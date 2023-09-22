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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2023 10:00
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
METE MEHMET KANAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET MERT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
FAHRİ ÖBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MAHMUT EMRE ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı -
MURAT ALTUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Ticari Bankacılık Direktörü -
OGÜN ATAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Kontrol Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YİĞİT SATILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
ZÜLEYHA BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MELİS TOSUN ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyonel Mükemmellik ve İş Geliştirme Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196773


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 89,10 161.060.290 % 10,00  
ADGYO 30,14 3.830.010 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 2.568.672 % 10,00  
TARKM 253,20 45.902.881 % 9,99  
YEOTK 232,30 834.549.580 % 9,99  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 27,1501 27,1554 % 0,13  
Euro 28,8969 28,9317 % 0,11  
Sterlin 33,1679 33,3342 % -0,23  
Frank 29,8539 30,0337 % -0,03  
Riyal 7,2186 7,2548 % 0,14  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 6,67  
Altın Gr. 1.682 1.682 7,90  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.107 11.193 3,00  
Yarım 5.570 5.620 2,00  
Çeyrek 2.777 2.810 1,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 0,32  
Gümüş Gr. 20,69 20,72 0,30  
B. Petrol 93,90 93,90 0,60  
Seans Raporu 11:56
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