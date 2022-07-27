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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 15:00
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

                     Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye düşürmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "B+" dan "B" ye ve yabancı para kredi notu "B" den "B-" ye revize etmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b" den "b-" ye indirilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b-" ye düşürülmüştür.
 
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B-, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Ana Pay Sahibi Destek notu b-,
Finansal kapasite notu b-, Görünüm Negatif
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048071


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