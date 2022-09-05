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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2022 16:14
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
 
AÇIKLAMA:
Bankamız Yönetim Kurulu, TF Varlık Kiralama A.Ş tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ")  madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının)  ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.09.2022

İhraç Tavanı Tutarı

15.000.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Kira Sertifikası

Satış Türü

Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Yurtiçi / Yurtdışı

Yurtiçi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060169


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Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.766 6.816 51,00  
Yarım 3.297 3.332 25,00  
Çeyrek 1.653 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,11 18,13 0,07  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 0,06  
B. Petrol 96,39 96,39 3,37  
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