.412.002 87.782.076 157.194.078 44.776.204 70.867.059 115.643.263
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
22.423.910 61.799.338 84.223.248 15.631.050 63.180.098 78.811.148
GARANTİ VE KEFALETLER
1 8.859.591 8.733.046 17.592.637 5.467.103 8.494.531 13.961.634
Teminat Mektupları
8.438.362 5.159.855 13.598.217 5.437.116 4.617.181 10.054.297
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
192.896 0 192.896 123.524 0 123.524
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
8.245.466 5.159.855 13.405.321 5.313.592 4.617.181 9.930.773
Banka Kredileri
421.229 417.134 838.363 27.120 784.497 811.617
İthalat Kabul Kredileri
231.967 417.134 649.101 27.120 784.497 811.617
Diğer Banka Kabulleri
189.262 0 189.262 0 0 0
Akreditifler
0 3.156.057 3.156.057 2.867 3.092.853 3.095.720
Belgeli Akreditifler
0 3.156.057 3.156.057 2.867 3.092.853 3.095.720
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 4.860.611 1.900.608 6.761.219 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Cayılamaz Taahhütler
4.860.611 1.900.608 6.761.219 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
249.155 1.900.608 2.149.763 504.842 4.136.325 4.641.167
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 76 0 76
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
980.800 0 980.800 801.707 0 801.707
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
69.182 0 69.182 35.807 0 35.807
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.751.093 0 2.751.093 2.080.538 0 2.080.538
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.195 0 5.195 3.918 0 3.918
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
805.110 0 805.110 102.654 0 102.654
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.703.708 51.165.684 59.869.392 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.703.708 51.165.684 59.869.392 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
8.674.965 48.956.019 57.630.984 6.634.405 46.742.180 53.376.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.675.700 24.366.480 28.042.180 2.796.955 22.887.142 25.684.097
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.999.265 24.589.539 29.588.804 3.837.450 23.855.038 27.692.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
28.743 2.209.665 2.238.408 0 3.807.062 3.807.062
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
715.864.893 254.684.862 970.549.755 569.109.009 182.060.303 751.169.312
EMANET KIYMETLER
12.294.432 21.993.618 34.288.050 8.229.706 14.031.401 22.261.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
5.825.420 744.439 6.569.859 3.820.057 857.390 4.677.447
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.306.354 432.606 1.738.960 1.108.114 417.515 1.525.629
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.769 10.482.577 10.484.346 2.659 6.084.348 6.087.007
Emanet Kıymet Alanlar
5.160.889 10.333.996 15.494.885 3.298.876 6.672.148 9.971.024
REHİNLİ KIYMETLER
703.570.461 232.364.360 935.934.821 560.879.303 167.838.231 728.717.534
Menkul Kıymetler
61.062 0 61.062 49.911 0 49.911
Teminat Senetleri
271.700.795 47.439.889 319.140.684 214.477.839 35.159.060 249.636.899
Emtia
17.482.098 10.441.262 27.923.360 10.349.977 7.355.924 17.705.901
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
63.461.277 5.099.556 68.560.833 57.526.765 3.214.423 60.741.188
Diğer Rehinli Kıymetler
350.616.866 169.383.653 520.000.519 278.239.866 122.108.824 400.348.690
Rehinli Kıymet Alanlar
248.363 0 248.363 234.945 0 234.945
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 326.884 326.884 0 190.671 190.671
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
738.288.803 316.484.200 1.054.773.003 584.740.059 245.240.401 829.980.460
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.655.820 14.130
Alınan Kar Payları
6.937.777 4.087.890
Ödenen Kar Payları
-4.424.614 -2.871.989
Alınan Temettüler
799 19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
648.839 354.196
Elde Edilen Diğer Kazançlar
190.503 124.243
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
529.175 401.028
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.268.195 -729.159
Ödenen Vergiler
-1.119.478 -160.612
Diğer
161.014 -1.191.486
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.715.900 -2.499.381
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
638.657 -644.887
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.040.214 -236.169
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.217.004 1.828.761
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-444.802 -197.105
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.514.316 -2.995
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
15.812.718 -588.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-303.942 -4.968.341
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.324.257 2.310.046
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.371.720 -2.485.251
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.146.859 781.945
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-157.502 -92.084
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
894 13.941
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.317.544 -21.434.610
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.137.293 19.975.815
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.710.000 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
900.000 2.318.883
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-128.279 -96.677
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-128.328 -97.133
Diğer
49 456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.375.705 1.151.162
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.472.287 -648.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.279.840 10.163.242
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 22.752.127 9.514.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077016
BIST