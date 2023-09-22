***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2023 10:00
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN MURAT AKŞAM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
METE MEHMET KANAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET MERT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
FAHRİ ÖBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MAHMUT EMRE ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı -
MURAT ALTUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Ticari Bankacılık Direktörü -
OGÜN ATAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Kontrol Başkanı TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YİĞİT SATILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
ZÜLEYHA BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MELİS TOSUN ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyonel Mükemmellik ve İş Geliştirme Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196773
BIST