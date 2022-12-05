***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2022 16:05
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.600.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SAUDI NATIONAL BANK 1742676447 TRY 67,03
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 274838187 TRY 10,57
Diğer 582485366 TRY 22,40
TOPLAM 2600000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
WAEL ABDULAZIZ A. RAİES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Saudi National Bank Genel Müdür Yardımcısı 0
MOATH SAAD M. ALNASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Kurumsal Bankacılık Grubu Yapılandırma ve Tahsilatlar Bölümü Genel Müdür Yardımcısı 0
SARA ABDULLATIF A NUGALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Operasyon Grubundan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 0
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı - 0
MÜGE ÖNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0
EREN GÜRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0
MERİÇ ULUŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete Mehmet KANAT Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet MERT Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit SATILMAZ Hazine Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084333
BIST