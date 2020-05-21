***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 16:58
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Mayıs 2020 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin mevcut tüm kredi derecelendirme notlarını değiştirmeyerek not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Durağan
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Destek notu 4,
Finansal kapasite notu b+,
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846294
BIST
17:37102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 240,75
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:376,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:377,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:37376,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,19
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.892.082
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.691.800
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.372
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.653.408
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.541.130
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|334.240.130
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.710.088
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|ASELS
|29,54
|853.434.945
|% -0,20
|
|GARAN
|7,61
|848.259.420
|% -1,30
|
|THYAO
|11,10
|829.552.839
|% 2,02
|
|GUSGR
|3,32
|570.493.287
|% 0,30
|
|AVOD
|3,16
|398.439.252
|% 6,04
|
|EKGYO
|1,37
|298.577.617
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,32
|570.493.287
|% 0,30
|
|IHLGM
|1,20
|176.071.885
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|343.659.232
|% 1,23
|
|AVOD
|3,16
|398.439.252
|% 6,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3015
|8,3431
|% 0,18
|
|Frank
|6,9903
|7,0325
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8054
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-20,84
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,83
|36,83
|1,08
|