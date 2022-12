***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.600.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SAUDI NATIONAL BANK 1742676447 TRY 67,03GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 274838187 TRY 10,57Diğer 582485366 TRY 22,40TOPLAM 2600000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)WAEL ABDULAZIZ A. RAİES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Saudi National Bank Genel Müdür Yardımcısı 0MOATH SAAD M. ALNASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Kurumsal Bankacılık Grubu Yapılandırma ve Tahsilatlar Bölümü Genel Müdür Yardımcısı 0SARA ABDULLATIF A NUGALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Operasyon Grubundan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 0SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı - 0MÜGE ÖNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0EREN GÜRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0MERİÇ ULUŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMete Mehmet KANAT Finans ve Strateji Genel Müdür YardımcısıAhmet MERT Perakende Bankacılık Genel Müdür YardımcısıYiğit SATILMAZ Hazine Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084333BIST