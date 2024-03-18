***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 09:37
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B"den "B+"ya ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B-"den "B"ye ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b-"den "b"ye yükseltilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B, Görünüm Pozitif (Yükseltildi)
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu B+, Görünüm Pozitif
(Yükseltildi)
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Ana Pay Sahibi Destek notu b,
(Yükseltildi)
Finansal kapasite notu b-,
(Teyit edildi)
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
(Teyit edildi)
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B (Teyit edildi).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259448
BIST