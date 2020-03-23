***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2020 tarihinde Bankamız Genel Müdürlüğünde saat 10.00'da yapılmasına karar verildiği ilgide belirtilen özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu.COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik olarak, 20.03.2020 tarih, 31074 numara ile Resmi Gazete'de yayınlanan Organizasyonların Ertelenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceğini belirten 20.03.2020 tarih ve 53382221 sayılı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı çerçevesinde, Bankamız Yönetim Kurulu 27.03.2020 tarihinde yapılması planlanan iş bu 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831499BIST