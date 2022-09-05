***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 16:14
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AÇIKLAMA:
Bankamız Yönetim Kurulu, TF Varlık Kiralama A.Ş tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
05.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı
:
15.000.000.000
Para Birimi
:
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
:
Kira Sertifikası
Satış Türü
:
Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yurtiçi / Yurtdışı
:
Yurtiçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060169
BIST
16:053.345
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 122,33
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.345
En Düşük
3.248
16:0518,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:0518,1065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:051.003,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.003,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:04
|KRDMD
|12,88
|2.732.820.272
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.384.408
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.805.478
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.539.565
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.466.479
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,00
|73.149.045
|% -8,71
|
|DOGUB
|10,60
|16.666.718
|% -5,94
|
|MOBTL
|2,31
|189.927.759
|% -5,33
|
|EGGUB
|73,10
|97.009.663
|% -4,76
|
|YKBNK
|8,23
|8.077.380.651
|% 5,38
|
|EREGL
|30,74
|6.606.515.514
|% 9,08
|
|THYAO
|73,30
|5.784.539.377
|% 2,09
|
|AKBNK
|14,25
|5.611.667.302
|% 9,36
|
|GARAN
|25,72
|5.314.792.542
|% 5,50
|
|YKBNK
|8,23
|8.077.380.651
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,39
|3.707.258.448
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,25
|5.611.667.302
|% 9,36
|
|ISCTR
|9,50
|3.286.012.672
|% 7,47
|
|KRDMD
|12,88
|2.732.820.272
|% 9,99
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2212
|18,2291
|% 0,16
|
|Euro
|18,0967
|18,1067
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8806
|20,9853
|% -0,05
|
|Frank
|18,4980
|18,6095
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,15
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.766
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.297
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|3,37
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 04 artarak (% 4.09 ) 2, 981
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, KRDMB, KRDMD, BRMEN, VKING, PETUN, HALKB, SANEL, ICBCT
-
16:19
TSKB, SANEL, HALKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
GRSEL, DYOBY, KERVT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19ISCTR
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 465, 027 adet işlem