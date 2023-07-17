***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.07.2023 09:38
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B" ve yabancı para kredi notunu "B-" olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun vadeli yabancı para kredi notu B-, Görünüm Negatif Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B, Görünüm Negatif Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan Ana Pay Sahibi Destek notu b-, Finansal kapasite notu b-, Kısa vadeli yabancı para kredi notu B, Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172566
BIST
'
12:166.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 131,65
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1626,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1462
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1629,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:161.649,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:14
|INGRM
|634,70
|11.356.818
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|437.646.944
|% 9,99
|
|MAALT
|592,30
|10.560.709
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|13.867.400
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.560.327
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.370.853
|% -7,52
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|MTRYO
|6,13
|7.068.825
|% -6,13
|
|THYAO
|217,70
|4.591.914.183
|% 1,97
|
|ASELS
|73,05
|3.715.128.150
|% 5,11
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|SISE
|49,86
|2.428.214.157
|% 1,30
|
|EREGL
|38,98
|1.774.246.064
|% 0,93
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.372.809.946
|% 0,97
|
|ZOREN
|3,70
|495.141.068
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,72
|1.518.232.926
|% 1,59
|
|AKBNK
|25,88
|1.769.797.506
|% 4,52
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2488
|26,2591
|% 0,51
|
|Euro
|29,4998
|29,5190
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2755
|34,4474
|% 0,53
|
|Frank
|30,4505
|30,6339
|% 0,85
|
|Riyal
|6,9753
|7,0103
|% 0,46
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,36
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.641
|10.839
|56,00
|
|Yarım
|5.320
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|-1,28
|
Seans Raporu
12:14
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM
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