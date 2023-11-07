***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.11.2023 21:42
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2023
Karar Sayısı
1897/7003
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2023 yılı ilk dokuz aylık konsolide finansal sonuçlara ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215430
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0186
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0297
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.805,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.805,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4768
|28,5022
|% 0,04
|
|Euro
|30,4956
|30,5289
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,8978
|35,0728
|% -0,07
|
|Frank
|31,5170
|31,7069
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5726
|7,6106
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|894,74
|896,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,34
|1.061,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,38
|81,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.968,04
|1.968,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
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17:56XU050
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
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