***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.135.185 484.696DİĞER KAPSAMLI GELİRLER867.872 -8.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.877 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.877 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar869.749 -8.258Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.161.893 -10.322Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-292.144 2.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.003.057 476.438Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -8.258 0 0 0 484.696 476.438 0 476.438Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 456 0 0 1.081 0 1.081Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.364 136.853 -38.057 0 0 20.057 0 2.776.482 -53 484.696 5.982.342 0 5.982.342Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 869.749 0 0 0 2.135.185 3.003.057 0 3.003.057Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.079 0 0 0 0 3.079 0 49 0 0 49 0 49Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 -92 269.760 -41.461 0 0 907.491 0 3.697.793 1.493 2.135.185 9.570.169 0 9.570.169Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 10.451.302 4.257.337 3.862.903 1.504.182Kredilerden Alınan Kar Payları6.543.823 3.318.589 2.666.538 1.173.890Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler41.799 82.506 0 33.266Bankalardan Alınan Gelirler12.381 936 10.166 336Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 466 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler3.682.391 791.013 1.137.233 271.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar69.037 36.020 23.308 14.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.854.543 657.585 741.314 235.865İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler758.811 97.408 372.611 21.406Finansal Kiralama Gelirleri102.664 28.229 27.204 9.525Diğer Kar Payı Gelirleri68.244 35.598 21.762 15.838KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -4.951.089 -2.764.157 -2.282.037 -937.193Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-3.538.239 -1.364.816 -1.789.330 -482.641Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-104.091 -154.121 -35.538 -19.661Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-729.939 -596.241 -198.059 -240.801İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-219.694 -451.815 -130.488 -127.332Kiralama Kar Payı Giderleri-58.291 -46.152 -22.043 -15.787Diğer Kar Payı Giderleri-300.835 -151.012 -106.579 -50.971NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)5.500.213 1.493.180 1.580.866 566.989NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ140.184 164.574 8.155 58.941Alınan Ücret ve Komisyonlar648.839 354.196 247.149 124.580Gayri Nakdi Kredilerden109.470 80.433 40.827 26.290Diğer9 539.369 273.763 206.322 98.290Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-508.655 -189.622 -238.994 -65.639Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -508.655 -189.622 -238.994 -65.639TEMETTÜ GELİRLERİ799 19 25 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 1.349.548 202.073 544.639 88.194Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-135 310 -3.015 5.156Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.937.237 703.310 1.229.535 106.380Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-587.554 -501.547 -681.881 -23.342DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.065.832 649.987 422.961 146.858FAALİYET BRÜT KÂRI8.056.576 2.509.833 2.556.646 860.982BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -1.868.258 -690.671 -646.796 -137.336DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -1.061.763 -37.889 -597.547 -11.345PERSONEL GİDERLERİ (-)-921.925 -548.795 -391.321 -180.232DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -1.114.621 -608.117 -329.607 -200.635NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.090.009 624.361 591.375 331.434BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.090.009 624.361 591.375 331.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -954.824 -139.665 -290.492 -86.370Cari Vergi Karşılığı-1.118.224 -163.110 -380.983 -104.974Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-104.254 -13.091 -9.017 26.856Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi267.654 36.536 99.508 -8.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.135.185 484.696 300.883 245.064DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 00.671 190.671BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI738.288.803 316.484.200 1.054.773.003 584.740.059 245.240.401 829.980.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.619.558 14.129Alınan Kar Payları6.657.503 3.882.682Ödenen Kar Payları-4.144.336 -2.666.779Alınan Temettüler799 19Alınan Ücret ve Komisyonlar648.839 354.196Elde Edilen Diğer Kazançlar190.484 124.229Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar529.175 401.028Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.268.234 -729.185Ödenen Vergiler-1.156.123 -160.620Diğer161.451 -1.191.441Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.552.161 -2.449.382Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış638.657 -644.887Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.040.214 -236.169Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.217.380 1.828.761Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-444.363 -197.235Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.514.316 -2.995Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)15.812.581 -588.787Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-503.943 -4.918.342Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.287.921 2.310.272Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.171.719 -2.435.253YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.703.522 1.311.501İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-157.502 -92.084Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller894 13.942Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.121.243 -2.850.347Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.384.329 1.921.107Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.710.000 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar900.000 2.318.883Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit628.385 -676.231Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.650.000 12.750.001Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.893.336 -13.329.555İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-128.328 -97.133Diğer49 456Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.375.705 1.151.162Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.472.287 -648.821Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.279.840 10.163.242Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 22.752.127 9.514.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077017BIST