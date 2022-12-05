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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2022 16:05
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.600.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SAUDI NATIONAL BANK 1742676447 TRY 67,03
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 274838187 TRY 10,57
Diğer 582485366 TRY 22,40
TOPLAM 2600000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
WAEL ABDULAZIZ A. RAİES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Saudi National Bank Genel Müdür Yardımcısı 0
MOATH SAAD M. ALNASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Kurumsal Bankacılık Grubu Yapılandırma ve Tahsilatlar Bölümü Genel Müdür Yardımcısı 0
SARA ABDULLATIF A NUGALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Operasyon Grubundan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 0
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı - 0
MÜGE ÖNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0
EREN GÜRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0
MERİÇ ULUŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete Mehmet KANAT Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet MERT Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit SATILMAZ Hazine Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084333


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EMKEL 5,17 28.990.579 % 10,00  
BALAT 14,52 1.541.980 % 10,00  
GLBMD 12,87 44.352.459 % 10,00  
GLCVY 31,68 106.293.221 % 10,00  
ALFAS 221,40 314.232.891 % 9,99  
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Riyal 4,9435 4,9683 % 0,02  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -28,25  
Altın Gr. 1.061 1.061 -16,31  
Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.112 7.180 -94,00  
Yarım 3.449 3.510 -46,00  
Çeyrek 1.730 1.755 -23,00  
Gümüş.Ons 22,19 22,22 -0,93  
Gümüş Gr. 13,29 13,32 -0,55  
B. Petrol 84,00 84,00 -1,57  
Seans Raporu 17:59
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