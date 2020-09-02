***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 14:39
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Destek notu 4,
Finansal kapasite notu b+,
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872942
BIST
15:571.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
15:577,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
15:578,7551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
15:57466,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 466,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FENER
|31,02
|684.365.335
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.562.890
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.073.942
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,27
|99.510.824
|% -9,73
|
|OZBAL
|6,73
|146.662.003
|% -8,06
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|31,02
|684.365.335
|% 10,00
|
|SISE
|6,20
|663.130.557
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|642.123.964
|% 7,89
|
|ASELS
|16,80
|555.368.205
|% -0,18
|
|PETKM
|3,97
|531.421.979
|% 0,25
|
|GSRAY
|3,42
|642.123.964
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,27
|514.132.846
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,77
|253.048.269
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|531.421.979
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,04
|261.034.968
|% -0,97
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3849
|% 0,23
|
|Euro
|8,7511
|8,7551
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8219
|9,8712
|% -0,06
|
|Frank
|8,0658
|8,1144
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|-7,92
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-4,80
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-2,32
|
|Çeyrek
|747
|764
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,72
|45,72
|0,14
|
Seans Raporu
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