***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 15:00
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye düşürmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "B+" dan "B" ye ve yabancı para kredi notu "B" den "B-" ye revize etmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b" den "b-" ye indirilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b-" ye düşürülmüştür.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B-, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Ana Pay Sahibi Destek notu b-,
Finansal kapasite notu b-, Görünüm Negatif
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048071
BIST
15:272.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:2717,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:2718,2164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:27992,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,76
|Açılış
|: 992,74
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:25
|YEOTK
|93,05
|136.019.678
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.912.332
|% 9,98
|
|PSGYO
|2,87
|143.910.082
|% 9,96
|
|ISBIR
|55,40
|1.693.061
|% 9,81
|
|ITTFH
|1,68
|108.757.370
|% 9,80
|
|DESPC
|11,20
|8.557.977
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,75
|5.319.480
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|UFUK
|80,00
|3.711.947
|% -3,61
|
|ANGEN
|35,00
|190.004.894
|% 5,42
|
|KTSKR
|40,02
|188.012.409
|% 6,83
|
|PSGYO
|2,87
|143.910.082
|% 9,96
|
|SMRTG
|31,56
|141.581.714
|% 3,27
|
|YEOTK
|93,05
|136.019.678
|% 9,99
|
|EKGYO
|3,21
|834.092.162
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|329.093.039
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,74
|919.403.657
|% -0,21
|
|TSKB
|2,61
|400.457.548
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|120.296.376
|% 3,75
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9155
|17,9290
|% 0,40
|
|Euro
|18,2076
|18,2263
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% 0,65
|
|Frank
|18,5648
|18,6766
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7566
|4,7804
|% 0,40
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|4,23
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|26,00
|
|Tam
|6.676
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,89
|
Seans Raporu
15:25
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15:39INTEM
Yüzde 4.85 oranında artışla 84.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 662 adet işlem
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15:38INTEM
Yüzde 5.16 oranında artışla 84.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 030 adet işlem
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 41 artarak (% 0.29 ) 2, 243
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, IMASM, PSGYO, YEOTK, BRKO, LIDFA, ITTFH, CMENT, EMNIS
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15:36
EMNIS, CMENT, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında