***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 12:15
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-" den "B+" ya düşürmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "BB-" den "B+" ya ve yabancı para kredi notu "B+" dan "B" ye revize etmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b+" dan "b" ye indirilmiştir. Finansal kapasite notunu negatif izlemeye almıştır.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B+, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Ana Pay Sahibi Destek notu b,
Finansal kapasite notu b+, (Negatif İzleme)
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005036
BIST
12:541.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5413,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0512
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5415,5589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0715
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:54846,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,63
|Açılış
|: 846,35
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EDATA
|22,10
|9.691.298
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|75.648.165
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|75.648.165
|% 9,26
|
|ADESE
|0,71
|62.438.034
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|388,00
|7.906.870
|% -8,49
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,50
|2.407.866.160
|% -2,93
|
|EREGL
|31,38
|1.274.867.537
|% 0,71
|
|KRDMD
|11,76
|1.080.121.688
|% 3,89
|
|TUPRS
|190,00
|634.940.744
|% 5,61
|
|ASELS
|21,22
|499.559.051
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|357.459.925
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,76
|1.080.121.688
|% 3,89
|
|ADESE
|0,71
|62.438.034
|% 9,23
|
|THYAO
|26,50
|2.407.866.160
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,00
|150.654.123
|% -1,96
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8288
|13,8467
|% 0,37
|
|Euro
|15,4954
|15,5589
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,4677
|18,5603
|% 0,11
|
|Frank
|14,9452
|15,0353
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% 0,36
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,48
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,40
|
|Cumhuriyet
|5.640
|5.726
|24,00
|
|Tam
|5.610
|5.752
|20,41
|
|Yarım
|2.712
|2.783
|9,87
|
|Çeyrek
|1.360
|1.391
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|4,88
|