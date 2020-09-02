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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.09.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Destek notu 4,
Finansal kapasite notu b+,
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872942


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PKENT 1.131,30 4.562.890 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
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Altın Gr. 467 467 0,03  
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Tam 3.081 3.159 -4,80  
Yarım 1.489 1.528 -2,32  
Çeyrek 747 764 -1,16  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,42  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,07  
B. Petrol 45,72 45,72 0,14  
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