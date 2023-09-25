***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a olarak revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yapancı para ve yerel para derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B" olarak sabit bırakmış görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun vadeli yabancı para kredi notu "B-", Görünüm Durağan Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "B", Görünüm Durağan Uzun vadeli ulusal kredi notu "AA (tur)", Görünüm Durağan Ana Pay Sahibi Destek notu "b-", Finansal kapasite notu "b-", Kısa vadeli yabancı para kredi notu "B", Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu "B".http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197048BIST