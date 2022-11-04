***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
04.11.2022 20:40
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.135.185 484.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
867.872 -8.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.877 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.877 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
869.749 -8.258
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.161.893 -10.322
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-292.144 2.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.003.057 476.438
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.258 0 0 0 484.696 476.438 0 476.438
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 456 0 0 1.081 0 1.081
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.364 136.853 -38.057 0 0 20.057 0 2.776.482 -53 484.696 5.982.342 0 5.982.342
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.987 274.401 -44.225 0 0 34.663 0 2.776.690 922.547 0 6.567.063 0 6.567.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.641 2.764 0 0 869.749 0 0 0 2.135.185 3.003.057 0 3.003.057
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.079 0 0 0 0 3.079 0 49 0 0 49 0 49
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.054 -921.054 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 -92 269.760 -41.461 0 0 907.491 0 3.697.793 1.493 2.135.185 9.570.169 0 9.570.169
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 10.451.302 4.257.337 3.862.903 1.504.182
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.543.823 3.318.589 2.666.538 1.173.890
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
41.799 82.506 0 33.266
Bankalardan Alınan Gelirler
12.381 936 10.166 336
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 466 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
3.682.391 791.013 1.137.233 271.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
69.037 36.020 23.308 14.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.854.543 657.585 741.314 235.865
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
758.811 97.408 372.611 21.406
Finansal Kiralama Gelirleri
102.664 28.229 27.204 9.525
Diğer Kar Payı Gelirleri
68.244 35.598 21.762 15.838
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -4.951.089 -2.764.157 -2.282.037 -937.193
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-3.538.239 -1.364.816 -1.789.330 -482.641
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-104.091 -154.121 -35.538 -19.661
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-729.939 -596.241 -198.059 -240.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-219.694 -451.815 -130.488 -127.332
Kiralama Kar Payı Giderleri
-58.291 -46.152 -22.043 -15.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-300.835 -151.012 -106.579 -50.971
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.500.213 1.493.180 1.580.866 566.989
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
140.184 164.574 8.155 58.941
Alınan Ücret ve Komisyonlar
648.839 354.196 247.149 124.580
Gayri Nakdi Kredilerden
109.470 80.433 40.827 26.290
Diğer
9 539.369 273.763 206.322 98.290
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-508.655 -189.622 -238.994 -65.639
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -508.655 -189.622 -238.994 -65.639
TEMETTÜ GELİRLERİ
799 19 25 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 1.349.548 202.073 544.639 88.194
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-135 310 -3.015 5.156
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.937.237 703.310 1.229.535 106.380
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-587.554 -501.547 -681.881 -23.342
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 1.065.832 649.987 422.961 146.858
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.056.576 2.509.833 2.556.646 860.982
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.868.258 -690.671 -646.796 -137.336
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -1.061.763 -37.889 -597.547 -11.345
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-921.925 -548.795 -391.321 -180.232
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -1.114.621 -608.117 -329.607 -200.635
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.090.009 624.361 591.375 331.434
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.090.009 624.361 591.375 331.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -954.824 -139.665 -290.492 -86.370
Cari Vergi Karşılığı
-1.118.224 -163.110 -380.983 -104.974
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-104.254 -13.091 -9.017 26.856
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
267.654 36.536 99.508 -8.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.135.185 484.696 300.883 245.064
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
0.671 190.671
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
738.288.803 316.484.200 1.054.773.003 584.740.059 245.240.401 829.980.460
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.619.558 14.129
Alınan Kar Payları
6.657.503 3.882.682
Ödenen Kar Payları
-4.144.336 -2.666.779
Alınan Temettüler
799 19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
648.839 354.196
Elde Edilen Diğer Kazançlar
190.484 124.229
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
529.175 401.028
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.268.234 -729.185
Ödenen Vergiler
-1.156.123 -160.620
Diğer
161.451 -1.191.441
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.552.161 -2.449.382
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
638.657 -644.887
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.040.214 -236.169
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.217.380 1.828.761
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-444.363 -197.235
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.514.316 -2.995
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
15.812.581 -588.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-503.943 -4.918.342
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.287.921 2.310.272
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.171.719 -2.435.253
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.703.522 1.311.501
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-157.502 -92.084
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
894 13.942
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.121.243 -2.850.347
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.384.329 1.921.107
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.710.000 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
900.000 2.318.883
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
628.385 -676.231
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.650.000 12.750.001
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.893.336 -13.329.555
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-128.328 -97.133
Diğer
49 456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.375.705 1.151.162
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.472.287 -648.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.279.840 10.163.242
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 22.752.127 9.514.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077017
BIST