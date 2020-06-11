***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 15:42
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 7.500.000.000 TL'lik (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850664
BIST
17:01109.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -405,37
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:016,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:017,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7787
En Düşük
7,6811
17:01381,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,66
|Açılış
|: 381,37
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,64
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.936.616
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.448.885
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.570.010
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|55.010.314
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,97
|1.218.028.107
|% 1,03
|
|ASELS
|32,24
|880.718.291
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|736.472.865
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|657.129.102
|% 2,37
|
|SOKM
|13,05
|532.237.361
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,97
|1.218.028.107
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|406.384.033
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|489.786.449
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|371.204.063
|% 1,49
|
|PETKM
|3,89
|657.129.102
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6122
|8,6554
|% 0,05
|
|Frank
|7,2247
|7,2682
|% 1,08
|
|Riyal
|1,8137
|1,8228
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,94
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.493
|11,10
|
|Tam
|2.542
|2.562
|11,60
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|7,50
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|-2,61
|
Seans Raporu
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17:13XU100
Endeks 109, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 13, 556.00 milyon TL de
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17:11YAPRK
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17:10KENT
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 476.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 187 adet işlem
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -602, 77 kaybederek (% -0.59 ) 101, 935
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EGCYH, EGCEY, EGCYO