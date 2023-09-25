***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 11:52
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a olarak revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yapancı para ve yerel para derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B" olarak sabit bırakmış görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun vadeli yabancı para kredi notu "B-", Görünüm Durağan Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "B", Görünüm Durağan Uzun vadeli ulusal kredi notu "AA (tur)", Görünüm Durağan Ana Pay Sahibi Destek notu "b-", Finansal kapasite notu "b-", Kısa vadeli yabancı para kredi notu "B", Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu "B".
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197048
BIST
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12:128.211
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 171,88
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1227,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0680
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1228,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:121.681,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.681,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:10
|NATEN
|313,60
|154.906.828
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|816.665.769
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|EUKYO
|10,40
|5.456.162
|% -4,15
|
|ATAGY
|9,59
|20.901.575
|% -4,10
|
|TMPOL
|52,90
|20.779.124
|% -3,99
|
|EREGL
|45,68
|4.590.881.584
|% 5,55
|
|TUPRS
|162,80
|3.526.154.924
|% 5,65
|
|KRDMD
|29,70
|3.180.196.475
|% 7,92
|
|THYAO
|229,40
|3.176.557.570
|% 1,46
|
|KONTR
|345,40
|3.021.537.475
|% 8,07
|
|ZOREN
|5,05
|712.724.254
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,10
|1.001.223.036
|% 2,40
|
|ISCTR
|25,24
|2.932.965.363
|% 1,37
|
|ADESE
|2,66
|303.020.789
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|134.310.497
|% 5,22
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2038
|27,2095
|% 0,25
|
|Euro
|28,9254
|28,9355
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,1539
|33,3201
|% 0,10
|
|Frank
|29,7891
|29,9686
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2318
|7,2680
|% 0,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,83
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,38
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 7.10 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 577 adet işlem
-
12:19KFEIN
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 854 adet işlem