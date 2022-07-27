***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye düşürmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "B+" dan "B" ye ve yabancı para kredi notu "B" den "B-" ye revize etmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b" den "b-" ye indirilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b-" ye düşürülmüştür.Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun vadeli yabancı para kredi notu B-, Görünüm NegatifUzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B, Görünüm NegatifUzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm DurağanAna Pay Sahibi Destek notu b-,Finansal kapasite notu b-, Görünüm NegatifKısa vadeli yabancı para kredi notu B,Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048071BIST