***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2023 16:08
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
METE MEHMET KANAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Risk Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET MERT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
FAHRİ ÖBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MAHMUT EMRE ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı -
MURAT ALTUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Ticari Bankacılık Direktörü -
OGÜN ATAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Kontrol Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YİĞİT SATILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
ZÜLEYHA BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132561
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.246,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.246,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2579
|% 0,11
|
|Euro
|21,0061
|21,0874
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8683
|23,9880
|% -0,16
|
|Frank
|21,1672
|21,2947
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1177
|5,1434
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.501
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.152
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|