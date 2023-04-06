Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2023 16:08
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
METE MEHMET KANAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Risk Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET MERT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
FAHRİ ÖBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MAHMUT EMRE ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı -
MURAT ALTUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Ticari Bankacılık Direktörü -
OGÜN ATAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Kontrol Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YİĞİT SATILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
ZÜLEYHA BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132561


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:024.908
Değişim :  -0,24% |  -11,83
Açılış :  4.920  
Önceki Kapanış :  4.920  
En Yüksek
4.970 En Düşük
4.895
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 13,64 16.197.855 % 10,00  
DIRIT 7,15 842.034 % 10,00  
ARMDA 355,60 14.825.473 % 9,99  
MARKA 17,83 13.345.951 % 9,99  
HKTM 49,82 37.535.531 % 9,98  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 19,2532 19,2579 % 0,11  
Euro 21,0061 21,0874 % 0,38  
Sterlin 23,8683 23,9880 % -0,16  
Frank 21,1672 21,2947 % 0,14  
Riyal 5,1177 5,1434 % 0,08  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.011 2.011 -9,98  
Altın Gr. 1.246 1.246 -4,02  
Cumhuriyet 8.453 8.580 -15,00  
Tam 8.501 8.549 -27,00  
Yarım 4.152 4.183 -13,00  
Çeyrek 2.076 2.092 -6,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 -0,12  
Gümüş Gr. 15,40 15,42 -0,02  
B. Petrol 85,17 85,17 0,18  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru