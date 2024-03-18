***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B"den "B+"ya ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B-"den "B"ye ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b-"den "b"ye yükseltilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir.Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun vadeli yabancı para kredi notu B, Görünüm Pozitif (Yükseltildi)Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B+, Görünüm Pozitif(Yükseltildi)Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm DurağanAna Pay Sahibi Destek notu b,(Yükseltildi)Finansal kapasite notu b-,(Teyit edildi)Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,(Teyit edildi)Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B (Teyit edildi).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259448BIST