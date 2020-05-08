FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7850
|8,8290
|% 0,14
|Frank
|7,2975
|7,3414
|% 0,18
|Riyal
|1,8884
|1,8979
|% -0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,37
|Altın Gr.
|393
|393
|0,24
|Cumhuriyet
|2.515
|2.569
|0,00
|Tam
|2.589
|2.636
|0,00
|Yarım
|1.264
|1.288
|0,00
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,24
Seans Raporu
- 15:16AKGUV Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 643, 792 adet işlem
- 15:15METAL Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 882 adet işlem
- 15:13DOBUR Yüzde 8.11 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 981, 352 adet işlem
- 15:12XU100 Endeks 98, 655 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 739.00 milyon TL de
- 15:12BMELK Yüzde 9.41 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 959 adet işlem