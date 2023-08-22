***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 15:01
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, TF Varlık Kiralama A.Ş tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
18.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı
:
15.000.000.000
Para Birimi
:
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
:
Kira Sertifikası
Satış Türü
:
Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yurtiçi / Yurtdışı
:
Yurtiçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188199
BIST
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16:597.728
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,92
|Açılış
|: 7.856
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|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
16:5927,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 27,3100
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|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
16:5929,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
16:591.653,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.653,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
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1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|176.783.826
|% -9,83
|
|HKTM
|74,15
|308.073.966
|% -9,46
|
|EUYO
|15,32
|14.195.492
|% -8,48
|
|TUPRS
|140,60
|12.190.748.534
|% 0,64
|
|THYAO
|254,30
|10.058.500.233
|% -1,81
|
|EREGL
|44,38
|6.551.122.795
|% -1,38
|
|TCELL
|58,95
|5.745.189.141
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,16
|4.387.647.241
|% 2,49
|
|YKBNK
|15,30
|4.336.388.620
|% -4,43
|
|ZOREN
|4,99
|1.280.346.887
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,79
|2.241.976.344
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,97
|975.052.163
|% -1,73
|
|ODAS
|12,55
|2.341.974.105
|% 1,78
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1956
|27,2013
|% 0,22
|
|Euro
|29,5255
|29,5391
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,5051
|34,6782
|% -0,05
|
|Frank
|30,7759
|30,9613
|% 0,00
|
|Riyal
|7,2301
|7,2663
|% 0,22
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,06
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Seans Raporu
16:59
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17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem