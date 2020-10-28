***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2020 12:05
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
6608
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2020 Tarihli solo finansallara ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884623
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1135
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2983
En Düşük
8,1715
12:359,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0879
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7469
En Düşük
9,6415
12:35506,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,73
|Açılış
|: 506,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,61
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.410.110
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2891
|8,2923
|% 1,31
|
|Euro
|9,7383
|9,7415
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,7119
|10,7656
|% 0,69
|
|Frank
|9,0468
|9,1013
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2014
|2,2124
|% 1,25
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-7,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.334
|3.417
|30,84
|
|Yarım
|1.612
|1.653
|14,92
|
|Çeyrek
|808
|826
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-1,27
|