***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.10.2020 16:26
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 07 Ekim 2020 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin mevcut tüm kredi derecelendirme notlarını ve not görünümünü değiştirmeyerek teyit etmiştir..
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Negatif Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Negatif Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan Destek notu 4, Finansal kapasite notu b+, Kısa vadeli yabancı para kredi notu B, Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879986
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05481,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,73
|Açılış
|: 481,29
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9381
|7,9402
|% 0,74
|
|Euro
|9,3326
|9,3441
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2442
|10,2956
|% 0,87
|
|Frank
|8,6181
|8,6701
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-1,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO