***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B" ve yabancı para kredi notunu "B-" olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun vadeli yabancı para kredi notu B-, Görünüm Negatif Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B, Görünüm Negatif Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan Ana Pay Sahibi Destek notu b-, Finansal kapasite notu b-, Kısa vadeli yabancı para kredi notu B, Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172566BIST