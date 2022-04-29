***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı1827/6833Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2022 yılı ilk üç aylık konsolide finansal sonuçlara ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025874BIST