***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm NegatifUzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm NegatifUzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm DurağanAna Pay Sahibi Destek notu b+,Finansal kapasite notu b+,Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982900BIST