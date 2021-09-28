***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 17:27
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28 Eylül 2021 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin mevcut tüm kredi derecelendirme notlarını ve not görünümünü değiştirmeyerek teyit etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Durağan
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Durağan
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Destek notu 4,
Finansa
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0579
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0546
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8752
|% 0,66
|
|Euro
|10,3671
|10,3732
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9799
|12,0399
|% -0,51
|
|Frank
|9,5241
|9,5814
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3595
|2,3713
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-13,36
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem